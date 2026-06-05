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夏天高溫易有高血壓 眼睛充血/頭痛恐是警號 附3招降溫補水

醫生教室
更新時間：11:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-05 HKT

夏日高溫可致脫水、血液濃縮，增加心血管負擔，甚至誘發猝死。如果專家指，大量灌水未必有助補水，分分鐘暗藏風險，增加心臟及血管的負擔，留意眼睛及身體症狀，可能是自救的關鍵！

夏天易有高血壓？醫生教睇4大警號

重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文指出，身體出現以下4類症狀，可能是猝死先兆，應即時補充水分及降溫

  1. 眼角頻現血絲、眼睛充血、視力模糊
  2. 頭痛、噁心、嘔吐
  3. 心悸、胸悶、乏力
  4. 血壓突然大幅波動

黃醫生解釋，高溫下身體流失水分，血液變得黏稠，眼部血管容易破裂出血，出現血絲正是脫水及高血壓的信號。

夏天血壓升高的兩大原因

平常沒有高血壓的人士，當遇到高溫時，血壓亦會反彈升高，原因如下：

  • 高溫出汗多，血液濃縮，血壓上升
  • 頻繁出入冷氣房，血管急速收縮，增加中風及心梗風險

夏日預防高血壓 注意補水/運動/降溫

夏日熱辣辣，狂飲水不但未必有助補水，當中有部分降溫方法竟然暗藏風險，有機會增加心臟及血管的負擔。

  • 補水：每日最少飲2公升水，但要分段飲用，切忌一次過大量喝水，以免加重心臟負荷
  • 運動：選擇清晨或傍晚較涼快時段進行適量活動，避免高溫下劇烈運動
  • 降溫：使用冷氣或風扇保持室內涼爽，但切勿對着冷氣直吹，否則血壓反會升高

延伸閱讀：補水防中暑！13款飲品補水排行榜 清水僅排第10名 牛奶打敗運動飲品奪冠？

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