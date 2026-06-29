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癌細胞擴散上腦 66歲退休工程師北上接受質子治療 命懸一線尋找生存機會：最想多謝太太對我嘅照顧！｜健康專訪

醫生教室
更新時間：13:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-29 HKT

近年，越來越多港人選擇北上求醫，面對龐大醫療開支，內地醫療憑藉顯著的價格優勢，成為不少本地基層以至中產家庭的「第二條出路」。除了兩地藥物審批、營運成本的差異，高端醫療技術的普及化亦是關鍵。以能夠精準殺滅癌細胞、大幅減少對周邊健康組織傷害的「質子治療」為例，在香港主要由養和醫院提供，一個完整療程的費用約為港幣14萬至46萬元不等。若將目光投向大灣區，有機會為一個生死邊緣掙扎的家庭點亮續命微光。

66歲工程師退休生活突遇肺癌噩耗

現年66歲的港鐵退休工程師盧錦全，日常喜歡做Gym、打高爾夫球、畫國畫，生活充滿文藝與運動氣息。可惜命運弄人，2024年10月，他確診患上肺癌，平靜的生活瞬間被這道晴天霹靂打破。

確診初期，盧先生的癌細胞已出現轉移，壓迫著腦下垂體約2厘米範圍。他隨即在香港聖德肋撒醫院接受了5次電療。隨後於2025年2月，他的左邊盤骨亦需要留在該醫院接受電療；直至同年6月，他的腰椎位置再度出現問題，同樣在香港接受了放射治療。

抗癌之路一波三折。盧先生當時正服用第三代標靶藥，卻在不久後發現身體開始產生了約15%的抗藥性。踏上抗癌之路開始，他的主診醫生建議他到深圳購買標靶藥物，他繼而發現兩地藥費的差距：「香港伊利沙伯醫院一個月要港幣3萬5千元，但在港大深圳醫院，每個月只需港幣約5千元。」

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香港深圳醫療收費相差5倍 無奈掙扎呢個病仲要長期鬥爭

2025年6月至8月期間，盧先生轉用了一款名為「伏美替尼」的抗癌藥。可惜到了同年10月，頭部再度發現腫瘤。這次他決定正式轉向內地醫療體系，前往深圳港大醫院接受10次電療。這一次的跨境嘗試，讓他深刻體會到兩地醫療收費的巨大鴻溝，回憶道：「在深圳港大醫院做10次電療，價錢約6萬元。如果留在香港做，基本上約30萬是跑不掉的，香港足足貴5、6倍！」

完成電療後，深圳的醫療團隊同時為他的肺部進行抽針及DNA檢測。結果顯示，原本患有非小細胞肺癌的他，在左邊肺部同一個位置，又演變出另一種「小細胞癌」。在港大深圳醫院進行這項精準的DNA檢測，費用為2萬元人民幣，而他第一次在香港做類似檢測時，花費高達10萬港元：「看到價錢後，香港那邊直接翻5倍。」盧先生吐露最現實內心掙扎：「點解我會咁有決心（回北上就醫），我事實上保險冇晒，唔係話我再使5、6萬就可以斷尾，呢個病仲要長期鬥爭，你又會唔會死得，要與癌共存。」

赴廣州尋高端質子治療 最快3天內「搞掂」

踏入2026年1月，盧先生開始感到頭暈。起初速度和頻率並不明顯，但短短兩個星期內，頭暈的症狀愈發嚴重，甚至影響到日常活動。此時距離農曆新年大約還有兩周，他向港大醫院查詢，得到的答覆是癌細胞已壓迫著腦幹，由於他早前已接受過10次傳統電療，該部位無法再承受常規放療。「那時在星期五，我透過朋友聯絡到廣州泰和腫瘤醫院的腫瘤科醫生，對方隨即幫我預約了星期一就診。」盧先生當機立斷，星期一早上便乘坐高鐵直奔廣州。醫生檢查後表示可以處理，建議為他進行10次當前最先進的質子治療。

為了確保治療的精準度，院方為他量身訂造了一個固定頭部的「帽子」和專用牙膠：「你要咬著牙膠，頭、頸、牙齒全部固定不能動。」星期一做完準備功夫，星期三便正式開始接受治療。談到質子治療與傳統電療的分別，他形容：「電療就像『直通車』，輻射線會一直穿透身體；但質子電療是高端醫療，輻射線一進去，到了指定位置（腫瘤）就會停下來，不會再前進破壞健康組織，因此對身體的破壞性極低。那部儀器非常先進，置身其中感覺就像身處太空總署一樣。每次聽完兩首歌，大概6至7分鐘就做完了，過程中完全不痛。」他隨後幽默地補上一句：「至於說有什麼痛呢？就是荷包痛！10次療程買單要19萬元人民幣，這筆費用已包辦了所有醫生費、設計費及住院費。」再補充：「人哋個價錢起碼比你平5倍，咁你所有嘅醫療你都用5倍來計，我想問，香港同大陸飲餐茶，(價錢)相差1倍至2倍，但醫療相差5倍。」

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癌指數由47暴跌至3水平：感恩家人沒有離開我

完成質子治療後，由於腫瘤不再壓迫神經，盧先生在治療第二天起，困擾多時的頭暈症狀便完全消失，至今未有復發。不過，廣州醫生嚴肅地告誡他，由於這已經是第三次出現癌細胞「上腦」，且屬於擴散速度極快的小細胞癌，回到香港後必須立刻進行全身化療。

回港後，經友人介紹，他前往深圳招商力寶太子灣醫院接受化療，目前已完成了4次療程（預計進行4至6次）。雖然化療的藥物具有累積毒性，令他在第三次療程後感到極度疲倦、胃口欠佳且白血球指數偏低，需要延遲兩周進行鞏固治療，但他認為這一切付出都是值得的。「第三次化療之後，我的癌指數已經跌到很低，和正常人一模一樣！」他的癌指數在確診初期高達47，隨後跌至17，如今已降至近乎正常的3。與此同時，其肺部腫瘤已縮小了足足50%，只剩下1.5厘米。

這場漫長而驚心動魄的跨境抗癌仗，不僅治癒了盧先生的身軀，更讓他對不離不棄的家人充滿感激。回首在生死邊緣徘徊、面對龐大醫療開支與身心折磨的至暗時刻，他感嘆：「回內地接受治療的時候，最難捱的時候，家人沒有離開我，太太絕對支持。」

經歷這場跨境抗癌仗，盧先生明言這為港人的抗癌路提供多一個選擇，香港只有養和醫院提供質子治療，費用動輒超過百萬港元，令人望而卻步；相反，廣州泰和腫瘤醫院這類高端治療已成常態，醫生經驗豐富。他透露：「絕對可以信賴這個國內的醫療系統」，現時深圳和廣州大型醫院所使用的醫療儀器，不論在先進程度還是規格上可媲美香港，北上醫病確實為港人開闢了保命新曙光。

文：Daniel

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