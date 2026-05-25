痔瘡年輕化！去廁所機不離手易中招？醫生教3招分辨症狀 溫水坐浴可紓緩不適？

痔瘡是香港常見的都市病，坊間更有「十男九痔、十女十瘡」的說法。近年此症不僅困擾上班族，年輕患者的比例亦不斷上升。便血、肛門腫痛等症狀嚴重影響市民的日常生活；而痔瘡出血更容易與大腸癌的早期徵兆混淆，稍有延誤恐錯失最佳治療時機。外科專科醫生劉卓靈接受《星島頭條》訪問，詳細剖析痔瘡的成因、症狀及治療方法，助大家正視肛門健康，妥善應對這個「難言之隱」。

為何痔瘡出現年輕化？生痔瘡有何元兇？

劉醫生解釋，痔瘡的本質是肛門周圍及直腸末端黏膜下的靜脈血管叢增生及曲張。當肛門壓力過大或血液循環不佳時，便會誘發痔瘡。「久坐辦公」是常見誘因，長時間保持同一姿勢會壓迫盆腔血管，導致靜脈回流受阻，令血液淤積於肛門。除了久坐，以下3個常被年輕人忽視的壞習慣，正是引發痔瘡的元兇：

不良的排便習慣： 如廁時刷手機、閱讀，導致時間大幅延長。長時間保持下蹲姿勢會持續增加肛門靜脈壓力，誘發靜脈曲張。

如廁時刷手機、閱讀，導致時間大幅延長。長時間保持下蹲姿勢會持續增加肛門靜脈壓力，誘發靜脈曲張。 飲食結構失衡： 年輕人偏愛打邊爐、燒烤、奶茶等高脂肪、低纖維、辛辣刺激食物；加上飲水量嚴重不足，導致大便乾硬。排便時過度用力，會進一步加劇肛門壓力。

年輕人偏愛打邊爐、燒烤、奶茶等高脂肪、低纖維、辛辣刺激食物；加上飲水量嚴重不足，導致大便乾硬。排便時過度用力，會進一步加劇肛門壓力。 作息紊亂：年輕人經常熬夜會導致身體免疫力下降，肛門周圍組織抵抗力減弱而引發炎症；長期躺臥玩手機或久坐學習，會令肛門血液循環滯留。此外，學業或工作壓力大造成的精神緊張，亦會引發便秘或腹瀉，間接增加生痔瘡的機率。

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3招分辨痔瘡症狀 血便出現1顏色恐屬大腸癌

不少人大便見血會誤以為只是熱氣或痔瘡發作。劉醫生警告，痔瘡與大腸癌的出血特徵雖有相似，但本質截然不同，可透過以下3大細節初步分辨，避免延誤治療：

血液顏色： 痔瘡出血多為鮮紅色，由於痔瘡位於肛門附近，血液未經腸道細菌分解便直接排出；而大腸癌的血便顏色通常為氧化過的暗紅色，與大便混雜在一起，因腫瘤位於腸道深處，血液排出前經過細菌分解，顏色會變深。

痔瘡出血多為鮮紅色，由於痔瘡位於肛門附近，血液未經腸道細菌分解便直接排出；而大腸癌的血便顏色通常為氧化過的暗紅色，與大便混雜在一起，因腫瘤位於腸道深處，血液排出前經過細菌分解，顏色會變深。 出血方式： 痔瘡出血通常在排便過程或排便後發生，血液多附著在糞便表面、廁紙上，或呈滴落狀，出血量或多或少，嚴重時可呈噴射狀；大腸癌出血則一般與糞便混合，肉眼不易察覺，出血多為間歇性，量少且不規律。

痔瘡出血通常在排便過程或排便後發生，血液多附著在糞便表面、廁紙上，或呈滴落狀，出血量或多或少，嚴重時可呈噴射狀；大腸癌出血則一般與糞便混合，肉眼不易察覺，出血多為間歇性，量少且不規律。 伴隨症狀：痔瘡患者多伴有肛門瘙癢、腫痛、異物感或痔核脫出，一般不會出現全身症狀；大腸癌患者除便血外，通常伴有排便習慣改變，如腹瀉便秘交替出現、糞便變幼，甚至出現腹痛、腹脹、不明原因體重下降、貧血及疲勞乏力等全身症狀。

他提醒，痔瘡本身不會癌變，但兩者有機會同時存在。若出現大便帶血，絕不應自行判斷為熱氣或痔瘡，建議及早求醫檢查，以免誤判病情。

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為何痔瘡會痛？

劉醫生指出，痔瘡是否疼痛，主要取決於其類型和位置。兩者的神經分佈截然不同：

內痔： 位於肛門齒狀線以上，該處神經較不敏感，因此內痔通常沒有痛感。主要表現為無痛性出血及痔瘡脫出，但若內痔脫出肛外無法縮回，形成嵌頓性痔瘡，血液循環受阻，組織缺血壞死，同樣會引發劇烈疼痛。

