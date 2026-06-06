30歲事業型港女工作壓力大 卵巢庫存僅1.7難懷孕 經中醫調理3周成功造人

女性年過三十，卵巢功能逐年退化，確是生育大考驗！一名30歲港女剛為人妻，因高壓工作、卵巢庫存量偏低等問題，本以為懷孕之路遙遙無期。在求助中醫後，經過3星期多管齊下的孕育療程，順利迎來懷孕喜訊。

卵巢庫存量偏低怎樣懷孕？

中西醫在助孕領域各擅勝場，西醫的優勢在於精準的數據檢查，如卵巢庫存量（AMH）與高科技生殖技術；中醫則擅長體質調理。對中西醫而言，AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙）是評估「卵巢庫存量」的核心指標。女性的AMH通常在20至25歲達到巔峰，之後隨着年齡增長而下滑，40歲後更可能跌至1以下。

中西醫助孕核心差異對比：

西醫助孕 中醫助孕 治療核心 精準生殖

主動干預 整體調理

平衡體質 治療方式 藥物（排卵藥）

人工輔助生殖（即人工受孕、試管嬰兒）

手術 中藥

針灸/艾灸

食療

養生指導 優勢範疇 快速精準診斷（輸卵管阻塞、精子極少、年齡大）

免疫問題 養卵

改善內膜厚度、宮寒

調理月經週期

穩定情緒 適用時機 確診不孕原因後，黃金時間內積極治療 備孕初期

輔助試管期間

不明原因不孕 副作用/注意事項 可能出現卵巢過度刺激綜合症（OHSS）

多胞胎風險

侵入性風險 藥性累積（若未經專業醫師診斷而自行用藥，可能增加肝腎負擔）

注意藥材來源

見效較慢（通常需要3-6個月調理以優化體質）

面對難孕的隱憂，不少晚婚的事業型女性都絞盡腦汁，希望可以打破僵局。現年30歲的May（化名）就是一例，她新婚不久，一直渴望生兒育女，但礙於沉重的工作壓力，加上體檢報告顯示AMH數值為1.7，比正常值（2-5之間）偏低，她恐怕不易順利懷孕。於是決定從中醫調理着手，藉以改善體質，希望可提高成孕機會。

有何常見的難成孕體質？

從中醫角度來看，「腎主生殖，藏精血」，腎精的充盈與否直接影響患者的生育能力。而AMH數值偏低常與中醫的「腎精不足」有關。要提高受孕成功率，不能只靠AMH數值升高，更重要的是提升卵子品質與調理患者的整體機能。

根據臨床診斷May的體質屬一般，且容易虛勞，並伴隨都市女性在備孕期常見的複雜問題，包括：

肝鬱（表現為月經不調、乳房脹痛、焦慮失眠 ）

脾虛（引致消化不良、大便稀爛、白帶量多或黏稠）

腎陰陽兩虛（既有陽虛的畏寒肢冷，又有陰虛的手足心熱、潮熱盜汗），導致卵子品質下降、氣血生化不足及子宮內膜環境不佳。

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港女服中藥+針灸 3周後成功懷孕

中藥調理是中醫孕育療程其一重要範疇，中醫會根據月經週期的不同階段，以及患者的體質來調整方藥，目的是讓卵泡長得很好、排卵順暢、內膜適合著床。針對May的體質，其專屬孕育療程以28日中藥調理加4次針灸為核心。每天她必須要服用中藥，以配合女性28天的生理週期節律，並讓藥力在體內維持穩定的濃度以持續滋養卵泡。中藥採取「補陽而不傷陰，滋陰而不抑陽」的策略，主要成份有：

生地（滋陰）

當歸（補血活血）

淫羊藿（溫補腎陽）

菟絲子（補腎陽、滋陰）

針灸是孕育療程另一關鍵，因為很多穴位在助孕都發揮一定的作用，透過調節衝任二脈、補益腎精、調暢氣血，改善卵巢和子宮環境，增加著床機會。May每星期針灸一次，每次留針20分鐘，藉以加速盆腔的血液循環，增加成孕機會。針灸的穴位主要：

子宮穴

關元穴

氣海穴

三陰交

自行穴位按摩對助孕是否有幫助？

自行穴位按摩的主要優點在於安全與便利，有助於調節氣血、緩解備孕期的焦慮感，並改善子宮和卵巢的血液循環。然而這僅能作為輔助手段，無法取代專業的針灸或藥物治療，畢竟自行按摩較難落實中醫「辨證論治」的精髓。助孕常用的主要穴位包括：

