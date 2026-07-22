左撇子比較聰明嗎？研究揭基因秘密 語言溝通、表達能力較出眾

社會上關於左撇子（慣用左手者）一直存在迷思，例如左撇子是否比較聰明。究竟左撇子是天生遺傳，還是後天養成？英國科學家最近發表研究指出，成功找到與左撇子相關的人類 DNA（脫氧核糖核酸）首批基因指令，證實遺傳基因可能是決定大腦習慣使用左手還是右手的關鍵因素。

基因指令決定慣用手偏好 大腦語言區域優勢區分

研究發現，相關的基因指令不僅決定了手的偏好，更與人類大腦的結構與功能有着密切聯繫，特別是主管語言功能的大腦區域。領導該項研究的英國牛津大學研究小組指出，由於基因對大腦結構的影響，左撇子在語言表達能力方面可能具備更強的潛力與優勢。

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研究人員分析40萬人數據 證實左撇子源於遺傳

研究小組詳細分析「英國生物庫」（UK Biobank）中 40 萬人的完整基因組序列數據。研究人員發現，在 40 萬名參與者中，有超過 3.8 萬人是左撇子，該比例與全球人口中左撇子的整體比例完全吻合。研究團隊更成功鎖定 4 個與左撇子相關的遺傳區域，並將這項重大突破發表於權威醫學雜誌《大腦》（Brain）上。研究小組成員杜奧教授（Gwenaëlle Douaud）向外媒表示，這是人類首次證實慣用左手還是右手確實存在遺傳因素。

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細胞骨架改變腦白質結構 左撇子患失智症低於右撇子

根據「英國生物庫」志願者的腦部掃描結果顯示，細胞內由蛋白質構成的「細胞骨架」（cytoskeleton）正在改變腦白質的結構。這是科學家首次在人腦影像中，清晰看見慣用左手與右手者在細胞骨架上的差異。研究指出，左撇子的大腦左右半球連接性更好，特別是在主管語言的區域，大腦協調性更佳。研究人員推斷，左撇子的語言溝通與表達能力可能更加出眾。此外，研究亦提及左撇子在健康上的微妙差異。數據顯示，左撇子患上精神分裂症的比例略高，但罹患失智症的機率則略低於習慣使用右手的人。

基因指令決定左右手偏好 大腦語言區域因此更具優勢

國際研究證實智力測試優勢 左撇子受試者完成速度更快

除了牛津大學的研究外，過往多項國際研究亦支持左撇子具有獨特優勢。早在 2007 年於巴基斯坦進行的一項研究已顯示，左撇子受試者在智力測試中的表現更為出色，完成測試的速度亦比右撇子更快；而 2019 年的另一項研究亦再次證實，兩者之間確實存在基因層面的本質差異。

政壇與演藝界名人不乏左撇子 威廉王子以此感自豪

古今中外，各個領域均不乏優秀的左撇子名人。在政壇方面，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）以及英國前首相卡梅倫均是左撇子。在演藝界中，加拿大流行樂天王 Justin Bieber 同樣是左撇子，有趣的是，他人生中的第一支結他原本是右撇子專用，使他在彈奏時屢屢受挫，直到其母親為他買了一支左撇子專用結他後，才正式開啟了他的音樂天賦；而天后 Lady Gaga 不論是寫字還是握麥克風唱歌，亦習慣使用左手。至於在英國皇室成員中，威廉王子（Prince William）亦是一名左撇子，據悉他更對此身分深感自豪。

資料來源：Effect of Handedness on Intelligence Level of Students

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