陳敏兒離世 終年65歲 去年公開患慢性病 為健康戒糖 辦「生前告別會」感謝摯親

前TVB當家花旦及資深藝人陳敏兒，於2026年6月12日上午在威爾斯親王醫院離世，終年65歲。其兒子廖文哲、廖文信透過社交平台發布訃告，表示母親在家人陪伴下回歸天父懷中，並遵照她生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友參與，不對公眾開放。

兒子訃告：母親安詳辭世 感謝醫護照顧

廖文哲、廖文信今日（12日）在母親陳敏兒的個人Facebook專頁公布訃告：

「我們敬愛的母親陳敏兒女士，於2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。我們衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。感謝各界朋友對母親的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。」

近年飽受慢性病困擾 曾辦「生前告別會」

陳敏兒近年健康狀況反覆，去年宣布啟動名為「好好生活」的YouTube頻道，作為送給自己的生日禮物。在個人頻道中，她解釋自己是一位慢性病患者，近兩年身體狀況越來越不理想，既然無法預知未來，不如把握當下，趁有機會好好道謝和道別，減少分離的遺憾。

她在65歲生日當天透露，自己因身體出現嚴重問題，去年7月緊急入住中文大學醫院接受大手術，更分享：「我一向不喜歡慶祝生日，但去年生日我舉辦了一個聚會，邀請了生命中的貴人和疼愛我的人。其實這不是生日會，而是『生前告別會』。」

她在個人社交平台寫道：「最近遇見我的朋友，都會說『你瘦了』，是的，身體的確出了些狀況。現在康復中，一切都會好起來……並且，我相信會越來越好。」

戒甜改變生活 感受家人愛護

陳敏兒曾在社交平台分享，自己過往嗜甜如命，曾一個中秋節獨吞兩盒月餅。但為了健康，她毅然戒掉糖分，徹底改變生活與飲食習慣。去年中秋節，她完全不碰月餅，兩個兒子察覺到媽媽的決心，特別訂製了一個無糖生酮蛋糕送給她，令她深感窩心。她寫道：「只要有愛，哪怕有病，都可以感到幸福。幸福，是我們選擇的心態。」

手術前與兒子盡訴心中情

陳敏兒透露，去年入院接受一場大手術前，她與兩個兒子盡訴心中情，彼此都不想留下任何遺憾。她更進行了一個祈禱：「我不是求自己不死，而是用一個開放的心，接納一個開放的結局。如果離世，我是OK的；如果繼續活下去，我也覺得很好。我相信一切有最好的安排，所以內心非常平安。」

慢性病｜本港有220萬患者 多患高血壓及糖尿病

在2020/21年度，本港患有慢性疾病的人口所佔的比例為31%（約220萬)，其中65歲及以上的人口佔47%。以下是6項長者常見長期病患，最普遍慢性疾病為高血壓及糖尿病：

高血壓 糖尿病 中風 心血管疾病 認知障礙症 骨質疏鬆

【同場加映】8大飲食貼士降血壓血糖 公開一周餐單逆轉「雙高」 下午必吃這款零食

慢性病｜7大飲食貼士降血壓血糖

起床後勿即飲咖啡或能量飲品：早上血壓及血糖會自然上升，咖啡因進一步刺激交感神經，令數值再升高。 適量吃70%以上黑朱古力：可可多酚有助促進胰島素分泌，抗氧化，控制血壓及血糖。 睡前2小時完成晚餐：避免太晚進食影響代謝。 晚餐吃2小朵西蘭花：富含蘿蔔硫素，改善胰島素阻抗，預防血壓上升。 細嚼慢嚥：每口咀嚼20至30次，用餐不少於15分鐘，防止餐後血糖急升及胰島素過度分泌。 先吃蛋白質與蔬菜：最後吃碳水化合物增加飽足感，減少飯量及碳水攝取。 每日吃一次蒟蒻、蘑菇或海藻：水溶性膳食纖維促進排鈉、降血壓，減緩碳水吸收，抑制餐後血糖急升。

慢性病｜糖尿病初期有何症狀？

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。糖尿病主要可分兩大類型，：第1型糖尿病（胰島素依賴型）、第2型糖尿病（非胰島素依賴型）。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

慢性病｜高血壓有何症狀？頭痛/頭暈高危？

本港的高血壓情況非常普遍，據本港的「2020-2022年度人口健康調查」結果顯示，本港15-84歲人士高血壓的總患病率達29.5%。據衞生署資料顯示，高血壓是指當在休息狀態或放鬆身體時，血壓仍持續高於正常水平。如血壓持續超過140/90mmHg，便屬於高血壓。

由於大部分高血壓患者都沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患上「高血壓」，因而常被稱為「 隱形殺手」。一般而言，高血壓常見症狀如下：

眩暈

視線模糊不清

頭痛

疲勞

臉部發紅

衞生署提醒，患上高血壓而不加以治療或控制，可導致冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等嚴重疾病，甚至有致命風險。血壓越高和不受控制的時間越長，出現併發症的機會及其嚴重性越大。

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