調補衝任二脈、助排卵： 關元、氣海、中極、子宮穴（經外奇穴）；電針或溫針灸效果更好。

關元、氣海、中極、子宮穴（經外奇穴）；電針或溫針灸效果更好。 補腎填精： 腎俞、命門、太谿、三陰交。

腎俞、命門、太谿、三陰交。 疏肝解鬱： 若壓力大、經前乳房脹、血塊多，加太沖、內關、血海。

若壓力大、經前乳房脹、血塊多，加太沖、內關、血海。 改善內膜血流：制污穴（調月經）、八髎穴（促進骨盆循環）。

除中藥調理及針灸外，May也嚴格遵從醫囑，從日常生活着手：保持心情放鬆、遇事沉著，並時刻注意情緒起伏，亦配合進食中醫推介的助孕食療。在中醫多管齊下的調理下，一般患者約需1個月至半年便成功懷孕，實際進度因個人體質而定。而May在接受短短3星期的孕育療程（即完成21日中藥及3次針灸）後，便迎來懷孕的好消息。

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助孕 可以吃甚麼？

針對女性的生理週期特點，建議透過以下食療進行循序漸進的調理：

1.經後期（月經第5-12天）

推介食療： 黑豆枸杞烏雞湯

黑豆枸杞烏雞湯 功效： 促進卵泡發育

促進卵泡發育 做法： 烏雞半隻汆燙水，加黑豆30克、枸杞15克、紅棗3顆（去核）、薑3片。燉煮1.5-2小時。

烏雞半隻汆燙水，加黑豆30克、枸杞15克、紅棗3顆（去核）、薑3片。燉煮1.5-2小時。 食用方法：經後期共喝2-3次，但不要每天飲用。

2.排卵期（約月經第12-16天）

推介食療： 川芎紅花蛋（適合血流慢、內膜薄）

川芎紅花蛋（適合血流慢、內膜薄） 功效： 促進排卵

促進排卵 做法： 川芎5克、番紅花5-10根、當歸3克，熟蛋去殼1隻。加水煮10-15分鐘。

川芎5克、番紅花5-10根、當歸3克，熟蛋去殼1隻。加水煮10-15分鐘。 食用方法：排卵前一兩天開始吃，共吃2-3天。經量大或有肌瘤/內異症者禁用，備孕當月排卵後、不確定懷孕時也不吃。

3.排卵後（排卵後到月經來潮前，即黃體期，約月經第16-28天）

排卵後第1-3天（著床準備期）：

推介食療： 山藥小米粥

山藥小米粥 食材： 山藥50克、小米50克、去核紅棗3顆

山藥50克、小米50克、去核紅棗3顆 功效： 健脾固腎，亦為可能到來的胚胎儲存能量

健脾固腎，亦為可能到來的胚胎儲存能量 食用方法：每星期兩至三次。

排卵後第4-6天（著床窗口期）：

推介食療： 桑寄生紅棗茶

桑寄生紅棗茶 食材： 桑寄生15克、紅棗3顆、少量紅糖

桑寄生15克、紅棗3顆、少量紅糖 功效： 補腎安胎，同時緩解腰酸

補腎安胎，同時緩解腰酸 食用方法：每星期兩至三次。

排卵後第7-10天（著床維持期）：

推介食療： 蓮子芡實排骨湯

蓮子芡實排骨湯 食材： 蓮子20克、芡實15克、排骨100克

蓮子20克、芡實15克、排骨100克 功效： 固澀精氣，預防因子宮收縮導致著床失敗

固澀精氣，預防因子宮收縮導致著床失敗 食用方法：每星期兩至三次。

4.經前3-5天（黃體退化期）

推介食療： 玫瑰花紅糖水

玫瑰花紅糖水 食材： 乾燥玫瑰花5朵、紅糖10克，若有經前乳房腫脹可加薄荷2克

乾燥玫瑰花5朵、紅糖10克，若有經前乳房腫脹可加薄荷2克 功效： 若未懷孕，可適當行氣活血做準備

若未懷孕，可適當行氣活血做準備 食用方法：每星期兩至三次。

撰文：註冊中醫師李灼梅

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