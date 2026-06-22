施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃

曾擔任韓星及泰星見面會司儀及ViuTV節目主持的施可瑩（Lillian），日前不敵卵巢癌離世。她在抗癌後期，因身體虛弱無法繼續化療，毅然決定申請成為「大體老師」，將遺體捐贈予醫學院作教學用途。她生前指：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」《星島頭條》為大家詳細拆解「大體老師」計劃的意義、登記方法及常見問題，讓有意於離世後為醫學教育出一分力的人士了解如何實踐這份心意。

施可瑩離世｜大體老師是甚麼？遺體捐贈有何意義？

施可瑩在生命最後階段，選擇成為「大體老師」，以另一種方式繼續貢獻社會，這份無私的大愛，令人動容。到底大體老師是甚麼？遺體捐贈有何意義？

「大體老師 / 無言老師」是醫學院對遺體捐贈者的尊稱。醫科生透過解剖學習，才能真實掌握人體結構、生理與病理變化，而這些知識無法單靠書本、電腦軟件或模型取代。每一位捐贈者，都是學生最重要的「無言老師」，用身體教導未來醫生如何尊重生命、醫治病人。

施可瑩離世｜如何登記成為大體老師？港大與中大的安排

香港目前有2所大學設有遺體捐贈計劃，分別為香港大學及中文大學：

香港大學醫學院「大體老師遺體捐贈計劃」

登記資格 ：年滿18歲的香港居民。

登記方法 ：可於網上登記或下載表格，郵寄／電郵／傳真至港大遺體捐贈計劃辦公室。登記後約兩個月內會收到捐贈卡。

捐贈流程 ：離世後，家屬須於辦公時間內致電港大（ 港大遺體捐贈計劃熱線：3917 6334 ），職員會評估遺體是否適合捐贈，並協調運送、文件等事宜。

服務期限 ：遺體一般留校 3個月至4年 不等，視乎教學或研究需要。

致敬儀式：每次解剖課前均會舉行莊嚴的致敬儀式，學生會默禱1分鐘，並撰寫反思文章，表達對大體老師的感恩。

中文大學醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃

登記資格 ：任何成年人士，可於網上登記或致電熱線（ 中大無言老師計劃熱線：3943 6050 ）索取表格。

捐贈流程 ：離世後，親友須於辦公時間內聯絡中大，並辦理相關文件。家屬可選擇在醫院舉行簡單告別儀式，或於殯儀館儀式後由殮葬商將遺體送至大學。

服務期限及致敬：與港大類似，教學結束後會舉行撒灰儀式，並設有「無言老師」紀念牆。

成為大體老師/無言老師有甚麼程序？

離世後家屬須於辦公時間內聯絡大學計劃辦公室。 若選擇喪事從簡，可委託大學聯絡食環署運送遺體；若先舉行喪禮，則由家屬自費聘用殯儀商運送遺體至大學。 大學會承擔遺體運輸及火化費用（惟若家屬自費舉行殯儀，相關費用須自理）。 每位大體老師完成使命後，大學會向家屬發出感謝狀。

注意：沒有親友協助人士，可預先授權社福機構（如聖雅各福群會、東華三院、香港明愛等）代辦後事，並交代捐贈意願。

施可瑩離世｜遺體什麼情況下會被拒絕？

非自然死亡（如意外、自殺）、溺斃、遺體嚴重破損、腐壞、嚴重水腫、體重超過80公斤、過度消瘦、境外死亡、高危傳染病、法醫解剖過等。

醫學院存放空間飽和時，亦可能暫停接收，屆時已登記人士優先。

施可瑩離世｜已登記器官捐贈，仍可做大體老師？

曾有網民建議施可瑩損贈器官予有需要人士，施可瑩回覆指：「cancer唔捐得，已問」，原來一般癌症患者都不適合捐贈器官，因為癌細胞有機會透過血液或淋巴系統擴散，器官移植受贈者可能會感染或發展出癌症。

另一方面，已成功登記器官捐贈的人士，仍可做大體老師；中大遺體捐贈計劃鼓勵先捐器官救人，再捐遺體教學；器官捐贈後，遺體仍可能適合部分教學用途，但需經醫學院評估。

施可瑩離世｜已登記做大體老師，家人可以反對嗎？

已登記做大體老師，家人是可以反對的。遺體捐贈登記沒有法律效力，最終決定權在直系親屬。因此，登記前應與家人充分溝通，並可考慮委託執業律師訂立遺囑。

施可瑩離世｜教學完成後，骨灰如何處理？

教學完成後，家屬可領回骨灰自行安放，或申請政府骨灰龕位、撒灰花園等。港大及中大均會協助安排火化，並通知家屬領取骨灰。中大於將軍澳華人永遠墳場設有「無言老師」撒灰專區，每年舉行紀念儀式。

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卵巢癌8大常見症狀 常腹脹是警號？

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛

消化不良

腹部不適

肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

7類患人卵巢癌風險高 從未生育人士要留意

根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性較遲停經 從未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨） 體重超標，食用過多脂肪 有自然流產或不孕現象 曾罹患乳癌 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

如何預防卵巢癌？5種人風險較低？

在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。

4招減低患卵巢癌風險：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療

5類人患卵巢癌風險較低：

服用口服避孕藥超過5年

懷孕最少一次

以母乳餵哺嬰兒

曾接受輸卵結紮手術

曾接受子宮頸切除手術

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