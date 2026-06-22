施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
發佈時間：12:22 2026-06-22 HKT
曾擔任韓星及泰星見面會司儀及ViuTV節目主持的施可瑩（Lillian），日前不敵卵巢癌離世。她在抗癌後期，因身體虛弱無法繼續化療，毅然決定申請成為「大體老師」，將遺體捐贈予醫學院作教學用途。她生前指：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」《星島頭條》為大家詳細拆解「大體老師」計劃的意義、登記方法及常見問題，讓有意於離世後為醫學教育出一分力的人士了解如何實踐這份心意。
施可瑩離世｜大體老師是甚麼？遺體捐贈有何意義？
施可瑩在生命最後階段，選擇成為「大體老師」，以另一種方式繼續貢獻社會，這份無私的大愛，令人動容。到底大體老師是甚麼？遺體捐贈有何意義？
「大體老師 / 無言老師」是醫學院對遺體捐贈者的尊稱。醫科生透過解剖學習，才能真實掌握人體結構、生理與病理變化，而這些知識無法單靠書本、電腦軟件或模型取代。每一位捐贈者，都是學生最重要的「無言老師」，用身體教導未來醫生如何尊重生命、醫治病人。
施可瑩離世｜如何登記成為大體老師？港大與中大的安排
香港目前有2所大學設有遺體捐贈計劃，分別為香港大學及中文大學：
香港大學醫學院「大體老師遺體捐贈計劃」
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登記資格：年滿18歲的香港居民。
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登記方法：可於網上登記或下載表格，郵寄／電郵／傳真至港大遺體捐贈計劃辦公室。登記後約兩個月內會收到捐贈卡。
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捐贈流程：離世後，家屬須於辦公時間內致電港大（港大遺體捐贈計劃熱線：3917 6334），職員會評估遺體是否適合捐贈，並協調運送、文件等事宜。
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服務期限：遺體一般留校3個月至4年不等，視乎教學或研究需要。
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致敬儀式：每次解剖課前均會舉行莊嚴的致敬儀式，學生會默禱1分鐘，並撰寫反思文章，表達對大體老師的感恩。
中文大學醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃
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登記資格：任何成年人士，可於網上登記或致電熱線（中大無言老師計劃熱線：3943 6050）索取表格。
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捐贈流程：離世後，親友須於辦公時間內聯絡中大，並辦理相關文件。家屬可選擇在醫院舉行簡單告別儀式，或於殯儀館儀式後由殮葬商將遺體送至大學。
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服務期限及致敬：與港大類似，教學結束後會舉行撒灰儀式，並設有「無言老師」紀念牆。
成為大體老師/無言老師有甚麼程序？
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離世後家屬須於辦公時間內聯絡大學計劃辦公室。
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若選擇喪事從簡，可委託大學聯絡食環署運送遺體；若先舉行喪禮，則由家屬自費聘用殯儀商運送遺體至大學。
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大學會承擔遺體運輸及火化費用（惟若家屬自費舉行殯儀，相關費用須自理）。
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每位大體老師完成使命後，大學會向家屬發出感謝狀。
注意：沒有親友協助人士，可預先授權社福機構（如聖雅各福群會、東華三院、香港明愛等）代辦後事，並交代捐贈意願。
施可瑩離世｜遺體什麼情況下會被拒絕？
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非自然死亡（如意外、自殺）、溺斃、遺體嚴重破損、腐壞、嚴重水腫、體重超過80公斤、過度消瘦、境外死亡、高危傳染病、法醫解剖過等。
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醫學院存放空間飽和時，亦可能暫停接收，屆時已登記人士優先。
施可瑩離世｜已登記器官捐贈，仍可做大體老師？
曾有網民建議施可瑩損贈器官予有需要人士，施可瑩回覆指：「cancer唔捐得，已問」，原來一般癌症患者都不適合捐贈器官，因為癌細胞有機會透過血液或淋巴系統擴散，器官移植受贈者可能會感染或發展出癌症。
另一方面，已成功登記器官捐贈的人士，仍可做大體老師；中大遺體捐贈計劃鼓勵先捐器官救人，再捐遺體教學；器官捐贈後，遺體仍可能適合部分教學用途，但需經醫學院評估。
施可瑩離世｜已登記做大體老師，家人可以反對嗎？
已登記做大體老師，家人是可以反對的。遺體捐贈登記沒有法律效力，最終決定權在直系親屬。因此，登記前應與家人充分溝通，並可考慮委託執業律師訂立遺囑。
施可瑩離世｜教學完成後，骨灰如何處理？
教學完成後，家屬可領回骨灰自行安放，或申請政府骨灰龕位、撒灰花園等。港大及中大均會協助安排火化，並通知家屬領取骨灰。中大於將軍澳華人永遠墳場設有「無言老師」撒灰專區，每年舉行紀念儀式。
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卵巢癌8大常見症狀 常腹脹是警號？
根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：
- 持續及日益嚴重的胃痛
- 消化不良
- 腹部不適
- 肚脹
- 小便頻密
- 大便困難
- 性交時疼痛
- 腰背痛
7類患人卵巢癌風險高 從未生育人士要留意
根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：
卵巢癌7大高危因素
- 比一般女性較遲停經
- 從未生育
- 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）
- 體重超標，食用過多脂肪
- 有自然流產或不孕現象
- 曾罹患乳癌
- 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年
如何預防卵巢癌？5種人風險較低？
在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。
4招減低患卵巢癌風險：
- 飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪
- 保持適量運動
- 保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力
- 長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療
5類人患卵巢癌風險較低：
- 服用口服避孕藥超過5年
- 懷孕最少一次
- 以母乳餵哺嬰兒
- 曾接受輸卵結紮手術
- 曾接受子宮頸切除手術
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