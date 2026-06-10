本港長者輕生個案年逾470宗 專家籲識別3大警號：一句問候可成轉機

香港長者自殺問題持續嚴峻，2024年香港60歲或以上長者自殺個案達472宗，佔整體自殺個案41%，情況不容忽視。每一宗悲劇都促使社會反思：我們是否可早一步伸出援手，為他們築起防護網？

長者輕生念頭 多重因素交織

長者萌生輕生念頭，往往是身體、心理、社交三重壓力的疊加：

身體健康：長期慢性疾病、持續疼痛、機能退化，令人感到無助。 心理健康：抑鬱或焦慮症會大幅增加自殺風險。 社會及家庭：傳統「養兒防老」觀念減弱，與子女關係疏離，缺乏社區支援，加重無望感。

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識別自殺警號：言語、行為、情緒

及早識別長者的自殺警號至關重要，身邊人一旦發現以下跡象，必須提高警覺：

言語警號：

常說「活着沒意思」、「不想成為別人負擔」

突然談論身後事、分配遺物

行為警號：

疏離親友、放棄平日興趣

拒絕飲食或治療

刻意儲起藥物或危險物品

情緒警號：

長期抑鬱、焦慮、失眠

從極度低落突然變得異常平靜（可能代表已下定決心）

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長者自我照顧 生活細節累積正能量

長者要維持身心健康、保持心境開朗，可從日常生活的多方面着手：

建立規律生活：建議每天進行適量運動（如散步、太極或伸展運動），並保持充足睡眠及均衡飲食。 保持社交聯繫： 主動參與社區中心活動、興趣班或義工服務，擴闊生活圈子，避免長期獨處。 主動表達情緒： 不要獨自承受痛苦，多向家人、朋友、社工或醫護傾訴。有需要時可致電24小時情緒支援熱線，如「生命熱線」（2382 0000）或「情緒通」（18111） 尋求協助。 配合治療與培養寄託： 按時覆診及遵從醫囑服藥，穩定病情。同時可透過宗教信仰、培養興趣或設立生活目標，建立精神寄託。

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親友關懷築防線

親友的關懷是守護長者精神健康的重要防線。 在日常生活中，親友可透過日常行動提供關懷，如電話問候、上門探訪或邀請參與家庭聚會，讓獨居或缺乏社交的長者感受到被關心；細心觀察長者的情緒變化，以同理心聆聽，切勿輕視或責備。

若長者坦言有自殺念頭，可直接但溫和地問：「你最近是否有傷害自己的念頭？」

盡快協助預約精神科或老人科醫生、聯絡社工或致電危機熱線

等候專業協助期間，安排有人陪伴，避免長時間獨處

鼓勵長者參與社區活動、興趣班、義工服務；在能力許可下，讓他們參與照顧孫兒、分享人生經驗等家庭事務，都能增強存在感與被需要感。

跨界合作：政府與社福機構攜手編織安全網

香港現時設有多項專業的長者自殺預防與支援服務：

政府層面

2025年7月建立首階段「支援照顧者數據平台」，與房委會協作識別公屋高風險長者戶，委託「關愛隊」上門探訪。截至今年4月底，關愛隊已接觸或探訪逾3.5萬個高風險戶，並作出逾2,900次福利服務轉介，包括安老、精神健康服務等。

醫療及社福層面：

醫院管理局「防止長者自殺計劃」（2002年起）：為有自殺傾向的長者提供精神科診斷及治療。

衞生署長者健康中心：為會員提供健康評估，包括抑鬱症狀及自殺念頭篩查。

社會福利署：透過長者中心、綜合家庭服務中心及外展隊，提供情緒支援及輔導。

社區支援：

非政府機構如「生命熱線」、「香港撒瑪利亞防止自殺會」、「香港大學防止自殺研究中心」，提供24小時熱線、外展探訪、小組活動及危機介入。

長者自殺問題需要整個社會共同面對。我們要傳遞一個清晰訊息：達情緒、尋求協助，是一種勇氣，而非軟弱。只要我們願意多行一步，一句真誠溫暖的問候，都可能成為挽救生命的關鍵。及早為有需要的長者尋求專業協助，減少悲劇發生。

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師關崇懿女士

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