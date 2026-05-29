HA Go 讀作「蝦膏」？醫管局App讀音藏窩心密碼 網民讚貼地：令到好多老人家都記得！

醫院管理局推出的一站式手機應用程式「HA Go」，功能越來越多元化，由查詢覆診期、預約專科門診新症到繳付醫院賬單都一應俱全，本港市民早已不陌生。然而，大眾平時習慣將它逐個字母讀作「H-A-Go」，但近日有網民在社交平台分享了一段在精神復康中心發生的趣事，意外引發全港熱烈討論！

樓主表示，日前協助一名會員下載該程式時，另一位街坊經過竟驚嘆道：「你識入『蝦膏』咁叻！」令樓主頓時滿腦茶點，直到對方解釋，才驚覺原來在長者與社福界眼中，「HA Go」的共通官方讀音竟然是極具本土風味的——「蝦膏」。

貼文一出，隨即引來大批社福界同工及網民共鳴。不少人留言笑稱，這絕非無厘頭的諧音，而是行內心照不宣的「社福界術語」。有前線同工直言：「認真，做得 NGO（非政府組織）真係無人不知甚麼是『蝦膏』！」、「醫院d 職員 都係叫個 app 做 蝦膏」、「聽講因為蝦膏呢個名，令到好多老人家都記得」、「『蝦膏』同『提子』」 可算係近年香港政府嘅成功用產物, 易記又入屋」。

「蝦膏」由來：社福界為長者特設洗腦密碼

雖然這個讀音聽起來有些搞笑，但當中有網民詳細解釋了「蝦膏」一詞在社福界背後的感人由來：

一、誕生初期的推廣難關

在「HA Go」面世初期，功能尚未完全普及，而且長者在手機安裝程式後，還必須親自帶同身份證前往公立醫院或診所進行實名認證，手續對老人家而言相當繁複。當時，前線社工與義務團體眼見長者是公立醫療體系中最大的使用者群體，為了幫他們克服數碼鴻溝，便積極協助推廣。

二、為了「易入腦」而誕生

由於長者普遍對英文字母不敏感，常常忘記程式名稱，前線人員便靈機一觸，利用「HA Go」的拼音生動地譯作廣東話名產「蝦膏」。這一讀音極具本土特色且生活化，讓最有需要使用公立醫療服務的長者一聽即明，過耳不忘。

三、連醫管局職員亦被「同化」

推廣初期，這款貼地的簡稱連醫管局內部的職員都感到難以接受，甚至會加以糾正。然而經過幾年的實踐，「HA Go」的應用範圍越來越廣，前線人員的苦心亦見成效，現時本港已有大量長者能自如地使用該程式管理健康。有當初參與推廣的網民直言：「就算畀大家笑都無所謂啦，最重要是幫到老人家！」

現時預約家庭醫學門診（前稱普通科門診）除了透過電話預約之外，其實亦可利用HA Go手機App。不過，部份市民表示難以預約，有網民於社交平台討論各種增加成功預約機率的方法，即睇網民教路4招！

HA Go手機App 3步預約家庭醫學門診

現時預約家庭醫學門診可以透過電話預約，不過可能因線路繁忙或名額已滿而失敗。而醫院管理局HA Go手機App能夠即時提供預約情況，預約成功率較高。大家可打開HA Go手機App點擊「預約家庭醫學門診」，按地區搜尋便能即時看到哪間門診仍能預約，隨後再點擊「確認預約」便可於指定時間前往門診就醫。

網民熱議「時地人」4招增成功機率

雖然手機App隨時隨地能夠預約門診，不過由於每間門診名額有限，未必能夠輕鬆成功預約。有網民於社交平台分享心得，歸納多位網民經驗得出4招可增加成功預約機率。首先有網民分享每半小時會釋出預約名額，「試吓每半個鐘頭搭正30／00分鐘會放返啲籌出嚟」，亦有網民以此方法成功透過電話預約。其次，有網民發現如該區提供夜診的話，成功預約機會亦較大，「要較啱時間book，基本上好多時都成功book到，可能我嗰區有2間有夜診，所以容易啲」。

有網民分享第3種方法則適用於特定對象，表示長者預約成功機會比普通民眾高，「長者同普通人係2條隊」、「一定名額長者優先」。最後1種方法為預約偏遠或離島地區，「離島大澳長州實有位，其他市區真係唔使諗」、「唔介意可以入西貢睇」。

醫管局推電子產假證明書/病假紙 設紙本過渡期安排

由本周五（4月24日）起，公立醫院發出的「產/病假證明書」及「產假證明書」將全面電子化。

醫管局近期推行數碼化措施，將醫生簽發的「產/病假證明書」及助產士簽發的「產假證明書」電子化。醫管局方面強調，所有電子證明書均附有電子簽署，其法律效力與傳統的手寫簽名紙本文件完全相同，市民大眾及僱主皆可放心接納及使用。證明書上會詳細載明病人的姓名、懷孕情況、預產期及建議休假日期等必要資訊。在現階段，醫院和診所的職員仍會主動為病人列印出已包含電子簽署的證明書，確保每位市民都能順利過渡，適應新的流程。

HA Go詳細教學：三步輕鬆下載電子病假紙／產假證明書

對於不熟悉手機操作的市民，也許會擔心過程複雜。其實，在「HA Go」應用程式內存取電子證明書的步驟非常簡單，只需幾個步驟即可完成：

在「HA Go」應用程式內存取電子證明書的步驟非常簡單。

打開「HA Go」程式： 首先，確保你的智能手機已安裝醫管局的「HA Go」應用程式並已完成登記。打開程式後，登入你的個人帳戶。 進入「我的紀錄」： 在程式主頁，你會見到一個名為「紀錄」的選項。點擊進入後，可以查閱過往的就診資料。 尋找及下載證明書： 在「紀錄」頁面內，所有電子醫療證明書，包括最新的電子產假/病假紙，都會按日期自動儲存。你只需選擇相應的就診日期，便能找到所需的證明書，然後可選擇在手機上顯示，或分享給僱主，有需要時亦能自行列印出來。

整個過程毋須額外申請，證明書會自動存入帳戶，非常方便。

防偽驗證更簡單 僱主掃描QR Code即知真偽

為確保電子證明書的真確性，每張證明書的右上角均設有一個已加密的二維碼（QR Code）。僱主或相關機構如需核實，驗證方法比以往更為簡單。

由4月24日起發出的新版電子證明書，核實者只需用手機掃描該二維碼，手機畫面便會自動跳轉至「醫健通」的醫療證明書驗證平台，並即時顯示核實結果，全程毋須輸入任何個人資料，既快捷又保障私隱。

醫院管理局指出，醫療證明書數碼化是必然的發展方向。採用電子證明書，可以減低市民遺失紙本文件的風險，同時讓病人更容易儲存和管理個人的醫療紀錄。從長遠來看，這項措施更能節省大量紙張，為保護環境出一分力。因此，醫管局鼓勵市民日後多加使用方便快捷的電子證明書。

資料及圖片來源：Threads、醫管局