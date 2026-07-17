狂甩頭髮以為患癌？40歲婦「1種營養素」嚴重不足醫生教3大保養建議及早護髮！

不少都市人都面臨不同程度的「頭髮危機」，每當洗頭、吹頭或梳頭時，看著地上一絲絲掉落的頭髮，總會感到莫名焦慮。營養功能醫學專家劉博仁醫生在社交平台專頁分享，早前有一位40多歲的女士神色慌張地來到診症室，一坐下並非詢問睡眠或體重問題，而是著急地表示自己最近掉髮情況非常嚴重，擔心自己快要變禿頭。真正決定頭髮健康的而是身體營養、荷爾蒙以及健康狀況。

中年女士脫髮真正原因 維他命D嚴重不足

經過詳細的身體檢查後，這位女士狂掉頭髮的真正原因終於水落石出。報告顯示她的鐵蛋白（Ferritin）水平偏低，體內的維他命D亦嚴重不足，再加上她最近工作壓力特別大，睡眠質素欠佳。劉醫生藉此提醒她，真正需要好好照顧的，其實不單單是頭髮，而是自己的身體。在臨床醫學上，最常見導致異常脫髮的原因主要有5個。首先是缺鐵，特別是月經量多的女性，極容易出現鐵蛋白不足。其次是蛋白質攝取不足，因為頭髮的主要成分正是蛋白質。第三是體內缺乏鋅、維他命B群或維他命D，這些營養素不足都會直接影響毛囊健康。第四是甲狀腺功能異常，不論是功能亢進或減退，都有機會引致脫髮。最後則是壓力和失眠，長期處於高壓狀態會促使更多毛囊提早進入「休止期」，導致三、四個月後開始出現爆發性脫髮。

如何分辨正常脫髮 每天甩50至100條毋須過分擔憂

有些人每天只要掉一點頭髮就會變得非常緊張。劉醫生解釋，其實人體每天掉落約50至100根頭髮，都屬於正常的新陳代謝範疇，市民毋須過分憂慮。真正需要提高警覺的「危險訊號」，是原本髮量非常濃密的人，最近突然出現異常明顯的脫髮；例如洗頭時浴室排水口被頭髮塞滿、梳頭時一抓就是一大把，或者發現新生出來的頭髮愈來愈幼細、分界線的髮縫變得愈來愈寬。當出現這些異常跡象時，就建議尋求專業醫生作進一步檢查，找出病因。

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日常護髮3大保養建議 多攝取優質蛋白質

針對日常的頭髮保養，劉醫生給予了非常實用的飲食和生活建議。在飲食方面，市民應多攝取優質蛋白質，例如魚類、雞蛋、豆類及瘦肉等，為頭髮生長提供足夠原料。同時亦應適量補充富含鐵質的食物，如牛肉、蜆、生蠔等。多吃堅果、深綠色蔬菜以及全穀類食物，亦能有效補充維持毛囊健康所需的鋅和維他命B群。除了均衡飲食，高質素的睡眠亦是護髮關鍵，因為只有在晚上睡得好時，毛囊才有足夠的時間進行自我修復。此外，維持適量運動、多曬太陽以及學會放鬆心情，都是不可或缺的護髮良方。

劉博仁醫生常跟患者強調，不要只顧著照顧頭髮，必須先照顧好長出頭髮的身體。頭髮其實是身體健康的一面鏡子，當身體各項機能恢復平衡時，頭髮自然會慢慢找回它的生命力。因此，下次當大家發現自己不停掉頭髮時，不妨先靜下來問問自己：最近是不是太累了？是不是睡得不好？還是身體營養不夠了？因為有時候掉下來的並不單單是頭髮，而是身體正在向你發出的求救訊號。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

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