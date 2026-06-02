Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田威院仁醫5奪中大全年最佳教師獎 身教學生AI無法取代醫患關懷 主動留電話守護病人

醫生教室
更新時間：12:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-02 HKT

沙田威院內科及藥物治療學系部門主管周啟明醫生，憑無私奉獻5度榮獲中大全年最佳教師獎。即使AI醫療科技再發達，他堅信醫者醫人、關心病人心事無法被取代，不僅堅持向學生身教，更主動留電話時刻守護病人，直言：「病人安心比處方藥重要」。

沙田威院仁醫5奪中大全年最佳教師獎 身教學生AI無法取代醫患關懷

據醫管局刊物《HASLink 協力》報道，每天清晨7時30分，威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門主管兼顧問醫生周啟明，已在病房內忙於收症。醫院夜更醫生的當值時間是由晚上10時至翌日早上9時，周醫生為了減輕同僚壓力，每天都會提早上班分擔收症工作。他說：「我提出AM730，就是希望同事看到曙光。」周醫生更五度榮獲香港中文大學全年最佳教師獎。他深信，醫學教育的核心在於身教：「教學並非教學生考第一，我也考了三次才通過專科試。我讓學生從旁觀察問症，他們就會明白將來如何待人處事。醫學理論可以在網上學得到，但醫者醫人、關心病人心事，這些是人工智能無法取代的。」

今年情人節，周醫生收到一份特別的禮物，是由一位病人家屬親手製作的紙黏土花。這位家屬的女兒表示，曾聽過周醫生承諾絕不會因為資源問題而放棄任何一個病人，這番話令她銘感五內。即使她的父親最終不幸離世，這份感激之情依然深存心底。他說：「病人一句『好彩有你』、『下次可唔可以睇番你？』，已教我心甜不已。我喜歡『踢前鋒』，因為可以直接幫到病人。」

【同場加映】用遊戲作麻醉藥安撫病童 伊院護士投身人道救援10年 「未必能改變世界 幫得一個得一個」

主動留電話守護病人 「病人安心比處方藥重要」

周醫生坦言醫生難免會有犯錯的時候，與其隱瞞或等被揭發，倒不如主動向病人坦白，這樣才能真正重建醫患之間的信任。「以誠懇的態度向病人解釋，並跟進治療，才是真正維護病人權益。」他更曾邀請受醫療事故影響的病人出席醫學講座，親身分享感受。「我對事故感到內疚，但不覺羞恥，跟學生和同事分享處理方法，是希望醫療行業一起進步。」

更難得的是，周醫生會主動向病人提供其工作電話號碼，方便他們直接聯絡。他說：「能令病人感到安心，往往比處方再多藥物來得重要。」

棄午飯踩單車捐血 兌現對亡友承諾

其實周醫生在過去三年，堅持利用午休或下班後的空檔，獨自騎上單車，從沙田威爾斯親王醫院出發前往最近的沙田捐血站，他形容「踩15分鐘單車就去到捐血，多麼方便，爽呀！」比起犧牲午膳時間，他認為捐血救人的意義更為重大：「其實我們捐血需要的時間真的不多，吃一餐飯的時間，已經可以捐出一包血，而這一包血又能幫助到三個人。」

【同場加映】瑪麗醫院「搞笑醫生」守護童心26年 堅持「生病都有玩樂權利」 扮小丑化解病童術前恐懼

這個習慣源於三年前一段沉痛的經歷，他的一位女性好友因患上嚴重的出血性胃癌，治療期間急需大量輸血，前後共用了超過10包血。身為醫者，周醫生當時向病榻上的好友許下諾言，叮囑她積極對抗病魔回家與家人團聚；他更提到自己也是B型血，日後定會代她將這些血液「還」給紅十字會。周醫生從未忘記這個承諾，至今已捐贈超過二十多包血液：「我覺得要對得住病人，也沒有浪費過紅十字會的任何一包血。」

資料來源：《HASLink 協力》

延伸閱讀：瑪麗醫院音樂治療師紓緩病人情緒 助末期癌母譜寫生命之歌 贈3歲兒最後禮物

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
21小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前