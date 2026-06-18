世界盃2026｜佛得角40歲老將禾仙夏一戰成名  眼球白點惹網友關注 即睇翼狀胬肉是甚麼？

2026世界盃上演了一幕振奮人心的勵志故事。首次晉身決賽周的島國佛得角，憑藉40歲門將禾仙夏（Vozinha）全場7次「神級」救球，以0比0逼和大熱西班牙。禾仙夏賽後當選「全場最佳球員」兼淚灑球場，並因母親簽證費用問題未能親身見證而深感遺憾。同時，有外國網民留意到禾仙夏的眼球上有一個明顯的白點。這到底是甚麼？對健康有影響嗎？

世界盃2026｜25歲才起步 從電工到世界級傳奇門將

禾仙夏的職業生涯充滿傳奇色彩，他本名為Josimar Dias，自幼由祖父母撫養長大，因為身材瘦小，童年時常被欺負，同伴戲稱他「要去找嫲嫲（Vozinha）告狀」，「嫲嫲（Vozinha）」這個綽號從此伴隨他至今。

他做過電工、開過巴士，25歲才成為職業足球員。此後，他輾轉多國低級別聯賽，甚至一度因年齡和體能考慮退出國家隊，但在教練團和隊友挽留下，他決定為世界盃夢想最後一搏。世界盃開賽前，他處於自由身，近乎失業狀態，卻在這一戰中一躍成為「傳奇門將」。

世界盃2026｜其母因簽證保證金高昂無法到場

賽後禾仙夏哽咽說：「兩年前我失去了祖母，隨後祖父也離開。是他們撫養我長大的。如果他們今天還在世，一定會為他們的孫子感到驕傲。」

由於美國對佛得角公民收取1.5萬美元（約11萬港元）的高昂簽證保證金，禾仙夏的媽媽無法親身到場見證他的英姿，也成為他最大的遺憾。賽後短短數日，他的IG追蹤者已暴漲至逾1300萬，足證這場比賽如何感動全球。

世界盃2026｜禾仙夏眼球的白點是甚麼？

雖然禾仙夏沒有對外公開健康狀況，但外國Tiktok網友發影片表示，禾仙夏的眼睛上的眼白位置長有一小塊白色組織，向角膜方向延伸，令不少粉絲擔心這位「佛得角鋼門」的眼睛健康。事實上，這種「白色組織」在醫學上稱為「翼狀胬肉」（Pterygium），是一種良性的結膜病變。

翼狀胬肉｜成因與症狀

Cleveland Clinic資料顯示，翼狀胬肉（Pterygium）又有「衝浪者之眼」（Surfer's eye）的稱號，主要成因是長期暴露於紫外線、風沙及乾燥環境，導致結膜組織異常增生。常見於戶外工作者、長者及居住在陽光強烈地區的人士。初期患者可能沒有明顯症狀，只感到眼白處有輕微隆起、發紅的組織。隨着病變長大，可能出現以下不適：

異物感 ：像有沙粒在眼內

：像有沙粒在眼內 眼紅、發炎 ：在煙霧、空調或陽光下尤為明顯

：在煙霧、空調或陽光下尤為明顯 眼乾、流淚 ：淚液分佈不均

：淚液分佈不均 視力模糊：若胬肉延伸至角膜中央，會牽拉角膜改變弧度，造成散光

在極少數情況下，大面積的翼狀胬肉可能限制眼球轉動，影響外觀。

翼狀胬肉｜治療方式

1. 輕度個案：使用非處方（OTC）眼藥水或短期類固醇眼藥水，以滋潤眼睛、減少發炎及不適感。同時避免過度日曬，佩戴太陽眼鏡及闊邊帽，減少紫外線刺激。

2. 手術切除：當胬肉持續長大、影響視力或引起持續不適時，可考慮手術切除。手術一般於局部麻醉下進行，切除病變組織後，會從患者自身結膜或羊膜移植片覆蓋傷口，以降低復發風險。術後需配合藥物及定期覆診。

翼狀胬肉｜預防勝於治療

翼狀胬肉是良性病變，不會癌變，但若不處理，可能逐漸影響視力。預防措施包括：

戶外活動時佩戴防紫外線太陽眼鏡

避免長時間暴露於風沙、乾燥環境

保持眼睛濕潤，適量使用人造淚液

定期進行眼科檢查，及早發現問題

資料來源：queenkaren123@Tiktok、Cleveland Clinic、仁安醫院

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