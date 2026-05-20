1秒自測身體隱疾！醫生公開指甲8大健康警號 出現「這形狀」恐是肺癌徵兆

許多時候，一些看似微不足道的身體部位，如眼白、舌頭甚至指甲，往往是反映內臟健康的第一道防線。當人體內部系統、氣血運行或微循環出現異常時，這些末梢部位便會悄悄產生細微變化。因此，學會觀察自己身上「微小部位」，能提早捕捉到身體發出的求救訊號。

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文指，在臨床看診時，醫生除了聽診、量血壓和看化驗報告外，很多時候病人一坐下，光是觀察其指甲，就已經能捕捉到身體發出的健康訊號。指甲的生長需要穩定的血液循環、氧氣供應、營養代謝及免疫系統維持。當肝臟、腎臟、心臟、肺部或血液系統出現問題時，這些病變有時會悄悄反映在指甲的顏色、紋路與形狀上。

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８種指甲顏色 分辨潛藏疾病

臨床上，醫生往往在病人未開口前，就能從指甲看出端倪。黃軒醫生分享曾遇過一名中年男性，起初只覺得近期容易疲倦和氣促，以為是工作壓力大，但醫生注意到他的指甲末端異常鼓起，狀似倒扣的小湯匙，這是典型的「杵狀指」，進一步檢查後證實罹患肺癌。以下是常見的指甲異常狀態及其潛在病因：

1. 粉紅或淡肉色指甲

外觀：健康的指甲通常呈現均勻的粉紅色或自然的淡肉色，整體表面平整光滑、帶有自然光澤，且無坑洞、凹凸條紋或異常斑點。同時，指甲底部通常會出現邊界清晰的白色「半月形」（俗稱月牙），而質地則堅韌兼具彈性，不易脆裂或分層折斷。

分析：這兩種色澤皆反映出人體內部的氣血充足、營養代謝良好，且末梢微循環運作正常。市民若擁有這類狀態的指甲，只需繼續維持均衡飲食與良好的個人衞生習慣即可，毋須過分擔心。

２. 白色指甲

外觀： 指甲大部分變白，只剩尖端有一小條粉紅色。

潛在病因： 臨床研究發現，高達 82% 的肝硬化患者會出現此徵狀。其他原因包括充血性心臟衰竭、糖尿病、營養不良或腎臟疾病。

３. 黃色指甲

外觀： 指甲變黃、變厚且易碎。

潛在病因： 最常見的是真菌感染（即灰指甲/甲癬）。此外，亦可能與慢性支氣管炎、肺病、淋巴水腫有關。長期吸煙或頻繁塗抹深色指甲油亦會導致指甲泛黃。

４. 藍色指甲

外觀： 指甲或嘴唇呈現藍紫色，醫學上稱為「發紺」。

潛在病因： 這是血液中含氧量不足的強烈訊號。可能由先天性心臟病、嚴重肺病或新冠病毒（COVID-19）重症引致的低血氧所造成。若非環境極度寒冷所致，藍紫色指甲屬於緊急危訊，必須即時就醫。

５. 半白半棕指甲

外觀： 指甲前半段（近手指根部）呈白色，後半段（近指尖）呈棕紅色，界線分明。

潛在病因： 這是慢性腎臟病的重要線索，常見於洗腎（透析）或接受腎移植的患者，約有四成慢性腎病患者會出現這種「半半甲」。

６. 黑色縱紋指甲

外觀： 指甲上出現一條由根部延伸至尖端的黑色或深棕色直線。

潛在病因： 雖然可能是良性痣，但亦有機會是皮膚癌中最危險的「黑色素瘤」。若黑線延伸至指甲周圍的皮膚，醫學上稱為「Hutchinson氏徵象」，需立即尋求皮膚科醫生診治。

７. 湯匙狀指甲

外觀： 指甲中央向內凹陷，邊緣翹起，形似一隻小湯匙，甚至能容納一滴水。

潛在病因： 最常見於缺鐵性貧血患者，或是長期接觸汽油等有機溶劑的人士。通常在補充足夠鐵質後，指甲形狀會逐漸改善。

８. 杵狀指甲

外觀： 指尖變得膨大渾圓，指甲向下彎曲包住指尖，形如鼓槌。

潛在病因： 多因長期局部組織缺氧所致，通常歷時數年形成。常見於慢性肺病（如肺纖維化、肺癌）、先天性心臟病或發炎性腸道疾病。

指甲異常持續應盡快求醫

指甲的變化雖不似胸痛般劇烈，亦不如發燒般明顯，但正如醫學界常言：「身體會說話，只是很多人沒有注意聽。」指甲往往是多種慢性疾病或癌症的早期徵兆。黃軒醫生強調，大眾看完相關資訊後毋須過分恐慌，最重要是培養日常觀察指甲的習慣。健康管理在於留意細微的變化。如果發現某種指甲異常持續存在、越趨明顯，甚至合併出現疲倦、氣促、體重無故下降或疼痛等症狀，切勿單憑網絡搜尋自行診斷，應盡快尋求專業醫生進行全面評估。及早發現病源，往往能扭轉病情走向。

資料來源：重症科醫生 黃軒（獲授權轉載）