位於肛門齒狀線以上，該處神經較不敏感，因此內痔通常沒有痛感。主要表現為無痛性出血及痔瘡脫出，但若內痔脫出肛外無法縮回，形成嵌頓性痔瘡，血液循環受阻，組織缺血壞死，同樣會引發劇烈疼痛。 外痔：位於肛門周圍皮膚下方，佈滿痛感神經，通常伴隨明顯的疼痛與痕癢。當外痔發生血栓時，疼痛會尤為劇烈。血栓性外痔是指肛門靜脈叢破裂，血液漏出血管外，在皮下積聚形成血栓性隆起，其發病急促且會引致局部腫脹及劇烈疼痛，令患者坐立難安。

治療痔瘡有何方法？是否必須採用傳統的切割手術？

劉醫生指出，治療痔瘡並不一定需要進行手術，醫生會按嚴重程度制定方案，由保守治療遞進至手術：

保守治療：

軟膏及擦劑： 含有類固醇、局部麻醉劑等成分的軟膏可以緩解疼痛、腫脹等症狀；含有血管收縮劑的擦劑可以收縮血管、減少出血。

含有類固醇、局部麻醉劑等成分的軟膏可以緩解疼痛、腫脹等症狀；含有血管收縮劑的擦劑可以收縮血管、減少出血。 塞藥及坐浴劑： 軟堅果油或其他潤腸塞藥能軟化糞便、緩解便秘。

軟堅果油或其他潤腸塞藥能軟化糞便、緩解便秘。 口服藥物： 纖維素補充劑能增加糞便體積，軟化便秘。

纖維素補充劑能增加糞便體積，軟化便秘。 注射療法：注射硬化劑到痔瘡靜脈中，可使其收縮萎縮；注射麻醉藥到痔瘡內部，可暫時緩解疼痛；生物膠水可增強肛門括約肌功能。

輕度至中度的內痔患者：

可選用創傷較小的門診治療：常見方法如橡皮筋結紮術，透過在痔瘡根部套上細小橡皮圈截斷血流，使痔瘡缺血壞死並在數天後自然脫落；電刀切除則適用於處理較小的外痔或瘜肉，過程簡便快捷。

微創手術治療：

若病情已發展至較嚴重的階段，例如第三至第四期內痔或重度外痔，則需考慮以手術方式處理。除傳統痔瘡切除手術外，現時還有一些微創技術的選擇：

多普勒超音波引導痔瘡動脈結紮術（DG-HAL）： 透過特製肛門鏡整合超聲波探頭，精確定位為痔瘡供應血液的動脈分支，並在齒狀線上方進行選擇性縫紮，阻斷血液供應，使痔瘡因缺血逐漸萎縮並自然脫落。此技術不會破壞周邊組織及神經，術後疼痛輕微且恢復迅速，特別適用於以出血及輕度脫垂為主的內痔病例。

透過特製肛門鏡整合超聲波探頭，精確定位為痔瘡供應血液的動脈分支，並在齒狀線上方進行選擇性縫紮，阻斷血液供應，使痔瘡因缺血逐漸萎縮並自然脫落。此技術不會破壞周邊組織及神經，術後疼痛輕微且恢復迅速，特別適用於以出血及輕度脫垂為主的內痔病例。 環狀痔瘡切除手術：也稱為痔瘡槍手術，這種手術使用一組特殊的即棄式手術器械，將鬆弛的內痔黏膜推進肛門內約三至五厘米處，並切除該部分組織，同時阻斷血管供應，讓痔瘡逐漸萎縮。手術過程中，患者通常只會感到輕微的不適，且無需進行傷口護理。痔瘡槍手術的優點包括疼痛少、恢復快、出血少，且手術時間短，通常約二十至三十分鐘，適合內痔患者。

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針對輕微的痔瘡發作可透過溫水坐浴紓緩不適？

針對輕微痔瘡發作，劉醫生指出，若出現痔瘡疼痛、腫脹、出血等症狀，患者可用溫水坐浴減輕肛門疼痛。溫熱可促進肛門周圍血液循環，減輕靜脈充血、水腫，從而紓緩腫脹和疼痛。溫水坐浴是緩解輕微痔瘡不適的有效方法之一：

建議準備40℃左右的溫水，水溫不宜過高，避免燙傷肛門皮膚； 將水倒入乾淨的坐浴盆中，水位以能淹沒肛門為宜； 每次坐浴10-15分鐘，每天1-2次，排便後坐浴效果更佳； 坐浴時可輕輕按摩肛門周圍，幫助放鬆，但切勿用力擠壓痔核。

劉醫生提醒，溫水坐浴只能紓緩症狀，無法根治。若出現大量出血、劇烈疼痛或痔核無法縮回，單靠坐浴無法解決，需要及時就醫。

記者：高靜蓉

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