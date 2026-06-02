沙田威院仁醫5奪中大全年最佳教師獎 身教學生AI無法取代醫患關懷 主動留電話守護病人

沙田威院內科及藥物治療學系部門主管周啟明醫生，憑無私奉獻5度榮獲中大全年最佳教師獎。即使AI醫療科技再發達，他堅信醫者醫人、關心病人心事無法被取代，不僅堅持向學生身教，更主動留電話時刻守護病人，直言：「病人安心比處方藥重要」。

沙田威院仁醫5奪中大全年最佳教師獎 身教學生AI無法取代醫患關懷

據醫管局刊物《HASLink 協力》報道，每天清晨7時30分，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門主管兼顧問醫生周啟明，已在病房內忙於收症。醫院夜更醫生的當值時間是由晚上10時至翌日早上9時，周醫生為了減輕同僚壓力，每天都會提早上班分擔收症工作。他說：「我提出AM730，就是希望同事看到曙光。」周醫生更五度榮獲香港中文大學全年最佳教師獎。他深信，醫學教育的核心在於身教：「教學並非教學生考第一，我也考了三次才通過專科試。我讓學生從旁觀察問症，他們就會明白將來如何待人處事。醫學理論可以在網上學得到，但醫者醫人、關心病人心事，這些是人工智能無法取代的。」

今年情人節，周醫生收到一份特別的禮物，是由一位病人家屬親手製作的紙黏土花。這位家屬的女兒表示，曾聽過周醫生承諾絕不會因為資源問題而放棄任何一個病人，這番話令她銘感五內。即使她的父親最終不幸離世，這份感激之情依然深存心底。他說：「病人一句『好彩有你』、『下次可唔可以睇番你？』，已教我心甜不已。我喜歡『踢前鋒』，因為可以直接幫到病人。」

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主動留電話守護病人 「病人安心比處方藥重要」

周醫生坦言醫生難免會有犯錯的時候，與其隱瞞或等被揭發，倒不如主動向病人坦白，這樣才能真正重建醫患之間的信任。「以誠懇的態度向病人解釋，並跟進治療，才是真正維護病人權益。」他更曾邀請受醫療事故影響的病人出席醫學講座，親身分享感受。「我對事故感到內疚，但不覺羞恥，跟學生和同事分享處理方法，是希望醫療行業一起進步。」

更難得的是，周醫生會主動向病人提供其工作電話號碼，方便他們直接聯絡。他說：「能令病人感到安心，往往比處方再多藥物來得重要。」

棄午飯踩單車捐血 兌現對亡友承諾

其實周醫生在過去三年，堅持利用午休或下班後的空檔，獨自騎上單車，從沙田威爾斯親王醫院出發前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分鐘單車就去到捐血，多麼方便，爽呀！」比起犧牲午膳時間，他認為捐血救人的意義更為重大：「其實我們捐血需要的時間真的不多，吃一餐飯的時間，已經可以捐出一包血，而這一包血又能幫助到三個人。」

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這個習慣源於三年前一段沉痛的經歷，他的一位女性好友因患上嚴重的出血性胃癌，治療期間急需大量輸血，前後共用了超過10包血。身為醫者，周醫生當時向病榻上的好友許下諾言，叮囑她積極對抗病魔回家與家人團聚；他更提到自己也是B型血，日後定會代她將這些血液「還」給紅十字會。周醫生從未忘記這個承諾，至今已捐贈超過二十多包血液：「我覺得要對得住病人，也沒有浪費過紅十字會的任何一包血。」

資料來源：《HASLink 協力》

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