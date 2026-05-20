每日攝取「神秘糖」比鹽更傷身？無聲無色加速血管老化 附5招懶人操坐住降血壓

高血壓是香港常見的慢性疾病，根據衞生署的健康調查，本地高血壓患者為數甚多，是引發中風及心臟病等致命疾病的隱形殺手。過去醫學界普遍叮嚀患者要「少鹽（低鈉）」，但食農專家韋恩在專頁「韋恩的食農生活」引述日本最新醫學研究指出，糖分對血壓的負面影響其實比鹽更嚴重，單靠減鹽並不足夠。尤其是市售包裝飲品、汽水、乳酪飲品或運動飲料中常用到的「高果糖漿」等液態糖，其含糖量往往等同10至11粒方糖，許多高血壓患者每天照常飲用，卻對其升壓風險毫不知情。

「高果糖漿」加速動脈硬化機制

日本諏訪中央病院名譽院長、醫師鎌田實指出，這類液態糖進入人體後吸收極快，導致身體來不及調節，其升壓效果比固體糖更強。研究顯示，高果糖漿裡的果糖會直接作用於腎臟，促進鈉的再吸收，從而在不知不覺中推高血壓。更具威脅的是，身體多餘的糖分會與蛋白質結合，產生「糖化終產物（AGEs）」，導致看不見的血管壁變硬、失去彈性，加速動脈硬化與血管老化。

高果糖玉米糖漿用途

高果糖玉米糖漿是一種人工甜味劑，主要由玉米提煉，過程中利用了酵素將部分玉米澱粉的葡萄糖，轉化為不同濃度的果糖，從而製成一種由葡萄糖及果糖組成的混合糖漿。高果糖玉米糖漿的甜度與蔗糖相近，部分產品甚至比蔗糖的甜度更高(視乎混合糖漿的比例)，加上成本比起蔗糖平宜，所以在上世紀80年代開始，此類型的玉米糖漿逐漸取代蔗糖成為加工食品的主要成份，從而減低生產成本。食品製造商通常會將高果糖玉米糖漿，用於下列食品當中：

汽水

果汁

加入果醬、水果罐頭中，可以有防腐作用

雪糕、雪條

加入沙律醬、醬汁中，可減低當中的酸味或醋味

糖果

加工早餐穀物片

甜品

星期一清晨發病率高

除了飲食控糖，醫學數據亦提醒，心肌梗塞與腦梗塞等急性病發多數集中在上午，尤以「星期一早上」因打工仔重返職場的心理壓力與生理壓力疊加，風險最為高危。專家建議市民起床後應先喝一杯水以稀釋血液，星期一清晨亦不要立刻給自己過大壓力，更重要的是高血壓患者在遵循低鹽原則的同時，必須戒絕含糖飲料，否則控壓效果將大打折扣。

如何為之高血壓/高血壓前期？

根據香港2020-22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口之中，有29.5%患有高血壓；15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4g，是世衞建議的每日食鹽總攝入量的168%。根據衞生署資料，如果血壓上升並持續處於高水平，可能會引致中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病嚴重的健康問題，甚至導致早逝。

成年人收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg，便是患上高血壓。

若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓可導致哪些嚴重併發症？

高血壓對本港成年人十分普遍，然而很多患者並不知道自己有高血壓，甚至有調查發現半數患者並不自知。這是由於高血壓很多時並沒有症狀，小部分患者會有頭痛、頭暈和疲倦等現象。患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果、甚或致命，包括：

冠心病和心臟病發作

心臟衰竭

中風

視網膜血管病變

腎衰竭

資料來源：韋恩的食農生活、衞生署、信諾Smart Health

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