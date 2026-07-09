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世界盃2026｜球員3大運動創傷逐個數 脊醫教3招治療方案 攤梳化睇波可傷頸椎？

醫生教室
更新時間：12:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-09 HKT

世界盃熱潮席捲全球！無論是深夜守在電視機前的狂熱球迷，還是綠茵場上衝鋒陷陣的頂級球員，身體都可能面臨截然不同的傷患威脅。本港註冊脊醫王俊華向《星島頭條》分享，每逢大型足球賽事，坊間總會掀起「睇波變踢波」熱潮，求診個案會顯著上升。除了球迷的久坐姿勢危機，球員的運動創傷同樣值得關注，巴西巨星尼馬、曼聯中堅馬菲斯迪歷特等也深受傷患困擾。他呼籲大眾睇波要睇得安全，踢波也要踢得精明！

世界盃2026｜通宵睇波釀頸椎重創

王醫生分享以往曾接獲一個令人印象深刻的「球迷個案」：一名年輕電腦工程師，因日間工作勞累，晚上通宵睇波時貪圖舒適，將過高的梳化手枕當作枕頭入睡。翌日他以為只是「瞓捩頸」，但隨後每當打噴嚏，頸椎便劇痛難當，甚至手臂麻痺。經詳細檢查後，發現是頸椎長時間受壓，導致嚴重頸椎問題，壓迫神經線。

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世界盃2026｜球迷與波友的3大「防守」

王醫生建議，要安全享受足球樂趣，應從日常細節做起：

  • 球迷：通宵睇波時保持正確坐姿，避免長期「駝背」或「攤坐」在梳化；每45分鐘起身活動一下；切勿以過高、過硬的手枕當枕頭。
  • 波友：落場前必須進行10至15分鐘熱身（如高抬腿、弓步走），可參考國際足協FIFA 11+熱身方案，激活核心與下肢肌群。
  • 定期檢查：長期踢波或久坐人士，應定期尋求專業人士檢查脊椎及骨盆結構，及早調整微小錯位，防止惡化。

世界盃2026｜綠茵場上的3大隱形殺手

除了深夜守候電視機前的球迷的「梳化危機」，綠茵場上奔馳的現役頂級球星亦難逃運動傷害。王醫生拆解最常見的3類足球傷患：

1. 骨盆傾斜與背部脊椎受創

成因： 足球員常用單邊腳（慣用腳）進行大力踢球或控球，長期單側重複用力，極易導致大腿及骨盆兩側肌力不平衡，引發骶髂關節錯位及腰椎功能受阻。

案例： 曼聯的荷蘭頂級中堅馬菲斯迪列治（Matthijs de Ligt）近年便飽受背部傷患困擾，更因此需要接受重大的背部手術。當脊椎結構出現微小錯位或功能性問題，會令身體不自覺地產生力學代償，進而加重下肢關節的負擔。

2. 膝關節十字韌帶斷裂

成因：足球需要頻繁高速急停、單腳著地變速轉向，當膝關節過度內旋時，十字韌帶極易承受過大壓力而撕裂。

案例：巴西巨星尼馬（Neymar）曾遭遇嚴重的膝關節十字韌帶與半月板撕裂；皇家馬德里的巴西當紅前鋒洛迪高（Rodrygo）及荷蘭新星沙維西蒙斯（Xavi Simons）近期都飽受這類膝部重創。足見即使是身體質素頂尖的現役球星，也難逃這種高扭力運動帶來的關節重創。

3. 膕繩肌與腹股溝拉傷

成因：未充分熱身便突然全速衝刺，或在身體疲勞時大力抽射足球，肌肉因過度拉伸而超出極限，造成急性纖維撕裂。

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世界盃2026｜非藥物、非手術的治療方案

面對踢波引致的關節與肌肉創傷，或是因不當睇波姿勢引起的椎間盤突出，王醫生提供三大非藥物介入方式：

  1. 手法矯正：針對椎間盤突出或骨盆傾斜，可透過手法矯正將減輕椎間盤壓力，消除痛楚與麻痺感。對於長期高強度碰撞的運動員，矯正骨盆與脊椎平衡是維持運動壽命、避免下肢代償性受傷的關鍵。
  2. 體外衝擊波與軟組織治療：針對急性肌肉拉傷或慢性勞損（如膕繩肌），利用衝擊波促進細胞再生，分解因受傷形成的疤痕組織，恢復肌肉彈性與長度。
  3. 神經肌肉復康訓練：指導患者進行核心肌群及單腿穩定性練習，確保康復後大腦能精準控制肌肉，避免二次受傷。

    足球是激情與熱血的運動，無論你是電視機前的吶喊者，還是球場上拼搏的「波友」，強健的脊椎與平衡的關節，都是身體最重要的防線。王醫生寄語：「希望大家都能睇得開心、睇得安全；落場時踢得落力，同時全身而退！」

    延伸閱讀：16歲男打籃球傷膝致椎間盤突出 專家教2大動作紓緩 增強核心肌肉保護脊椎

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    王俊華註冊脊醫簡介:

    為香港註冊脊醫、美國註冊臨床營養學家及認可體適能教練。

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