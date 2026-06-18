端午節｜常疲倦/胃脹恐是濕氣重？中醫教煲6款湯水茶飲清熱祛濕 易生暗瘡痱滋可多吃綠豆？

端午節臨近，天氣又濕又熱，經常覺得頭重重、胃脹？有中醫教煲6款湯水及茶飲，也助清熱祛濕。若是濕熱體質易生暗瘡和痱滋可以多吃甚麼？

中醫教煲6款湯水茶飲清熱祛濕 易生暗瘡痱滋可多吃綠豆？

註冊中醫師鍾藹鑾在其Facebook專頁發文指，端午節臨近，老一輩常說「端午至，五毒出」，這裏的毒並非指蛇蟲鼠蟻，而是提醒大家要提防濕熱。若經常覺得頭重重、身體充滿黏膩感，或者無論睡多久都覺得不夠精神，甚至面對最愛的食物，吃兩口就覺得頂住個胃。這些不適症狀正是濕氣在體內作怪的表現。她為大家推介6款簡單易整的湯水茶飲，以及多款日常祛濕食材，不用吃藥捱針，也能輕鬆將體內濕氣趕走：

中醫教煲6款湯水茶飲清熱祛濕

1.荷葉薏米水

材料：薏米30克、乾荷葉5克、水1.5升。

做法：將材料加水煲30分鐘，可當作日常水分補充飲用。

功效：清熱利水。

2.乾荷葉泡茶

材料：乾荷葉5至10克。

做法：滾水焗15分鐘即可飲用。

功效：祛濕減重。

3.玉米鬚茶

材料：玉米鬚 20克（約兩撮）、水1升。

做法：加水煲10分鐘或焗20分鐘，當作水分飲用。

建議：非常適合經常覺得雙腳腫脹的人士。

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4.四神湯

材料：薏米、蓮子、淮山、茯苓。

功效：健脾祛濕，藥性溫和。

建議：若想更方便，可購買現成的四神粉沖服。

5.綠豆沙

功效：清熱解毒。

6.冬瓜湯

功效：清熱解毒。

除了上述茶飲，鍾醫師亦列出了多款日常容易買到的祛濕食材，建議大家平時可以順手買：

薏米、棉茵陳、梔子、藿香、赤小豆、冬瓜、山藥、芡實、苦瓜、馬齒莧、大蒜、白扁豆、茯苓、陳皮、乾薑、白寇仁、小茴香、草果、蓮子、荷葉、玉米鬚、綠豆、木瓜、無花果、蘋果。

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鍾醫師教大家分辨2大常見體質，並選擇最適合的食材：

濕熱體質（舌苔黃、易出暗瘡/痱滋）： 應多選用綿茵陳、梔子、藿香、綠豆、苦瓜及馬齒莧，清熱瀉火。

寒濕體質（怕凍、手腳冰冷、大便爛）：在煮菜或煲湯時，應多加乾薑、陳皮、扁豆、山藥、白寇仁、小茴香及草果，以助驅寒化濕。

3大祛濕小貼士 睡前這樣做也有效

除了從飲食入手，鍾醫師亦強調日常習慣對排濕同樣重要：

善用抽濕機： 盡量將室內相對濕度保持在50%至60%之間，避免身體被環境濕氣纏擾。

盡量將室內相對濕度保持在50%至60%之間，避免身體被環境濕氣纏擾。 適量出汗： 透過步行、拉筋或做家務等活動讓身體微微出汗，這等同於幫身體祛濕排水。但切記出汗後必須抹乾身體，避免吹風。

透過步行、拉筋或做家務等活動讓身體微微出汗，這等同於幫身體祛濕排水。但切記出汗後必須抹乾身體，避免吹風。 睡前暖水浸腳：睡前可用暖水加入幾塊薑片浸腳約15分鐘。

資料來源：註冊中醫師鍾藹鑾

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