父親節｜常腰痛恐屬腰椎間盤突出！脊醫解構機師/廚師/搬運工高危因素 附5招預防方法

常聽人說「男人條腰最重要」，但原來香港很多男性都輕忽腰背健康警訊，特別容易出現腰背痛、椎間盤突出等問題。相信很多妻子、兒女都常關心在職爸爸的健康狀況，香港執業脊醫協會委員、註冊脊醫黎思駿向《星島頭條》表示，男性椎間盤突出問題日趨普遍，從機師到廚師、從文員到搬運工人等各行各業都有高危因素。更令人擔心的是，男性普遍忍痛能力較高，往往延誤治療時機，結果容易「小病變大病」。

男性椎間盤突出為何如此普遍？

男性椎間盤突出問題通常比女性常見，主要原因包括職業特性、生活習慣及身體結構差異。不少男性從事體力勞動工作，需要長期彎腰搬動重物，在家中又包辦大部分搬抬工作，加上男性普遍對體力較有自信，以致較少注重時刻保持正確姿勢，容易忽視身體的早期警號。

椎間盤突出是指脊柱兩節椎體之間的椎間盤受壓過度，令椎間盤組織突出原有結構，壓迫周邊神經線。當椎間盤突出時，患者會感受到深層的痠痛，主要集中在脊骨位置，與一般肌肉拉傷的繃緊感截然不同。嚴重時甚至連坐立都困難，大大影響日常生活。

三大真實案例警示 疼痛起因五花八門

黎醫生分享了三個典型男性椎間盤突出案例，反映不同職業的高危因素：

案例一：機師長期坐姿問題

「第一位是男機師，有長期腰背痛，腰痛延伸至上中背。嚴重時甚至連臀部都會痛，偏偏長期飛行需要久坐，加上患者本身有 5 年打坐習慣，姿勢習慣會令到他的腰盤更容易出現問題。」黎醫生指出，該機師求助時要服用止痛藥才能工作。所以他透過全脊 X 光診斷出其坐骨問題較為嚴重。經過三個月治療，患者的症狀已減少了許多。

案例二：廚師彎腰搬重物受傷

「第二位患者是廚師，同樣出現腰痛問題。他在廚房工作需要經常彎腰搬重物，所以不幸傷了腰，求助期間說連睡覺都會痛。」黎醫生發現，該廚師除了急性受傷外，還有潛在的結構性問題——俗稱「長短腳」，以致左邊盤骨較低。對症下藥是先承托起患者的左盤，再處理腰傷。

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案例三：搬運工勞損積累

「第三位患者工作本身常搬抬，他的腿腳突然疼痛，影響站坐，尤其是左邊大腿外側至膝蓋均時有劇痛。起初他以為是膝關節問題，但建議他進行全脊 X 光檢查後發現真相並非如此。」大家或許會跟患者有著相同疑問：腿痛都要照脊骨？結果卻真的讓人意想不到——該患者膝痛原來源自椎間盤問題，傷在上身，痛在下身。「這正是說明了脊骨如何影響下肢的典型例子。他的痛楚是放射性的，由腰椎放射至下肢。如果沒有透過 X 光找出根源，只針對膝蓋治療，根本無法處理到根本問題。很多人腿痛時會直接求診骨科，但往往忽略了脊骨受傷亦可能是病因。」

男性忍痛能力高反成隱患

黎醫生特別提醒，男性普遍忍痛能力較高，但這反而成為治療的障礙：「很多男性認為痛楚是正常現象，或者覺得休息幾天就會好轉。但很多痛症例如椎間盤突出如果延誤治療，可能會導致神經永久性損傷，甚至影響下肢功能。」

椎間盤突出的早期症狀包括腰背疼痛、臀部和髖關節疼痛、腿部或腳掌刺痛麻痺等。「當痛楚開始擴散至臀部、大腿，出現刺痛、麻痺或無力感時，已經是較嚴重的警號，必須立即求醫。」

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預防椎間盤突出5大貼士

黎醫生亦分享了5個預防椎間盤突出貼士：

搬運重物時應先蹲下再搬動

選擇軟硬度適中的床墊

站立時挺直背部，避免久站久坐

避免長時間低頭使用電子產品

培養運動習慣，進行核心肌群訓練

他表示，父親節與其苦惱送禮物，不如關注爸爸的脊骨健康。如果發現爸爸經常腰痛，或者出現腿部麻痺、無力等症狀，便應格外留神，因為這些都可能是椎間盤問題惡化的症狀。

他強調，到了這步，要真正解決椎間盤突出問題，就必須找出根源：「很多人以為休息或按摩能讓疼痛好轉，但這都是治標不治本的方法。要徹底改善椎間盤突出，必須透過專業診斷找出真正病因。」透過 X 光檢查，脊醫能夠計算出脊椎的偏斜度、重心轉移度、椎間盤受壓情況等重要數據，診斷出導致痛楚的根本原因。很多時候，腰痛的真正原因可能來自其他脊椎節段，只有全脊 X 光才能發現這些隱藏問題。他續指，椎間盤問題並非不可逆轉，重點是要找專業人士解決根本問題。透過詳細病歷、全脊 X 光檢查及脊骨掃描等進行正確診斷，再以針對性治療著手處理，確保長遠康復效果，大部分椎間盤突出問題都能得到有效改善。

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