前TVB主持劉家聰戰勝腦瘤重生 開刀後半身不遂 為愛女重新學行｜附腦瘤12大症狀

曾主持TVB兒童節目《放學ICU》、陪伴不少港人成長的「家聰哥哥」劉家聰，近日在TVB節目《流行都市》中分享抗癌經歷。現年48歲的他，8年前一次跑山途中突然失去平衡，身體傾向一側，求醫後發現左腦有一個直徑6厘米的巨大腫瘤。腦瘤到底如何形成？又有何種類？

開腦後半身不遂 愛女成最大動力

劉家聰不煙不酒，熱愛運動；2017年底，他擔任有線電視娛樂新聞台主播，發現每日上班越來越累，腳力變差，走路困難。他一度不敢求醫，最終鼓起勇氣面對現實。手術歷時7小時，然而真正的考驗在手術後才開始。

他出現嚴重後遺症：視力模糊、口齒不清，甚至一度半身不遂。他要像小朋友一樣重新學習走路和說話、重新感受溫度。對於曾擔任司儀的他，這是重大打擊。

為了克服「黐脷筋」問題，他經常拿着講稿苦練。劉家聰坦言，當時全靠女兒支持，讓他知道自己不是孤單抗癌。「我一定要親眼看着女兒大學畢業。」這份父愛成為他堅持康復的最大動力。

大病後脾氣改變 學會放慢腳步

劉家聰2022年接受《星島頭條》訪問時曾提及，因為自己不想半夜驚動家人照顧去廁所，憑着意志，一個月後便強迫自己站起來走路。他說：「做藝人冬天跳海、夏天拍古裝、睡棺材，甚麼都捱過。只要放下，面對就可以。」他不再擔心雙腳能否好轉，因為「這只是皮囊，最重要是內在」。大病過後，他坦言脾氣變了，學會放慢腳步。他形容「男人要有經歷才能成長，現在我甚麼角色都可以演，不是只得空殼。」

進修中醫 以過來人身分助己助人

為調理身體，劉家聰利用工餘時間進修中醫，目前正攻讀香港大學六年制中醫學位。他希望以過來人身分，運用中醫知識助己助人。因為自己曾歷絕望，他明白病人面對生死的恐懼。他以自身經歷勉勵病友：「希望大家不要放棄，咬緊牙關撐過去。」他的人生目標除了培育女兒成為有智慧的人，還很渴望獲得台慶獎項，「但求有獎，甚麼獎都可以，新人獎也行……」。

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腦腫瘤如何形成？有何種類？

根據本港醫管局資料，腦部大約可分為大腦、小腦、腦幹，大腦扮演人體機能總指揮，由兩個橢圓形半球組成，每個半球有四個組成部分，包括腦葉、額葉、頂葉、顳葉及枕葉，各自控制身體不同的機能。當局部腦組織發生不正常的分裂增殖，會形成瘤塊，有機會是良性腫瘤，但也有可能是惡性腫瘤，即俗稱的腦癌。良性腫瘤的生長較緩慢，極少擴散，一般對健康威脅不大；惡性腫瘤的生長速度則快得多，會侵害及壓迫附近的正常腦組織，影響腦部及身體功能，甚至危害生命。此外，腦腫瘤可分為原發性及轉移性兩種：

1. 原發性腦腫瘤

原發性腦腫瘤是指腫瘤在它原本的位置上不斷生長及變大，可以是良性或惡性腫瘤。腫瘤一般以原發處的細胞命名，較常見的是膠質瘤（Glioma），例如星形膠質瘤（Astrocytoma），便是由星形細胞病變而成。

2. 轉移性腦腫瘤

局部轉移：指惡性腫瘤由身體其他地方游離原來的地方而轉移到腦內，此情況最常見於鼻咽癌。

遠距離轉移：指癌細胞經過血液轉移到腦內，形成一個或多個顱內腫瘤，例如肺癌和乳癌。遠距離轉移有時會在原發性腫瘤治療後很久才被發現，15%的病人沒有任何癌症或腫瘤病歷。

腦腫瘤12大症狀

局部/全身腦癇 耳鳴、暈眩、失聰 頭痛、嘔吐 內分泌失調 意識偏差或模糊、性格轉變 、記憶衰退 上/下肢不靈活、 感覺遲緩麻痺 半身輕癱、 肢體不自主地震顫 面部肌肉麻痺、疼痛 吞嚥困難 語音不清、說話困難 視力減退、疊影/視野不清 大小便失禁

甚麼人易患腦腫瘤？男性比女性患病的風險高？

據醫管局資料，腦腫瘤的成因至今不明，但以下的危險因素有可能增加患上腦腫瘤的機會：

年齡：雖然任何年齡的人士均有機會患上腦腫瘤，但40歲以上人士的風險較高；部分癌瘤如髓母細胞瘤幾乎只在兒童身上出現。

性別：男性患病的機會率較高

遺傳：家族中曾有人患神經膠質瘤

接觸化學物質：因工作而接觸輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

資料來源：TVB《流行都市》、醫管局

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