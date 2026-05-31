夜間開冷氣點做先最爽？日本專家教「平躺仰睡最易散熱」做多1步驟超降溫！

香港盛夏的天氣極度炎熱，到了夜晚室內依然悶熱難耐。不少市民在晚間睡覺時都會大開冷氣，但比起日間清醒的時候，夜間吹冷氣最棘手的地方在於，室溫稍微過冷或過熱，身處熟睡中的人都極難察覺。這不僅會令睡眠質素變差，讓人翌日醒來時感到疲倦，甚至會因半夜著涼而病倒。因此，在睡覺前做好冷氣設定的準備工作至關重要。現在就來看看，如何在炎熱的夜晚透過冷氣調校出最健康的睡眠環境。

日本學家傳授：冷氣養生與開機時機

日本睡眠學會理事宮崎總一郎表示，夏天的高溫與高濕度會阻礙人體在睡眠時散發深層體溫，導致難以入眠。許多人習慣在上床睡覺的一刻才開啟冷氣，並設定定時關機，但這正是越瞓越熱的元兇。

一、提前兩小時開冷氣

大多數人睡前較能忍耐睡房的熱氣，往往等到上床後才開冷氣。但宮崎總一郎指出，這樣做只能令房間的空氣變冷，牆壁其實依然處於高溫蓄熱狀態。若睡著後冷氣依定時設定關掉，牆壁釋放的熱氣會令室溫急速飆升，此時正值熟睡階段，便會隨即被熱醒或降低睡眠質素。正確做法是在睡前 2 小時便提前打開臥室冷氣，待上床 3 小時後才定時設定關機，這樣牆壁涼意便能維持到凌晨 4 時左右。

二、配合人體體溫變化

專家的數據指出，人體的體溫在凌晨 2 時至 4 時期間最低，此時睡意亦最濃，隨後體溫便會緩緩上升。凌晨 4 時過後，身體為了順利清醒會開始自動提高體溫，此時室溫若能跟著定時關機而慢慢提升，反而最符合人體生理時鐘，能讓人朝早醒來時精神更抖擻。

三、最佳設定溫度

那麼睡前冷氣應設定在幾度？專家普遍建議，在睡眠狀態下，可以嘗試先從 23 度或 24 度開始設定，再根據個人體質往上或往下微調，找出最適合自己熟睡的黃金溫度。

助眠姿勢與房間佈局的物理降溫法

除了依賴冷氣科技，本港醫學專家陳濘宏亦曾指出，善用以下簡單的物理和空間原理，同樣能有效幫助身體散熱，讓睡眠過程更加涼快舒適：

四、平躺仰睡最易散熱

當睡覺感到悶熱時，相比起側身蜷曲的睡姿，仰臥平躺的姿勢其實更為涼爽。這是因為平躺時身體與空氣接觸的表面積較大，更容易將體內熱量散發出去，從而提升睡眠質素。

五、床位越低越涼快

根據熱空氣上升、冷空氣下降的物理原理，冷空氣通常會凝聚在房間的低處。如果家中的床架過高，對室溫的感受會明顯較熱。若想加強降溫效果，市民可以嘗試盡量靠近地面睡覺，例如選擇較矮的床架，甚至直接將床墊放在地板上。

在應用上述睡眠妙招的同時，市民亦可於房內搭配循環風扇以帶動冷氣對流，並注意腹部保暖避免著涼，便能過一個既省電又健康的舒適涼夏。