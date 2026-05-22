萬米高空救人獲激讚！靚仔醫生張海傑首度開腔：我只想盡力做好本份、感謝網民支持

近日，一名本港公立醫院深切治療部（ICU）醫生張海傑（Ryan Cheung）在飛往福岡的航班上，挺身救治突然暈倒的中年男乘客，獲網民廣泛讚譽。事件迅速在社交平台引發熱議，不少網民稱他為「100%理想型」。張醫生同時身兼獨立歌手及HYROX宣傳大使的多重身分，面對突如其來成為網絡紅人，一直保持低調的張醫生昨日終於在個人社交平台，首度發文剖白「爆紅」心聲！

張海傑：社交媒體上的關注令我吃不消

當日萬米高空上的突發狀況，嚇壞了不少乘客，但救人是出於醫生的本能。事發後，有乘客在「小紅書」曝光張醫生在機艙的影片後，亦迅速被網民「起底」，截至今日（22號）中午12時止，他的追蹤者已暴增至4.9萬人。面對突如其來的關注，張醫生昨晚首度在社交平台發文，上載一張側面黑白照片，身穿西裝外套，正扣上袖口鈕，低調而帥氣。張醫生以英文寫下真摯回應，亦承諾繼續盡心履行醫生職責：

「衷心感謝所有一直支持我的人，以及新認識我的朋友，多謝你們的鼓勵和大部分的善意說話。老實說，社交媒體上的關注有點令我吃不消（a little overwhelming）。現階段，我會繼續履行我的職責，做一個最好的醫生，創作最真誠的音樂，並挑戰完成Wall balls與1小時內完成HYROX的運動夢想。希望大家能陪我一起走這趟旅程。」

張醫生的原文回應：

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挺身救人 網民激讚「理想型」

面對大眾排山倒海的厚愛與支持，張醫生坦言不知所措。他出眾的外型與高學歷讓他在網上人氣急升。大量網民留言大讚他「又靚仔、又大隻、又識醫人、又識唱歌」，直呼他根本是「天使」。雖然有極少數聲音對其外貌作出挑剔，但大批網民隨即霸氣護航：「明明又高又帥，第一時間挺身救人，竟然還被批評長相？」。

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雙重角色：運動健將+獨立音樂人

除了醫術精湛與身兼香港HYROX宣傳大使，張醫生更是一名獨立音樂人。他14歲開始學習結他，2023年面對疫情期間公院巨大的工作壓力及戀情告終，他毅然決定暫停工作6個月，全身投入音樂創作。他形容：「音樂是一個出口，一旦開始寫第一首歌，一切傾瀉而出，非常有療癒作用。」他的創作風格獨特，不時將醫學術語融入歌詞，為歌曲增添新鮮感。

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