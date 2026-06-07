撩耳仔會上癮？專家揭大腦存獎勵機制 棉花棒恐將耳屎越推越深 26萬兒童曾受傷

明知道不應該亂撩耳屎，卻還是停不了手？有耳鼻喉科醫生指出，幾乎每天都會接收因過度撩耳朵而發炎的患者，嚴重者甚至需住院治療。到底撩耳仔是否真的會上癮？

撩耳仔為何會「上癮」？

日媒報道，耳鼻喉科醫生音良林太郎指出，研究發現，搔抓耳朵會刺激大腦的「獎勵系統」，與享受美食或獲得金錢時活化的區域相同。同時，搔抓過程會抑制大腦中感受疼痛的部位，因此用「微微痛」的力度去撩，反而感覺最舒服。然而，「癢」其實是身體發出「不要觸碰」的信號。一旦去抓，正在修復的組織會再次受損，形成惡性循環。

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耳道會自動清潔毋須撩

耳道具有自動清潔功能。外耳道深處的皮膚會像輸送帶一樣，將老舊角質（耳垢）慢慢向外排出，說話或咀嚼時的動作亦有助排出耳垢。因此，正常情況下根本不需要搔抓耳朵。只有在耳道較窄或耳垢過多導致堵塞時，才需到耳鼻喉科處理。

美國耳鼻喉科學會曾發出耳垢「護理指引」，敦促大家「不要把比手肘還小的東西放進耳朵內」，棉花棒、髮夾、耳塞、牙籤等東西都可能損傷耳朵，導致耳道撕裂、耳膜穿孔或聽小骨脫位。

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撩耳仔有潛在健康風險

音良醫生分析，撩耳仔會產生以下的不良反應：

耳垢堵塞 ：棉花棒等工具會將耳垢推向深處，堵塞耳道，這與耳朵的自動清潔功能（耳垢向外排出）背道而馳。

：棉花棒等工具會將耳垢推向深處，堵塞耳道，這與耳朵的自動清潔功能（耳垢向外排出）背道而馳。 外傷與感染 ：美國研究顯示，1990至2010年間有逾26萬名兒童因棉花棒導致耳部外傷，其中四分之一造成耳膜穿孔。成人亦有近3成曾因掏耳朵出現疼痛、聽力下降等問題。

：美國研究顯示，1990至2010年間有逾26萬名兒童因棉花棒導致耳部外傷，其中四分之一造成耳膜穿孔。成人亦有近3成曾因掏耳朵出現疼痛、聽力下降等問題。 長期刺激恐致癌：日本研究發現，68例外耳道癌患者中，52例為右耳，16例為左耳，與多數人為右撇子、習慣用右手掏耳朵有關。使用堅硬金屬耳掏的風險更高。

正確護耳3大原則

偶爾耳朵發癢時，先嘗試忍耐，若癢感持續，可在耳道口薄塗凡士林，切忌塗到耳道內。遵守以下3點，正確照顧耳朵：

減少撩耳仔頻率：每月不超過一次，最好完全不掏。 勿傷皮膚：若真要處理，只取出自然脫落的耳垢，避免摩擦皮膚。切勿使用金屬耳掏，可選竹製或圓頭產品。 堵塞求醫：耳垢堵塞時應到耳鼻喉科處理。

資料來源：President Online

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