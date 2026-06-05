夏天高溫易有高血壓 眼睛充血/頭痛恐是警號 附3招降溫補水
更新時間：11:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-05 HKT
夏日高溫可致脫水、血液濃縮，增加心血管負擔，甚至誘發猝死。如果專家指，大量灌水未必有助補水，分分鐘暗藏風險，增加心臟及血管的負擔，留意眼睛及身體症狀，可能是自救的關鍵！
夏天易有高血壓？醫生教睇4大警號
重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文指出，身體出現以下4類症狀，可能是猝死先兆，應即時補充水分及降溫：
- 眼角頻現血絲、眼睛充血、視力模糊
- 頭痛、噁心、嘔吐
- 心悸、胸悶、乏力
- 血壓突然大幅波動
黃醫生解釋，高溫下身體流失水分，血液變得黏稠，眼部血管容易破裂出血，出現血絲正是脫水及高血壓的信號。
夏天血壓升高的兩大原因
平常沒有高血壓的人士，當遇到高溫時，血壓亦會反彈升高，原因如下：
- 高溫出汗多，血液濃縮，血壓上升
- 頻繁出入冷氣房，血管急速收縮，增加中風及心梗風險
夏日預防高血壓 注意補水/運動/降溫
夏日熱辣辣，狂飲水不但未必有助補水，當中有部分降溫方法竟然暗藏風險，有機會增加心臟及血管的負擔。
- 補水：每日最少飲2公升水，但要分段飲用，切忌一次過大量喝水，以免加重心臟負荷
- 運動：選擇清晨或傍晚較涼快時段進行適量活動，避免高溫下劇烈運動
- 降溫：使用冷氣或風扇保持室內涼爽，但切勿對着冷氣直吹，否則血壓反會升高
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