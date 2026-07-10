9次參與無國界醫生救援 見證敘利亞斷肢男孩裝上義肢展新生 外科醫生陳健華：憑扎實基本功為災民帶來希望

本港外科醫生陳健華9度深入戰區參與人道救援，在缺乏先進儀器的惡劣環境下，他單靠扎實基本功搶救傷患，更親眼見證敘利亞斷肢男童裝上義肢重獲新生。

受父親啟發行醫 為赴前線棄公院「鐵飯碗」

據《中大校友》季刊第一百二十六期分享，自小立志救傷扶危的外科專科醫生陳健華（Akin）與醫學結下不解之緣，源於中三時父親因病入住沙田威爾斯親王醫院。當時父母對醫護人員的悉心照顧讚不絕口，令他對這份職業留下深刻印象。加上本身對解剖有濃厚興趣，他最終順利考入香港中文大學醫學院，並選擇了外科作為專業。

【同場加映】非本地培訓醫生丨日籍醫生駐威院8年救主動脈瘤病人 手繪圖像與病患溝通 助港醫掌握開放式主動脈手術技術

早在中學階段立志當醫生時，陳健華已在電視節目中認識到無國界醫生，對到落後地區醫治病人充滿嚮往。2011年完成專業試後，他隨即向紅十字會及無國界醫生申請參與救援。不過，公立醫院的假期制度成為了最大的阻礙。為了能更方便投入救援工作，他毅然離開公立醫院。「公立醫院假期不多，每次任務一去就是三個月，要請無薪假，還要考慮部門人手、其他同事放假會否撞期等因素，限制了參與任務的機會，於是索性走出來開設私人診所，隨時想去就出發。」

自首次隨無國界醫生出任務後，陳健華便全情投入，十多年來先後去了四次南蘇丹、三次巴基斯坦和一次敘利亞，還跟紅十字會去了一次孟加拉，幫助當地的羅興亞難民，前後合共做了九次任務，甚至連疫情初期亦未間斷。「疫情那次很有趣，我在2020年1月出發往非洲南蘇丹參與任務，抵埗不久香港開始爆發新冠疫情，非洲卻完全不受疫情影響。我與家人通電話時，更笑說我這邊比香港還安全。完成此次任務回港後因封關才停下來，直至2023年通關後才再出發。」

9次參與無國界醫生救援 見證敘利亞斷肢男童展新生

如此熱心投入在眾多任務中，陳健華說是因為每趟旅程總換來不少窩心回憶。他表示，最感動的一次是在敘利亞，當時武裝分子在撤退前，將大量爆炸裝置藏於民居的雪櫃甚至糖果罐中，導致大量回家的平民被炸傷。當中一名十多歲男童被地雷炸斷雙腳，需要截肢、植皮及長時間護理。他回憶道：「兩個月後我準備離開時，他大致康復但仍未能出院，那一刻我其實挺擔心的，心裏預知到他的前路會很迷惘，但他卻笑容滿臉，好像沒有半點不開心。回到香港大約半年後，當地一名職員傳了短片給我，內容講述敘利亞一間義肢中心開幕，原來那位男孩已裝上義肢，成為了那場活動的嘉賓。那一刻真的很感觸，覺得之前所做的十分值得。」

參與多次任務，陳健華說幸運的是仍未遇過太危險的情況。即使在敘利亞身處接壤土耳其邊境的城鎮，時常聽到兩地軍隊駁火的聲音，但醫院裏的人早已習以為常，彷彿當槍聲是煙花的聲響。他憶述，「真正威脅到安全的一次，是幫一名中槍女士進行手術，她腿部大量出血，也有骨折，情況危殆。手術期間突然聽到外面很嘈吵，原來她的丈夫剛趕到醫院，他是當地恐怖組織的頭目，揚言如果救不到太太，會即時炸掉整間醫院。聽到這番說話確實嚇了一跳，但很快就叫自己冷靜下來，那一刻首要是救病人。」幸好手術最終順利完成，但基於安全考量，他的主管決定將負責手術的團隊移送至「安全屋」暫避，由主管出面調停家屬，直至半天後確定威脅解除，團隊才重回工作崗位。

【同場加映】不只冰冷與死亡！瑪麗醫院殮房主任親述拼合碎骨還原遺體 助家屬見最後一面：逝者我哋照顧 生者情緒協助最重要

無先進儀器全靠基本功 感激中大教授「當頭棒喝」

第一次出發前，陳健華已有心理準備，當地不會有電腦掃描影像、手術機械人、內窺鏡這些先進設備的輔助，甚至連最基本的「止血筆」也沒有，只能單靠針線縫合止血。陳健華直言，在這些極端環境下，最重要的反而是醫學基本功和靈活應變的能力，「只要能救到病人，甚麼方法也會試。」每次旅程也為陳健華帶來很多感悟：「無論是甚麼病人，也要用心去醫，尤其是去到沒有任何科技及先進設備的地方，就更感受到與病人溝通和接觸有多重要。」他體會最深的是家屬對病人的支持，因為有些病人入院時，整條村的人也會來陪他，甚至在醫院門外露天地方通宵等候消息。他回想起在公立醫院工作時，每次手術後都未必有時間跟家人解說，後來無論工作多忙，也會主動聯絡病人家屬解釋病情，這可說是他加入無國界醫生後的影響之一。

他特別感激當年外科學系吳國偉教授的一次「當頭棒喝」。醫學院三年級時，他被分派處理一個臨床病例，需要問診和檢查後匯報病人情況，但他偷懶只問了病歷而沒有為病人進行身體檢查，便向教授匯報病人沒有問題。教授隨即帶他到病人面前，揭開衣服，只見病人腹部插滿喉管和佈滿大大小小的傷疤。這個教訓令他徹底改變，從此檢查病人絕不偷懶。「我很慶幸有吳教授這位好老師，糾正了我的做法，事實上去到醫療較落後的地方，在沒有儀器輔助的情況下，更需要細心檢查病人，從細微之處揪出病因。」

延伸閱讀：用遊戲作麻醉藥安撫病童 伊院護士投身人道救援10年 「未必能改變世界 幫得一個得一個」