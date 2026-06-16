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前亞視一哥陳啟泰靠「飲尿療法」戰勝抑鬱？醫生籲長期服藥者勿亂試：身體唔要嘅嘢你飲返落去

醫生教室
更新時間：13:11 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:11 2026-06-16 HKT

現年61歲的前「亞視一哥」陳啟泰，當年憑主持《百萬富翁》深入民心，成為網民的集體回憶。近日他重返電視螢幕，狀態大勇，接受傳媒訪問時坦言數年前飽受嚴重抑鬱症煎熬，更自爆靠「飲尿」進行深度排毒，成功告別精神科藥物。「飲尿療法」究竟是真有奇效，還是健康陷阱？《星島頭條》邀請家庭醫生林永和從主流醫學角度，為大家拆解這個「一百萬嘅問題」！

飽受抑鬱症煎熬 親述飲尿細節「避開第一泡」

陳啟泰坦言，數年前曾患嚴重抑鬱，足不出戶，抗拒沐浴，甚至萌生輕生念頭。幸得太太不離不棄，悉心照料，他視太太為救命恩人。他表示已停用精神科藥物近一年，改為實踐「深度排毒」自然療法，當中包括飲用自己的尿液。他分享「服用秘訣」：過程無需過濾，直接原汁原味喝下；強調須避開早晨第一泡尿，亦不可飲用最後一段尿液。

陳啟泰引用《本草綱目》指該療法古稱「回龍湯」，已有數千年歷史，具補陽作用。但他警告，此療法會引起「排病反應」，帶來各種不適，必須在專業指導下進行，籲切勿自行模仿。

 

主流醫學不建議 藥物干擾風險不可忽視

林永和醫生指，自古以來雖有個別人士聲稱尿液有益，或有名人的實踐案例，但從未有大規模研究評估其療效，也未被現代醫學採納為常規治療。至今沒有任何研究或統計數據證明尿液對人體健康有幫助。

「以主流醫學角度，幾乎所有醫生都不建議這樣做。」尤其是患有慢性疾病或正在服用多種藥物的人士，飲用尿液可能造成不良影響：

1. 藥物代謝干擾：藥物的代謝產物會排入尿液，再飲回體內會干擾藥物劑量穩定性，影響療效。例如降血壓藥等經肝腎代謝後，化學物質排入尿液，再飲用會干擾劑量，引發不必要的副作用。

2. 加重病情：腎功能缺損、蛋白尿、血尿、尿路感染患者，尿液含有害細菌，飲用可能令病情惡化。

3. 病原體感染：尿液中含有癌細胞或特定代謝物質，飲用後可致腸胃炎、腹瀉、嘔吐。

林醫生警告：「切勿將尿液療法視為另一種治療選擇，以為它能『醫百病』或作為替代療法，因而放棄傳統醫學。這樣做很可能錯過治療黃金時間。」

健康風險拆解：細菌感染、衛生問題

一般健康人士若將此作為偏方，林醫生認為理論上「風險有限」，但仍需警惕：

  1. 細菌與病毒感染：尿液可能含有細菌（如大腸桿菌）或病毒（如新冠病毒），若病原體仍具活性，飲用後可能導致再次感染。新冠病毒感染者的尿液中也可能帶有傳染性病原體。

  2. 衛生污染：收集或處理尿液過程中若衛生不佳，環境細菌會污染尿液，如同「病從口入」。

尿液本身絕大部分是水、鹽與化學代謝物，這些物質大多已不具活性，對人體影響有限。但潛在風險來自細菌感染，特殊疾病或用藥者可能因此增加身體負擔。

尿液是「身體不要的東西」深度排毒本末倒置

林醫生強調，從生理角度，尿液是血液經腎臟過濾後排出的代謝廢物——簡單來說就是身體不要的東西。其主要成分是水、鹽分、尿素、肌酸酐等。即使含有少量荷爾蒙或酵素，大多已分解、失去活性，飲用後也會被胃酸破壞，不可能對人體產生益處。

林醫生直言「深度排毒」如本末倒置，事關尿液是身體排出廢物的方式之一，「若將其飲回體內，等同於白費了腎臟過濾的努力，只是把本來要丟棄的東西又吞回去。這樣做不會誘發身體排出更多毒素，反而會累積原本應丟棄的物質。」

醫生呼籲，大眾考慮任何非常規療法前，務必諮詢專業醫生，以免延誤病情或造成不必要的健康風險。

 

延伸閱讀：本港長者輕生個案年逾470宗  專家籲識別3大警號：一句問候可成轉機

 

 

林永和家庭醫生簡介:

擁有澳洲皇家全科醫學學院院士、香港家庭醫學學院院士、美國婚姻及家庭治療協會臨床院士、香港大學內外全科醫學士及社會科學碩士（婚姻及家庭治療）等學位，並為香港中文大學醫學院、香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系和家庭醫學及基層醫療學系榮譽臨床助理教授。

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