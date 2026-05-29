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夏日補水｜散步後頭暈以為中暑？揭電解質失衡更常見 專家教5個黃金法則

醫生教室
更新時間：10:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-29 HKT

本港天氣炎熱，不少人以為拼命飲水就有效。但有專家提醒，單靠喝水並不足夠，還需注意電解質平衡，否則可能出現頭暈、精神混亂，甚至昏迷。

長者散步後頭暈昏沉 原來是鈉離子偏低

營養功能醫學專家劉博仁醫生分享案例，一位長者早上在戶外長時間活動，其後出現反應遲緩、說話含糊，經檢查發現體內鈉離子偏低，需補充鹽水才逐漸穩定。

他指出，大量流汗後只喝白開水、長時間暴曬、長者腎功能較差或患慢性病者，容易出現「鈉離子過低」。大量流汗、腹瀉、服用利尿劑人士則要多注意「鉀離子過低」 。有時候真正的問題未必是中暑昏倒，而是「電解質失衡」。

中暑昏倒？小心「電解質失衡」。
中暑昏倒？小心「電解質失衡」。
夏天補水應掌握5個黃金法則。
夏天補水應掌握5個黃金法則。

電解質是甚麼？專家教5個黃金法則

電解質是身體帶電荷的礦物質，包括鈉、鉀、鈣和鎂，負責維持神經傳導、肌肉收縮、心跳穩定及水分調節。一旦失衡，可能引起頭暈、噁心、無力、抽筋、心悸，甚至心律不整或昏迷。劉博仁建議，夏天補水應掌握5個黃金法則：

  1. 不要等口渴才喝，感到口渴時可能已輕度缺水
  2. 少量多次，避免一次大量灌水
  3. 流汗多時，除補水外亦要補充電解質
  4. 長者口渴感較弱，需特別留意
  5. 觀察尿液顏色，淡黃色為理想狀態

【同場加映】預防中暑｜酷熱天氣1降溫方法中風率高4倍 狂飲水都錯？專家揭致命做法

運動後灌冰水 反令腸胃不適

有些人夏天行山或運動後立刻灌大量冰水，其實不太正確。當身體處於高溫、血管擴張、心跳加快的狀態時，瞬間大量飲用冰水，可能導致腸胃不適、血管突然收縮，誘發頭暈或不適。

正確做法：

  • 先到陰涼處休息
  • 慢慢補充常溫水
  • 分次小口飲用
  • 若流汗很多，可適量補充電解質

但劉博仁提醒，運動飲品含糖量不低，不宜當水長期飲用。長時間戶外工作、高溫下運動、大量流汗或腹瀉者，可適量補充電解質飲品。如果出現以下症狀，切勿以為只是疲勞，可能是熱傷害或電解質失衡，應盡快求醫：

  • 意識不清
  • 嚴重頭暈
  • 心悸
  • 呼吸困難
  • 無法站穩
  • 持續嘔吐

劉博仁強調，補充水分不僅是養生，更是保命。天氣炎熱，記得正確補水、切勿硬撐，安全享受夏天。

延伸閱讀：消暑補水食物｜天氣熱口乾易脫水中暑 推介番茄絲瓜9大消暑補水食物

 

 

 

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