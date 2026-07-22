深夜總想食宵夜？醫生揭開飢餓真相教你3招分辨「情緒飢餓」用一杯水自測食慾程度

都市人感到肚餓的原因其實有很多種，但「肚餓」並不一定代表身體真的需要食物。營養功能醫學專家劉博仁醫生日前在Facebook專頁分享一個案例，指出不少人在晚上突然想找東西吃，未必是身體缺乏熱量，而是大腦與情緒在發出求救訊號。

45歲婦工作壓力大 誘發夜間食慾心理

劉醫生分享，日前一位 45 歲的女性前來求診，並困惑地表示自己每天晚上九點左右，總是忍不住想找食物吃。儘管晚餐吃得相當正常，但到了入夜，依然非常渴望吃餅乾、朱古力甚至即食麵。該名女士一度擔心是自己的胃口變大，但劉醫生告訴她，很多時候感到飢餓的並非胃部，而是大腦。

經詳細問診後發現，該名女士近期工作繁重、壓力極大，且每天往往要到深夜一點才能入睡。劉醫生指出，很多都市人誤以為肚餓只是單純的熱量不足，但事實上，人類的食慾除了由胃部控制外，大腦、荷爾蒙、睡眠質素以及個人情緒均扮演着關鍵角色。

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睡眠不足致促進食慾的「飢餓素」濃度上升

當人體承受巨大壓力時，體內會分泌較多皮質醇，這種荷爾蒙會讓人更容易渴望攝取甜品、澱粉類或高熱量食物。另一方面，睡眠不足會導致促進食慾的「飢餓素」（Ghrelin）濃度上升，同時令抑制食慾的「瘦素」（Leptin）濃度下降，使人在生理上自然更容易感到飢餓。因此，人在疲憊時真正需要的往往不是多吃一件蛋糕，而是多睡一小時。

此外，還有一種常見的情況稱為「情緒性飢餓」。不少人在心情欠佳、工作壓力大、感到孤獨或看電視時，會習慣性地將食物塞進口中。這種嘴巴不停進食的行為，並不代表身體真正需要熱量，很多時候人們只是希望透過食物帶來片刻的心理安慰。

拆解肚餓原因

3招自我檢視分辨「生理飢餓」、「情緒飢餓」

為了幫助市民分辨自己是「生理飢餓」還是「情緒飢餓」，劉醫生建議在想吃東西時，可以先問自己3個問題：

第一，如果眼前只有一隻普通的熟水煮蛋，自己是否願意吃？如果內心回答「不願意，我只想吃蛋糕」，那極可能並非生理上飢餓。第二，思考是否剛吃完正餐不到兩小時，又開始想吃東西？第三，試試先飲一杯清水或散步十分鐘，觀察那股食慾是否會逐漸消退。在很多情況下，經過短暫休息或補充水分後，那種突如其來的飢餓感便會自然消失。

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劉醫生強調，真正照顧身體健康，不僅僅是嚴格控制進食份量，更重要的是理解自己「為什麼想吃」。有時候身體需要的只是適當休息、陪伴，或是放下當天的壓力，而非打開雪櫃找食物。真正的健康，不僅是學會如何飲食，更是學會理解自己的身體。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

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