輝達CEO黃仁勳指甲灰黑引熱議 專家拆解灰甲迷思 雨天護足4招防感染

近日，輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳隨美國總統特朗普訪問北京，這位科技界巨擘兼「AI教父」的一舉一動旋即成為傳媒焦點。然而，有網民在Threads上載黃仁勳的手指特寫，圖中顯示他的大拇指指甲呈現灰黑色、疑患「灰甲」，更留言「建議大家遇到黃仁勳也不要和他親切握手」，該帖文迅速引發熱議。

輝達CEO黃仁勳大拇指灰黑、疑患灰甲？

照片顯示，黃仁勳的大拇指指甲並非正常膚色，而是帶有瘀青般的灰黑色，且指甲形狀略有異常。網民反應兩極，有人嘲諷「月薪三萬的在擔心月薪三百萬的」，亦有網民認為不應攻擊他人外表。

輝達CEO黃仁勳指甲灰黑引起熱議 專家拆解灰甲迷思 （網上圖片）

有皮膚科醫生在同一帖文留言指出，該情況並非典型灰指甲，而是「黑甲」（Melanonychia）。黑甲是指指甲母質有黑色素細胞活躍，色素延伸至指甲生長位置，形成一條或多條縱向黑線。發炎、感染、外傷亦可能引致。雖然指甲母質局部霉菌感染亦可造成一條黑甲，但非常罕見，且與一般灰甲的外觀不同。

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到底是灰甲還是黑甲，網上相關的圖片資訊不足，加上黃仁勳也沒有公開病史，大家也無從判斷。但灰甲有甚麼特徵，是否真的如網民所言「甲面呈灰黑色且指甲變厚」就是灰甲？

灰甲是甚麼？甲面一定呈灰黑色嗎？

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受《星島頭條》訪問時解釋接受灰甲，醫學上稱為「甲癬」，是指甲或腳趾甲受真菌感染所致。初期症狀包括：

指甲顏色轉變：呈灰、啡、黃、白等色澤

質地改變：變厚、易碎、表面粗糙、凹凸不平等

嚴重情況：指甲變形、甲牀分離脫落，甚至出現疼痛

因此，指甲變色不一定等於灰甲，亦可能是外傷或其它皮膚疾病所致；灰甲亦不一定只會是灰黑色，也有可能呈黃白色等。但要留意，灰甲不僅影響外觀，若不及時治療，真菌可能擴散至其他指甲或皮膚，引發更廣泛的感染。

灰甲｜雨天濕鞋易惹菌 拆解4招預防+家居5大成因

香港夏季多雨，外出不久鞋襪便全濕。胡醫生指出，雨水浸濕鞋襪後，雙腳長時間處於侷促潮濕的環境，容易滋生真菌，引致灰甲或「香港腳」（足癬）。以下是建議的預防措施：

1. 弄濕雙腳

如果弄濕雙腳，最好立即脫掉鞋襪，抹乾或用風筒吹乾雙腳

2. 備用鞋襪

若已帶備拖鞋，宜換上，以令雙腳透氣、 保持乾爽；在下雨天，宜帶備多一雙襪子作替換

3. 鞋子全濕

放在通風的地方風乾，或用風筒吹乾，可把一些報紙、廢紙塞進鞋子裡吸水，令其更快變乾

若未能即時換鞋，或車程較長，可先用紙巾印乾雙腳，另放紙巾到鞋子內吸水

4. 避免穿長靴

穿雨靴避免穿長靴，宜穿較寬鬆的中短筒雨靴

穿著雨靴前，宜先穿襪子

進入室內，宜換上通爽的鞋子，不宜繼續穿雨靴，以免令雙腳潮濕、侷促，並引發「香港腳」

註冊中醫師何慧欣曾在個人專頁發文解構灰甲問題，何醫師列出了家居5大成因，恐增加感染灰甲的機會：

與其他人共用毛巾、 襪子、鞋子等個人物品 共用指甲挫、指甲鉗 經常外出修甲 在泳池邊、健身室、瑜珈中心、公眾浴場等地方赤腳行走 指甲經常外於沾濕的狀態

無論是黃仁勳的指甲事件引發的討論，還是雨天濕鞋帶來的感染風險，都提醒我們要關注指甲與足部健康；保持雙腳乾爽清潔，便能有效降低感染機會。

資料來源：felixoxorz@Threads

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