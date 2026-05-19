丈夫患病妻抑鬱欲輕生 東區醫院紓緩治療團隊辦「最後婚禮」 助臨終病人無憾走最後一程

東區醫院早前分享一宗個案，一名太太因無法接受丈夫患病，不幸患上抑鬱症並萌生輕生念頭。紓緩治療團隊在病房內為這對夫婦舉辦一場感人的「最後婚禮」，一句遲來的「我願意」，不單圓了臨終病人的最後遺願，更成功將絕望的太太從死亡邊緣拉回來。

丈夫患病妻抑鬱欲輕生 盼與斷聯親妹破冰

東區醫院PYNEH在Facebook專頁發文，分享了一段紓緩治療團隊與病人走過生命最後一程的感人故事。蔡太在丈夫患病後，不幸患上抑鬱症，甚至曾萌生輕生念頭，若丈夫走了，她也不活了。除了對丈夫的不捨，蔡太心底還藏著一個巨大的遺憾。信奉基督教的她，一直夢想能與最愛的人在教堂舉行婚禮；可惜當年丈夫尚未信主，兩人最終只能選擇在海外註冊。這份未能給太太一場正式婚禮的遺憾，同樣成為了蔡先生心底最深的愧疚。

隨著病情發展，蔡先生在祈禱中逐漸感受到心靈的平安，最終決心信主。然而，當時他的身體已經虛弱得無法離開病床。與此同時，他亦道出另一個心願：希望與斷絕來往多年的妹妹修復關係。若沒有人伸出援手，這些未了的心願，終究只會讓病人帶著愧疚離世，亦會令留下來的家屬帶著自責痛苦地活下去。

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紓緩治療團隊辦「最後婚禮」 助臨終病人無憾走最後一程

東區醫院紓緩治療團隊深明，他們的工作從來不僅是醫病，更是醫心。醫生和護士每天仔細調校藥物，盡力控制他的氣促與身體痛楚；醫務社工則不斷安撫蔡太的情緒，為她提供心理支援與建議；而院牧則靜靜聆聽這對夫婦藏在心底的遺憾與盼望。在跨專科團隊的全力配合下，奇蹟終於發生。主任牧師在東區醫院的小禮拜堂內，為蔡先生舉行了洗禮及婚姻感恩禮。在這場莊嚴而溫馨的典禮上，蔡先生親口對太太說出遲來的「我願意」；同時，他亦與妹妹冰釋前嫌，親口說了一句「對不起」。

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解開了所有的心結，蔡先生最終走得非常平靜，不留半點遺憾。而一直備受抑鬱症困擾的蔡太，亦沒有再想過輕生。她帶著將來在天家重逢的盼望，努力地過好每一天，不讓丈夫擔心。這就是紓緩治療團隊的力量，讓生命的最後一程，依然充滿愛、尊嚴與盼望。這亦是靈性關懷的價值，在身體逐漸無能為力之時，去醫治那顆看不見的心。最終，蔡先生得以善終，太太也得以真正釋懷。

抑鬱症是大腦生病 解構常見致病因素

本港精神科專科醫生潘錦珊曾表示，任何人都有機會患上抑鬱症。抑鬱症潛在成因複雜，當中包括遺傳、生理、心理及環境因素，亦有可能是由於眾多因素集合而成。如果一個人慣常以非黑即白式判斷、過度追求完美、過度放大缺陷及自我負面標籤，經常出現負面思考，都比較容易患上抑鬱症。另外，當在日常環境或生活經歷面臨巨大的衝擊，如失去摯親、人際關係不順、工作或家庭壓力、財務或健康問題等，都會產生壓力，進而誘發抑鬱症。

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如何察覺家人患上抑鬱症？

潘醫生指，抑鬱症會在情感、認知、行為等各種方面影響患者。常見的症狀包括情緒低落、憂慮傷感，對於以前有興趣的事物會感到失去興趣和投入感，表現得疲倦乏力。同時，思考力、專注力和記憶力下降，過分怪責自己或對於將來感到喪失希望，甚至出現自殺的想法，甚至企圖自殺。患者的睡眠持續也會受影響，例如難以入睡、易醒或早醒。胃口改變並有明顯的體重變化。

至於兒童和青少年患者，他們情緒低落的狀態有可能會表現得容易暴躁。學習或生活能力可能發生倒退或拒絕上學。另外，抑鬱也可能表現為不同的身體不適如頭痛、肚痛，或出現分離焦慮和過度地哭泣的情況。孩子若有表達厭世的念頭，或者出現一些自殘行為如𠝹手等，都可以是抑鬱的其中一些表現。

資料來源：東區醫院PYNEH

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