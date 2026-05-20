常胃脹屬胃潰瘍？嚴重恐變胃癌？醫生解構成因/症狀/診斷方法 養成6大生活習慣守護腸胃健康

胃潰瘍作為一種常見的消化道疾病，若延誤治療恐增加患胃癌風險？因此，大家需要了解胃潰瘍全貌，認清成因、症狀與防治要點，才能全面守護腸胃健康。

常胃脹屬胃潰瘍？嚴重恐變胃癌？

胃潰瘍作為一種常見的消化道疾病，主要表現為胃黏膜受損形成的潰瘍，常見症狀包括上腹疼痛、噁心、嘔吐。若延誤治療，嚴重可引致胃出血、胃穿孔，甚至增加胃癌風險。

胃潰瘍成因是甚麼？

導致胃潰瘍主要有兩大成因：幽門螺旋桿菌感染及藥物過度或不當使用（以非類固醇消炎藥物為主）。

幽門螺旋桿菌感染

約70-75%的胃潰瘍與幽門螺旋桿菌相關，此菌會破壞胃黏膜保護層，刺激胃酸侵蝕胃壁，甚至引發胃癌或淋巴癌。幽門螺旋桿菌是一種很常見的病菌，全球約30-50%人口受此菌感染。

藥物過度或不當使用

長期服用布洛芬、阿士匹靈等非類固醇消炎藥物，會抑制胃黏膜修復功能，削弱其自我保護能力，增加潰瘍風險。

此外，不規律的飲食習慣會打亂胃酸分泌的節奏，導致胃酸在空腹時過度分泌，直接侵蝕胃黏膜，久而久之便形成潰瘍。

生活習慣方面，壓力過大、吸煙酗酒均會削弱胃部防禦機制。壓力刺激胃酸分泌，煙酒則直接損傷黏膜。

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胃潰瘍有何症狀？

1.上腹部疼痛

位置多位於胸骨底端。疼痛呈持續性或間歇性灼痛，部分患者在空腹時痛感加劇，進食後可能暫時緩解。但亦有患者於進食後疼痛加劇，這是因為食物進入胃部後刺激胃酸分泌，進一步侵蝕潰瘍面所致。

2.伴隨胃部脹氣及消化不良

因胃排空速度減慢，食物無法流進腸道而產生飽脹不適，甚至引發噁心或嘔吐。持續的胃部不適亦會令患者食慾減退，出現體重下降的狀況。

3.火燒心

胃酸分泌過多，胃部細胞無法抑制胃酸的生成，導致胃酸倒流至食道。不過需要注意的是，胃酸倒流患者也會出現火燒心的症狀，若有懷疑，請儘快向醫生查詢。

若不及時治療胃潰瘍，最嚴重可引發胃出血，大量出血會導致休克甚至危及生命；潰瘍還可能穿透胃壁，造成胃穿孔，引發急性腹膜炎；此外，長期反覆發作的胃潰瘍有一定概率發生癌變，發展成胃癌，給患者帶來極大健康威脅。

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胃潰瘍與胃酸倒流有何分別？

有些人會把胃潰瘍和胃酸倒流混為一談，但本質上兩者屬於不同的疾病。胃潰瘍是胃黏膜發生局部缺損，形成開放性潰瘍病灶，疼痛多位於上腹中央；胃酸倒流則是胃液逆向流入食道，造成黏膜刺激與發炎，典型症狀為火燒心及反酸。

簡單來講，胃潰瘍的病變在於胃壁組織的結構性損傷，胃酸倒流則屬於胃內容物逆流所致的功能性問題。若上腹疼痛與進食關係密切，傾向考慮胃潰瘍；若灼熱感集中於胸骨後方且伴隨反酸，則傾向考慮胃酸倒流。但兩者症狀或有重疊，如有懷疑，應及早求醫確認。

如何診斷胃潰瘍？有甚麼治療方案？

一般來說，治療胃潰瘍主要依靠藥物治療，大多數患者在數月內便能痊癒。常見藥物包括：

質子泵抑制劑（PPI）： 能有效抑制胃酸分泌，促進潰瘍癒合。

能有效抑制胃酸分泌，促進潰瘍癒合。 抗酸劑： 能中和胃酸，快速緩解疼痛。

能中和胃酸，快速緩解疼痛。 抗幽門螺旋桿菌治療： 若檢測出幽門螺旋桿菌感染，通常會採用三聯療法（兩種抗生素加一種PPI）或四聯療法，根除細菌。

若檢測出幽門螺旋桿菌感染，通常會採用三聯療法（兩種抗生素加一種PPI）或四聯療法，根除細菌。 黏膜保護劑：可保護胃黏膜，促進修復。

在某些特殊情況下，如大量出血經藥物治療無效、急性穿孔、瘢痕性幽門梗阻、懷疑或確診為胃癌等，則需要考慮手術治療或迷走神經切斷術等。

胃潰瘍患者日常有甚麼需要注意？

胃潰瘍患者在日常生活中需要進行多方面的調整，以促進潰瘍癒合並預防復發：

應保持規律飲食，避免暴飲暴食及空腹過久，選擇容易消化、低刺激性的食物。

戒煙戒酒，煙草與酒精成分均會加劇胃黏膜的損傷。

妥善管理精神壓力、維持充足睡眠及進行適量運動，也有助於改善胃部健康。

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如何預防胃潰瘍？

1.飲食調整：保持規律飲食，避免暴飲暴食或長時間空腹。減少攝入刺激性食物，如辛辣、油炸、過酸或過甜的食物。避免過量飲用咖啡、濃茶、碳酸飲料及酒精。

2.戒煙戒酒：吸煙會削弱胃黏膜的防禦能力，增加胃酸分泌。酒精會直接刺激胃黏膜，增加潰瘍風險。

3.謹慎用藥：避免長期或過量服用非類固醇抗炎藥，必要時應在醫生指導下使用，並輔以胃保護藥物。若有慢性疼痛問題，可考慮使用對胃部刺激較小的止痛藥。

4.管理壓力：壓力會增加胃酸分泌，建議透過運動、冥想、瑜伽等方式緩解壓力。

保持充足睡眠，避免過度勞累。

5.預防幽門螺旋桿菌感染：注意飲食衛生，與他人共餐時使用公筷，以避免細菌交叉感染。若發現家庭成員感染幽門螺旋桿菌，應及早安排檢查並積極治療，以防止交叉感染。

6.定期進行胃鏡檢查：定期進行胃鏡檢查能及早發現胃潰瘍及其變化，監測治療效果並預防嚴重併發症。尤其是有症狀或高風險族群，更應積極檢查，守護胃部健康。

撰文：腸胃肝臟科專科醫生施婉珍

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