夏天易爆發念珠菌陰道炎！常吃甜食恐惹禍？醫生拆解成因症狀 附4大預防貼士

念珠菌陰道炎是香港女性常見的婦科困擾之一，全球約有七成半的女性一生中至少會感染一次。婦產科專科醫生謝倩盈向《星島頭條》逐一拆解念珠菌陰道炎的成因、症狀、治療與預防方法，幫助女性朋友守護私密健康。

甚麼是念珠菌陰道炎？有何症狀？

謝倩盈醫生指出，念珠菌是一種天然存在於人體陰道、口腔及腸道的真菌，當中最常見的致病菌株為白色念珠菌。當身體免疫力下降或環境改變時，它會過度繁殖，引發陰道炎。若感染念珠菌陰道炎，通常會出現以下7大典型症狀：

念珠菌陰道炎症狀：

下體痕癢 陰道口周圍皮膚腫脹 性交和排尿時有灼熱或疼痛感（類似泌尿道感染症狀） 陰道周圍發紅 陰道或外陰疼痛 陰道口附近皮膚起紅疹 陰道出現「豆腐渣」或乳酪狀的濃稠分泌物

常吃甜食恐易誘發念珠菌感染？

謝醫生指出，「吃太多甜食、愛飲手搖飲品會令陰道變酸，從而誘發念珠菌感染」的說法，確有一定的醫學根據。因為念珠菌的生長繁殖離不開糖分，當人體攝取過多甜食或手搖飲品時，會導致血糖飆升，繼而令陰道分泌物中的糖分增加，導致念珠菌在陰道大量滋生。

狂用女性潔膚液清洗/長期用護墊反成惡菌溫床？

部分女性為保清爽，會頻繁使用女性潔膚液清洗，或長期使用護墊。謝醫生警告，這些看似「愛乾淨」的習慣，實際上可能適得其反，反而會破壞陰道微生態並增加感染風險：

狂用女性潔膚液清洗： 陰道本身具有自淨能力，依賴乳酸桿菌維持弱酸保護屏障。頻繁使用潔膚液，尤其是含消毒成分或強鹼性的產品，會殺死陰道內的乳酸桿菌，破壞酸鹼平衡。這不僅無法預防感染，反而會降低陰道抵抗力，讓念珠菌有機可乘。即使是標榜「溫和」或「弱酸性」的潔膚液，長期頻繁使用亦會擾亂菌群平衡。

陰道本身具有自淨能力，依賴乳酸桿菌維持弱酸保護屏障。頻繁使用潔膚液，尤其是含消毒成分或強鹼性的產品，會殺死陰道內的乳酸桿菌，破壞酸鹼平衡。這不僅無法預防感染，反而會降低陰道抵抗力，讓念珠菌有機可乘。即使是標榜「溫和」或「弱酸性」的潔膚液，長期頻繁使用亦會擾亂菌群平衡。 長期使用護墊：長期墊護墊且不常更換，會令分泌物不斷累積，隨時成為念珠菌滋生的溫床。建議若分泌物較多，應每1至2小時勤換一次護墊，避免長時間使用同一張。

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初次發現痕癢自行診斷/買藥 恐帶來2大潛在風險

不少女性初次發現下體痕癢時，會貪方便自行到藥房購買陰道塞藥或抗真菌藥膏。謝醫生提醒，自行診斷及買藥有2大潛在風險：

斷症錯誤：私密處痕癢亦可能由細菌性陰道炎、滴蟲性陰道炎等引起。雖然症狀重疊，但治療方式完全不同。誤用抗真菌藥物不僅無效，更會進一步擾亂陰道菌群。 用藥不當：部分女性見症狀好轉便立即停藥，未有完成完整療程。這會導致念珠菌未能被徹底清除，甚至產生抗藥性，大增復發機率。頻繁自行用藥更可能掩蓋真正的病因，如子宮頸病變或性接觸傳播疾病，延誤正確診斷。

她提醒，若出現以下警號，必須立即求醫：

分泌物帶血、顏色異常或氣味濃烈

伴隨下腹痛、發燒或性交疼痛

治療後症狀無改善甚至加重

念珠菌陰道炎症狀在三個月內多次復發

首次出現陰道炎症狀、懷孕期間或備孕中的女性，更應由醫生評估後再用藥

3類人群容易感染念珠菌陰道炎

念珠菌陰道炎雖多見於生育年齡女性，但不同年齡層均有感染可能。謝醫生指出，以下3類人士的感染風險較高：

孕婦：懷孕期間荷爾蒙水平變化，陰道免疫力改變，抑制念珠菌的能力下降。 經期前後的女性：此階段女性荷爾蒙波動較大，陰道菌群容易失衡。 長期服用某些藥物的女性：如抗生素，其在殺滅致病細菌的同時，也會一併殺死體內有益的菌體，令念珠菌失去制衡而大量繁殖；長期服用類固醇或免疫抑制劑亦會削弱免疫力；長期服用避孕藥的女性，其體內荷爾蒙變化同樣會增加感染風險。

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預防念珠菌陰道炎4大貼士

夏季炎熱潮濕，念珠菌特別偏愛在悶熱的環境中大量繁殖。謝醫生分享以下4大預防貼士，助女性降低感染風險：

預防念珠菌陰道炎4大貼士

1.保持私密處乾爽透氣

盡量穿著純棉內褲，避免長時間穿緊身褲、尼龍內褲或不透氣的絲襪；運動流汗或游泳後應盡快更換乾爽衣物。

2.養成正確的衛生習慣

如廁後應從外陰前方向後方抹拭，避免將肛門的細菌帶到陰道；勤換衛生巾及護墊，避免長時間使用同一張護墊；避免使用含香劑的衛生巾、護墊及廁紙，減少對陰道黏膜的刺激；日常只需清洗外陰即可，避免陰道灌洗，並切勿自行使用消毒藥水灌洗陰道。

3.調整飲食及生活習慣

控制高糖食物及手搖飲品的攝入，多吃新鮮蔬果，補充維他命，增強免疫力；避免長期熬夜、過度勞累，學會調節壓力，維持身體正常免疫力；可適當補充益生菌，幫助維持陰道菌群生態，抑制念珠菌繁殖。

4.避免高危行為

性行為前注意伴侶生殖器官衛生，若自身或伴侶出現念珠菌感染症狀，需暫停性接觸並及時就醫；避免濫用抗生素，若因疾病需長期服用抗生素，可諮詢醫生是否需要搭配益生菌，保護陰道菌群。

記者：高靜蓉

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