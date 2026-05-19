「癌王」胰臟癌年輕化非老人病！研究：一類年輕人發病風險升6.2倍 逾半數人不知早期徵狀

有「癌王」之稱的胰臟癌，因其隱蔽性高且極具危險性，一直令人聞之色變。過往大眾普遍認為這是「老人病」，台灣醫學專家黃軒醫生引述美國最新研究指出，胰臟癌正悄悄侵襲年輕一代。數據顯示，15至34歲族群的胰臟癌發病年增率高達 4.35%，高居各年齡層之冠。

胰臟癌年輕化 15至39歲發病率速度增長

胰臟癌年輕化的趨勢在近年越來越明顯。美國知名 R&B 歌手 D'Angelo 年僅51歲便因胰臟癌病逝，讓社會大眾驚覺此病的威脅已大幅提早。專攻胰臟疾病的醫學專家 Rosario Ligestri 醫生指出，雖然胰臟癌傳統的好發年齡為50至55歲以上，但臨床數據反映，15至39歲年輕族群的發病率正以驚人速度增長。一項分析了近28萬宗病例的大型研究亦證實，50 歲以下的「早發性胰臟癌」發生率在過去三十年間上升了近五成。

黃軒醫生表示，不良的生活習慣是導致「癌王」年輕化的核心原因。研究透過「生活習慣危險分數（MRS）」評估，發現日常行為對健康的損害在年輕族群中尤為顯著：

未滿60歲： MRS每增加1分，患胰臟癌風險提高 1.69倍 。

60至69歲： MRS每增加1分，風險提高 1.25倍 。

70歲以上： MRS每增加1分，風險提高1.20倍。

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4大年輕人患癌成因 吸煙者風險高2.2倍

1. 肥胖與代謝問題

現代年輕人多高脂肪飲食且久坐不動。研究指出，身體質量指數（BMI）每增加5單位，胰臟癌風險便上升10%；腰圍每增加10厘米，風險亦增11%。特別是「18 至 21 歲」早年成年期的肥胖，會令日後患癌風險激增36%至48%。

2. 吸煙危害

吸煙是胰臟癌明確的致命元兇之一。數據顯示，吸煙者患上胰臟癌的風險比從不吸煙者高出2.2倍，醫學界估計有接近三成的胰臟癌個案是由吸煙直接引致。

3. 先天基因變異

約有3.8%至9.7%的患者帶有遺傳性基因突變（如 BRCA1 及 BRCA2）。其中帶有 BRCA2 基因突變者，患上胰臟癌的風險會增加 6.2 倍。若直系親屬中有多人曾患胰臟癌、乳癌或卵巢癌，應盡早考慮接受基因諮詢及檢測。

4. 認知盲點與消極態度

問卷調查發現，超過三成50歲以下人士誤以為胰臟癌只會發生在長者身上，逾半數人完全無法說出任何早期病徵，甚至有近四成人抱持消極態度，認為無法改變患癌風險。這種知識落差被研究人員形容為「危險的認知盲點」。

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實用7招及早預防胰臟癌

黃軒醫生強調，大規模研究證實，日常生活的健康選擇足以抗衡先天基因風險。專家補充，雖然目前醫學界並未有針對全體大眾的常規篩檢工具，但對於擁有家族病史及高風險基因的特定群組，定期接受內視鏡超聲波（EUS）、磁力共振（MRI）或電腦掃描（CT），是及早發現並確診的有效手段。以下7個行動能實質降低患上胰臟癌的機會：

嚴格戒煙： 摒棄最主要的致命危險因子。 規律運動： 每星期進行至少 150 分鐘中等強度的體能活動。 均衡飲食： 多吃天然食材，減少進食加工食品以減低身體慢性發炎。 限制飲酒： 建議男性每天飲酒上限為 2 杯，女性為 1 杯。 維持體重： 將 BMI 嚴格維持在 18.5 至 24.9 的健康標準範圍。 控制血糖： 糖尿病患者必須按時就醫及服藥，穩定血糖水平。 基因諮詢： 具家族病史者應主動留意相關基因突變並尋求專業諮詢。

胰臟癌病徵不明顯 大便顏色響警號

胰臟癌是本港第4大致命癌症，在2022年錄得920宗胰臟癌死亡個案。根據醫管局資料，胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。即使可以進行手術切除，復發的風險也比一般癌症高。如果有以下徵狀，可能是患上胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

預防胰臟癌必做5件事

大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部份的胰臟癌指的是來自胰管上皮細胞的腺癌。不能完全防止胰臟癌的出現，不過，改變一些生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長

保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標

經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會

健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險

避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

資料來源：台灣醫學專家黃軒醫生

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