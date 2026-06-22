施可瑩離世丨大肚、腰粗以為中年發胖？專科醫生拆解卵巢癌5大警號 確診多已晚期！子宮頸抹片完全防唔到！

施可瑩離世丨前ViuTV節目主持施可瑩於昨日（21日）因卵巢癌病逝。卵巢癌一直被醫學界稱為女性的「沉默殺手」。為了讓大眾能循序漸進地正視這個隱形威脅，我們邀請了香港臨床腫瘤科專科霍善智醫生，以生活化、深入淺出為大家拆解卵巢癌的成因、最新治療、癒後保養以及種種常見迷思。

Q1：醫生，施可瑩當初以為自己只是發胖或者輸卵管積水，點知最後發現係17厘米嘅卵巢腫瘤。點解卵巢癌會咁難提防？

這正是卵巢癌最狡猾、最令人痛心的地方。在婦科癌症中，子宮頸癌或子宮內膜癌在早期通常會出現不正常出血，讓女性有所警覺。但卵巢位於盆腔深處，空間很大，加上它沒有與外界相通的出口，所以早期病變時，根本不會有任何流血或疼痛的警訊。

當腫瘤慢慢長大，它只會向盆腔和腹腔延伸。很多病人起初只覺得「最近條腰粗咗、個肚脹咗、食少少嘢就飽、甚至便秘」，誤以為自己只是人到中年發胖、宿便、或者消化不良。到真正摸到硬塊、或者像她那樣腹脹如懷孕幾個月時，往往腫瘤已經發展得很大，甚至出現了腹水。

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Q2：除了腹脹，卵巢癌容易忽視的「微小求救訊號」？

如果妳發現以下症狀持續出現超過兩星期，而且找不出原因，就千萬不要只看腸胃科，一定要看婦科做仔細檢查：

經常性胃脹、腹脹、或胃氣過多

盆腔或腹部隱隱作痛

尿頻或尿急（因為腫瘤壓迫膀胱）

食慾不振、很容易有飽腹感

體重在短時間內無故下降或上升

卵巢癌容易忽視的「微小求救訊號」

Q3：我年紀還很輕，生活習慣也正常，為甚麼卵巢癌會找上門？它的高危因素是甚麼？

很多人以為癌症是老年人的事，但某些類型的卵巢癌（如生殖細胞腫瘤，或特定基因突變）其實很常在中青年女性身上發生。在臨床上，卵巢癌的高危因素主要與排卵次數和遺傳有關：

排卵次數過多：女性每次排卵，卵巢表面都會造成微小傷口再修復。如果一生中排卵次數愈多，細胞出錯變異的機會就愈高。因此，未曾生育、較遲生育、過早初潮或遲停經的女性，風險相對較高。相反，懷孕和餵母乳期間卵巢會「休息」，能降低風險。

基因遺傳：大約有10%- 15% 的卵巢癌與家族遺傳基因有關，最著名的是BRCA1或BRCA2基因突變（即荷里活影星安祖蓮娜祖莉帶有的基因）。如果家族中有乳癌、卵巢癌或結直腸癌病史，必須格外提高警惕。

Q4：癌細胞已經由卵巢擴散到盲腸，臨床上會點分期？五年存活率高不高？

如果癌細胞已經離開了盆腔，擴散到腹腔內的器官（例如盲腸、大腸表面、大網膜或腹膜），在醫學上這已經屬於第三期（局部晚期）或第四期（晚期）。由於早期症狀隱蔽，臨床上有高達七成的卵巢癌患者，在確診時都已經屬於第三、四期。關於存活率，大家先不要絕望：

第一期：癌細胞局限於卵巢內，五年存活率可高達90%以上。

第二期：蔓延至盆腔內其他組織（如子宮、輸卵管），五年存活率約70%。

第三期：擴散至腹腔內器官（如盲腸、肝臟表面）或淋巴結，五年存活率約30%- 40%。

第四期：遠端擴散（如肺部、肝臟內部），五年存活率約20%。

雖然晚期數字看起來令人擔憂，但這只是過往的統計。現在隨着新藥的進步，即使是晚期患者，能夠存活五年、十年的個案在臨床上越來越常見。

Q5：為甚麼卵巢癌要連子宮都一併切除？這對女性心理打擊很大，醫生會怎麼評估？

我非常理解這對任何一位女性來說，在心理和生理上都是極大的打擊。但在臨床上，卵巢、輸卵管和子宮在解剖結構上是緊密相連的。卵巢癌的惡性細胞非常喜歡在盆腔內播散。

為了徹底清除所有肉眼可見的癌細胞、減低復發率，標準的「減積手術」（Debulking Surgery）通常需要進行全子宮切除、雙側卵巢及輸卵管切除，甚至是局部大網膜切除。對年輕女性而言，這意味著會提早進入停經期，並失去生育能力。在動刀前，我們一定會與病人進行深入的心理與醫學諮詢。

