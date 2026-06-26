照磁力共振「求醫捷徑」！港女獲轉介落馬洲應急醫院 輪候縮短大讚：超有效率 附服務收費詳情及交通設施

香港公立醫院日間放射診斷服務一向大排長龍，不少非緊急病人動輒要輪候上一、兩年。不過，近年位於落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」投入日間服務後，已成為不少長期輪候病人的「救星」。有網民在社交平台Threads發文分享「求醫捷徑」，大讚該院雖然位置偏遠，但運作極具效率，令她原本漫長的輪候時間大縮水，直言是「不幸中的大幸」。

落馬洲河套區應急醫院｜輪候照MRI變相提早近1年半

該名女網民以「照 MRI（磁力共振）好遠但超有效率」為題發帖。她透露自己本身居住在將軍澳，早前因弄傷腰部，在將軍澳醫院排期檢查，起初被告知需要等候長達一年零十個月（即 22 個月）。正當她為此感到徬徨之際，突然收到醫院管理局的信件，詢問她是否願意轉往落馬洲河套區的應急醫院進行檢查。樓主抱着「不妨一試」的心態答應，點知驚喜萬分：「答應轉介後，等咗三、四個月就有得照喇！」輪候時間足足縮短了一年多，令她大讚這項分流計劃非常成功。

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落馬洲河套區應急醫院｜交通配套 免費專車往返港鐵站

許多人聽到落馬洲河套區，第一時間會擔心交通不便。對此，樓主分享了實際的交通體驗。由於她有腰傷、行路較為不便，起初亦有些顧慮，但出發當日發現院方安排的交通設施相當完善。

應急醫院目前設有免費接駁專車（Shuttle Bus）接送病人往返特定港鐵站：

上水港鐵站： 逢周一至六（公眾假期除外），每日提供約 10 班專車，車程約 25 分鐘。

元朗及兆康港鐵站： 逢周二和周四，每日提供約 8 班專車往返醫院。

落馬洲河套區應急醫院｜收費詳情 網民提醒須預先繳$500費用

雖然跨區車程較遠，交通費稍貴，但目前接駁專車每月載客量已超過 10,000 人次，大為方便跨區市民。樓主亦極力推薦其他病友：「如果問你去唔去嗰度照？你一定要話去照，Very good！」同時她亦作出了「溫馨提示」，提醒前往檢查的市民必須預先在原屬醫院繳付 $500 的公立醫院日間造影費用，因為現場無法付費，不少病人往往因忘記預繳而大失預算。

落馬洲河套區中央援港應急醫院主要提供日間醫療及放射診斷服務（如CT、MRI等），收費與香港醫院管理局轄下的公立醫院公眾服務收費標準一致。

落馬洲河套區應急醫院｜服務詳情

落馬洲河套區應急醫院｜不設急症室服務及產科

醫管局自 2023 年 4 月起推出「日間放射診斷服務先導計劃」，運用河套區的中央援港應急醫院提供日間服務。市民需要留意，應急醫院的定位與一般全科醫院不同：應急醫院並不設有急症室服務，亦沒有產科及其他急性住院服務。該院純粹作為日間醫療支援中心，由各聯網醫院主動甄選非緊急、情況穩定及行動自如的非住院病人，邀請他們自願參與。

除了磁力共振（MRI）、電腦掃描（CT）及超聲波造影服務外，應急醫院近年亦陸續開展了內視鏡檢查、睡眠測試、微生物化驗等日間日間醫療服務，未來更計劃拓展玻璃體內注射服務。

根據官方數據，先導計劃成效顯著，成功將電腦掃描的輪候中位數由 108 星期縮短至 25 星期，磁力共振亦由 118 星期縮短至約 36 星期。市民若收到公立醫院發出的轉介邀請，不妨考慮這條「快線」。

資料來源：mabel3803＠Threads

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