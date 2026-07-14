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港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識

醫生教室
更新時間：16:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-14 HKT

48歲港大生物醫學學院講師Michael Manio不幸離世，他在去年曾主持遺體捐贈日服務社區，而在逝前3日更堅持開直播教大眾中風知識 。

港大生物醫學院講師Michael Manio離世

香港大學生物醫學學院講師Michael Manio為港大校友，於2014年在港大取得博士學位，其後在香港及菲律賓多間大學從事學術教學與研究長達15年，並於2022年正式加入港大生物醫學學院。他的研究範疇非常廣泛，涵蓋生物化學與人體病理生理學教學、生物醫學課程發展、健康教育、少數族裔精神健康、性與生殖健康，以及心血管疾病。

除了學術成就，Manio亦極度關心學生的全人發展。他曾在信興學院及日新學院擔任舍堂導師長達5年，與學生共同生活，其後更出任鳳賢書院的高級舍堂導師。在課堂上，他主要向內外全科醫學士（MBBS）及生物醫學學士（BBiomedSc）的學生教授解剖學及生物化學。在傳授專業醫學知識的同時，他始終堅持教導學生不能忽視醫學背後的「人文價值」。

連結醫學生與社區 力推遺體捐贈

去年3月，在港大舉行的遺體捐贈日上，Manio聯同醫學倫理與人文學部，主持了名為「Bridging Cultures, Saving Lives: The Role of Body Donation in Community Health」的分享會。該活動為MBBS學生提供了直接與社區成員交流的寶貴機會。憑藉對醫療教育的全力支援與指導，他早已成為校園內備受尊崇的知名人物。

走入基層支援外傭 逝前兩日仍不忘服務大眾

離開校園後，Manio依然積極參與基層社區工作。他曾多次擔任香港電台（RTHK）、DBC等電台節目的嘉賓和主持，亦曾在無綫電視（TVB）明珠台等電視節目亮相。他更是一位熱心探討社會議題的專欄作家，每月撰文探討在港外籍勞工所面臨的健康問題。

為支援長期在港的外傭群體，他用心經營名為「Health Talk by Dr. Mike」的YouTube頻道，透過拍片及直播分享各種實用的醫學知識，成為不少基層市民熟悉的溫暖聲音。此外，他亦親自設計多項服務學習活動，帶領「Lingering Love」知識交流健康導賞團。他堅信醫療必須走入真實的社區，而這份信念一直延續至他生命的最後一刻。在離世前兩天，他仍在Facebook專頁上發文與社群交流。

校方深切哀悼：他的溫暖笑容永留心中

對於Michael Manio的離世，港大生物醫學學院表示，他常充滿歡樂的笑容、真誠樂觀的態度、待人友善的性格，以及對學生和社區充滿熱情、充滿活力的精神，都令師生留下深刻印象。

校方向Michael Manio的家人、朋友，以及他多年來無私支援的廣大社區致以最深切的慰問。他的善良、奉獻和服務精神，將會永遠被學院師生銘記。

資料來源：hkusbms instagramHKUSBMSDr Mike Manio youtube

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