Q6：為甚麼擴散到盲腸會需要裝「人工造口」？這是一輩子的嗎？

當癌細胞侵犯到盲腸或鄰近的大腸時，為了切除乾淨，外科醫生必須將受癌細胞污染的那段腸臟切除。腸道切除後需要重新吻合（駁回）。但有時因為剛做完大手術、或者是為了讓下方的腸道傷口在沒有糞便污染的情況下好好癒合，醫生會在病人的腹部開一個臨時的口，把腸道拉出腹壁，將糞便排入外接的造口袋中。這就是「人工造口」（俗稱臨時平安袋），在當時是為了「保命」和防止嚴重的腹膜炎。

造口不一定是一輩子的。如果日常護理得當、下方的腸道癒合良好，且後續的癌症控制穩定，幾個月到半年後是有機會透過手術將造口「收回」體內、恢復正常排便的。

Q7：除了傳統化療，現時香港引進了甚麼針對卵巢癌的最新治療？

以往晚期卵巢癌在手術後只能不斷重覆打化療，而且復發率極高。但近年醫學界迎來了精準醫療的重大突破——PARP抑制劑（PARP Inhibitors）。

這是一種革命性的口服標靶藥。它利用了「合成致死（Synthetic Lethality）」的原理：如果患者帶有BRCA基因突變，她們的癌細胞本身修復DNA的能力就很差；此時再吃PARP抑制劑，封鎖癌細胞僅餘的另一條修復通道，癌細胞就會自我毀滅，而正常細胞卻不受影響。

現時，無論是帶有BRCA基因突變，還是屬於「同源重組修復缺陷（HRD）」陽性的晚期乳癌或卵巢癌患者，在手術和一線化療後，將PARP抑制劑作為維持治療（Maintenance Therapy），能顯著將復發風險降低五成以上，甚至讓部分晚期患者達到長期臨床治癒。這在過去是無法想像的。

Q8：好多女士以為每年有做柏氏抹片檢查（子宮頸抹片），就代表全套婦科檢查做足、無得卵巢癌，呢個概念正確嗎？

這個觀念是完全錯誤的！這也是診症室裡最常見的悲劇之一。我要鄭重向大家澄清：柏氏抹片檢查（Pap Smear）只能用來篩查「子宮頸癌」，它完全無法偵測到卵巢的任何病變。要檢查卵巢，最直接、有效的方法是由婦科或腫瘤科醫生進行「盆腔超聲波檢查」（可分為經腹部或經陰道），這樣才能清晰看到卵巢有沒有水囊或實質性腫瘤。

另外，坊間很流行抽血驗癌指數CA-125。但這個指數只能作參考，因為普通子宮內膜異位、盆腔炎、甚至經期，CA-125都可能會升高；反之，有些早期卵巢癌患者的CA-125卻完全正常。因此，超聲波加上臨床專科醫生的評估，才是最穩妥的組合。

Q9：裝了造口、切除了子宮的康復者，在日常照料和心理重建上，您有甚麼建議？

經歷了如此顛覆性的大手術，心理的復原往往比身體的傷口更需要時間。在日常保養上，我建議：尋求專業造口護理師協助：剛開始面對造口一定會抗拒、恐懼，擔心異味或滲漏。現時香港各大醫院都有專業的造口護理師（Stoma Nurse），會貼身指導如何選用合適的造口用品、如何保護周邊皮膚。只要掌握技巧，帶着造口一樣可以游泳、旅行、穿漂亮衣服，建立新常態。

面對「急性更年期」：切除雙側卵巢後，年輕女性會瞬間出現潮熱、盜汗、情緒波動、骨質疏鬆等停經症狀。請與妳的腫瘤科醫生商量，在評估腫瘤分型安全的情況下，是否適合使用非荷爾蒙藥物或特定的補充劑來紓緩。

少量多餐，注意腸道健康：由於經歷過腸道手術，康復初期應以易消化、低纖維（避免阻塞造口）的食物為主，之後再循序漸進恢復均衡飲食。

撰文：臨床腫瘤科專科霍善智醫生

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