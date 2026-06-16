前亞視一哥陳啟泰靠「飲尿療法」戰勝抑鬱？醫生籲長期服藥者勿亂試：身體唔要嘅嘢你飲返落去

現年61歲的前「亞視一哥」陳啟泰，當年憑主持《百萬富翁》深入民心，成為網民的集體回憶。近日他重返電視螢幕，狀態大勇，接受傳媒訪問時坦言數年前飽受嚴重抑鬱症煎熬，更自爆靠「飲尿」進行深度排毒，成功告別精神科藥物。「飲尿療法」究竟是真有奇效，還是健康陷阱？《星島頭條》邀請家庭醫生林永和從主流醫學角度，為大家拆解這個「一百萬嘅問題」！

飽受抑鬱症煎熬 親述飲尿細節「避開第一泡」

陳啟泰坦言，數年前曾患嚴重抑鬱，足不出戶，抗拒沐浴，甚至萌生輕生念頭。幸得太太不離不棄，悉心照料，他視太太為救命恩人。他表示已停用精神科藥物近一年，改為實踐「深度排毒」自然療法，當中包括飲用自己的尿液。他分享「服用秘訣」：過程無需過濾，直接原汁原味喝下；強調須避開早晨第一泡尿，亦不可飲用最後一段尿液。

陳啟泰引用《本草綱目》指該療法古稱「回龍湯」，已有數千年歷史，具補陽作用。但他警告，此療法會引起「排病反應」，帶來各種不適，必須在專業指導下進行，籲切勿自行模仿。

主流醫學不建議 藥物干擾風險不可忽視

林永和醫生指，自古以來雖有個別人士聲稱尿液有益，或有名人的實踐案例，但從未有大規模研究評估其療效，也未被現代醫學採納為常規治療。至今沒有任何研究或統計數據證明尿液對人體健康有幫助。

「以主流醫學角度，幾乎所有醫生都不建議這樣做。」尤其是患有慢性疾病或正在服用多種藥物的人士，飲用尿液可能造成不良影響：

1. 藥物代謝干擾：藥物的代謝產物會排入尿液，再飲回體內會干擾藥物劑量穩定性，影響療效。例如降血壓藥等經肝腎代謝後，化學物質排入尿液，再飲用會干擾劑量，引發不必要的副作用。

2. 加重病情：腎功能缺損、蛋白尿、血尿、尿路感染患者，尿液含有害細菌，飲用可能令病情惡化。

3. 病原體感染：尿液中含有癌細胞或特定代謝物質，飲用後可致腸胃炎、腹瀉、嘔吐。

林醫生警告：「切勿將尿液療法視為另一種治療選擇，以為它能『醫百病』或作為替代療法，因而放棄傳統醫學。這樣做很可能錯過治療黃金時間。」

健康風險拆解：細菌感染、衛生問題

一般健康人士若將此作為偏方，林醫生認為理論上「風險有限」，但仍需警惕：

細菌與病毒感染：尿液可能含有細菌（如大腸桿菌）或病毒（如新冠病毒），若病原體仍具活性，飲用後可能導致再次感染。新冠病毒感染者的尿液中也可能帶有傳染性病原體。 衛生污染：收集或處理尿液過程中若衛生不佳，環境細菌會污染尿液，如同「病從口入」。

尿液本身絕大部分是水、鹽與化學代謝物，這些物質大多已不具活性，對人體影響有限。但潛在風險來自細菌感染，特殊疾病或用藥者可能因此增加身體負擔。

尿液是「身體不要的東西」深度排毒本末倒置

林醫生強調，從生理角度，尿液是血液經腎臟過濾後排出的代謝廢物——簡單來說就是身體不要的東西。其主要成分是水、鹽分、尿素、肌酸酐等。即使含有少量荷爾蒙或酵素，大多已分解、失去活性，飲用後也會被胃酸破壞，不可能對人體產生益處。

林醫生直言「深度排毒」如本末倒置，事關尿液是身體排出廢物的方式之一，「若將其飲回體內，等同於白費了腎臟過濾的努力，只是把本來要丟棄的東西又吞回去。這樣做不會誘發身體排出更多毒素，反而會累積原本應丟棄的物質。」

醫生呼籲，大眾考慮任何非常規療法前，務必諮詢專業醫生，以免延誤病情或造成不必要的健康風險。

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