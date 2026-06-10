本港長者輕生個案年逾470宗 專家籲識別3大警號：一句問候可成轉機
發佈時間：14:00 2026-06-10 HKT
香港長者自殺問題持續嚴峻，2024年香港60歲或以上長者自殺個案達472宗，佔整體自殺個案41%，情況不容忽視。每一宗悲劇都促使社會反思：我們是否可早一步伸出援手，為他們築起防護網？
長者輕生念頭 多重因素交織
長者萌生輕生念頭，往往是身體、心理、社交三重壓力的疊加：
- 身體健康：長期慢性疾病、持續疼痛、機能退化，令人感到無助。
- 心理健康：抑鬱或焦慮症會大幅增加自殺風險。
- 社會及家庭：傳統「養兒防老」觀念減弱，與子女關係疏離，缺乏社區支援，加重無望感。
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識別自殺警號：言語、行為、情緒
及早識別長者的自殺警號至關重要，身邊人一旦發現以下跡象，必須提高警覺：
言語警號：
- 常說「活着沒意思」、「不想成為別人負擔」
- 突然談論身後事、分配遺物
行為警號：
- 疏離親友、放棄平日興趣
- 拒絕飲食或治療
- 刻意儲起藥物或危險物品
情緒警號：
- 長期抑鬱、焦慮、失眠
- 從極度低落突然變得異常平靜（可能代表已下定決心）
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長者自我照顧 生活細節累積正能量
長者要維持身心健康、保持心境開朗，可從日常生活的多方面着手：
- 建立規律生活：建議每天進行適量運動（如散步、太極或伸展運動），並保持充足睡眠及均衡飲食。
- 保持社交聯繫： 主動參與社區中心活動、興趣班或義工服務，擴闊生活圈子，避免長期獨處。
- 主動表達情緒： 不要獨自承受痛苦，多向家人、朋友、社工或醫護傾訴。有需要時可致電24小時情緒支援熱線，如「生命熱線」（2382 0000）或「情緒通」（18111） 尋求協助。
- 配合治療與培養寄託： 按時覆診及遵從醫囑服藥，穩定病情。同時可透過宗教信仰、培養興趣或設立生活目標，建立精神寄託。
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親友關懷築防線
親友的關懷是守護長者精神健康的重要防線。 在日常生活中，親友可透過日常行動提供關懷，如電話問候、上門探訪或邀請參與家庭聚會，讓獨居或缺乏社交的長者感受到被關心；細心觀察長者的情緒變化，以同理心聆聽，切勿輕視或責備。
若長者坦言有自殺念頭，可直接但溫和地問：「你最近是否有傷害自己的念頭？」
- 盡快協助預約精神科或老人科醫生、聯絡社工或致電危機熱線
- 等候專業協助期間，安排有人陪伴，避免長時間獨處
鼓勵長者參與社區活動、興趣班、義工服務；在能力許可下，讓他們參與照顧孫兒、分享人生經驗等家庭事務，都能增強存在感與被需要感。
跨界合作：政府與社福機構攜手編織安全網
香港現時設有多項專業的長者自殺預防與支援服務：
政府層面
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2025年7月建立首階段「支援照顧者數據平台」，與房委會協作識別公屋高風險長者戶，委託「關愛隊」上門探訪。截至今年4月底，關愛隊已接觸或探訪逾3.5萬個高風險戶，並作出逾2,900次福利服務轉介，包括安老、精神健康服務等。
醫療及社福層面：
- 醫院管理局「防止長者自殺計劃」（2002年起）：為有自殺傾向的長者提供精神科診斷及治療。
- 衞生署長者健康中心：為會員提供健康評估，包括抑鬱症狀及自殺念頭篩查。
- 社會福利署：透過長者中心、綜合家庭服務中心及外展隊，提供情緒支援及輔導。
社區支援：
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非政府機構如「生命熱線」、「香港撒瑪利亞防止自殺會」、「香港大學防止自殺研究中心」，提供24小時熱線、外展探訪、小組活動及危機介入。
長者自殺問題需要整個社會共同面對。我們要傳遞一個清晰訊息：達情緒、尋求協助，是一種勇氣，而非軟弱。只要我們願意多行一步，一句真誠溫暖的問候，都可能成為挽救生命的關鍵。及早為有需要的長者尋求專業協助，減少悲劇發生。
撰文：香港都會大學護理及健康學院講師關崇懿女士
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