港隊跳繩代表化身物理治療師！將軍澳醫院開辦跳繩班 助發展遲緩兒童進行復康訓練

將軍澳醫院物理治療部兒科門診的周旨健，除了是駐院物理治療師，本身更是一名花式跳繩運動員，去年他在院內開辦兒童跳繩班，將興趣與專業完美結合，透過簡單有趣的跳繩動作，助發展遲緩學童進行復康訓練。

港隊跳繩代表化身物理治療師

據醫管局7月刊物《HASLink 協力》報道，在將軍澳醫院物理治療部的兒科門診治療室內，駐院物理治療師周旨健（Jin）正耐心教導小朋友跳繩。每一下躍動，都有助訓練孩童的肢體協調、心肺功能及下肢肌肉力量。然而，當Jin卸下這身工作服，其身影瞬間輕快如風——從容躍入繩圈中，交叉迴旋、高低變化，動作流暢得令人屏息。原來，Jin的另一個身分是花式跳繩運動員，更曾於2024年亞洲跳繩錦標賽中勇奪表演盃項目季軍。

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披港隊戰衣出戰亞洲賽 悟出溝通與默契

小學三年級那年，Jin首次接觸花式跳繩，自此結下長達16年的不解之緣。在其運動生涯中，最難忘的一刻莫過於首次披上港隊戰衣出征亞洲賽。當時他與20名隊友合力完成一套長達6分鐘的表演，極度考驗動作難度、團隊合作及音樂配合。比賽過程卻波折重重，Jin憶述：「臨近比賽之際，隊友相繼不適或受傷，因此我們要不斷調整招式，反覆練習。這次經歷不但考驗我與隊友的解難能力和默契，亦讓我明白溝通的重要性。」

除了是運動員，Jin更因受到教練啟發而成為一名花式跳繩教練。他分享道：「我的家人曾希望我暫停跳繩，專心準備中學文憑試。但我不想放棄，便自己儲起零用錢交學費。然而，我的教練卻沒有收下，他對我說：『你有心學，我便支持你。』並繼續無私指導我。」教練不計回報的付出，深深打動了Jin，亦在他心中埋下傳承的種子。如今，Jin將這份精神延續到自己的學生身上：「當我看見我的學生遇到經濟困難時，我不會吝嗇繩材和訓練支出。只要我有能力，定會盡我所能幫助他們。」

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將軍澳醫院開辦跳繩班 助發展遲緩兒童進行復康訓練

運動員與教練的雙重角色，在Jin的物理治療工作上起著相輔相成的作用。在同事及上司的支持下，他自去年起在將軍澳醫院內開辦兒童跳繩班，透過簡單的花式跳繩動作，幫助發展遲緩的小朋友進行復康訓練。「花式跳繩的招式有時十分複雜，但教導小朋友時，我會用簡單易明的句子幫助他們理解動作。同時，我將訓練分為不同階段：先由基本功開始，例如甩繩、直跳，循序漸進到『跳前繩』，待完全掌握後，再學習簡易的腳部花式動作，甚至跳大繩來訓練團隊合作。」

對Jin而言，專業與興趣從來都不需分割，兩者反而互相成就了他的工作和人生。展望未來，他期望在花式跳繩與物理治療兩方面持續精進：「我想成為一個更好的物理治療師，把跳繩班發揚光大，幫助更多患者健體和復康。作為運動員，我會繼續力爭上游，爭取更好的成績。」

資料來源：《HASLink 協力》

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