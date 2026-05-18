38歲糖妹成功取出44顆卵子！醫生拆解3大雪卵迷思 35歲前儲存這數量活產率達90%

隨著女性愈來愈重視事業發展，遲婚、遲生育已成為社會大趨勢，雪卵遂成為不少現代女性的「生育保險」。早前，38歲藝人糖妹（黃山怡）公開雪卵經歷，透露自己卵巢庫存量優於同齡女性，成功取出44粒卵子，令大眾對雪卵這項生殖選擇更加關注。婦產科專科醫生鄭曉怡向《星島頭條》分享，指出坊間對雪卵仍有不少迷思並為大家一一拆解，讓大家清楚了解雪卵的知識、療程及最新法例規管，才能更理性、更清晰地規劃自己的生育計劃。

醫生拆解3大雪卵迷思 這個年齡段屬黃金期

婦產科專科醫生鄭曉怡表示，近年愈來愈多女性接受雪卵，最常見的動機是想保留生育選擇權，讓自己之後有更多時間和空間去決定：「部分女士想先衝事業或者學業，遲些才計劃生育；或是未遇到合適伴侶，但想保留將來生育機會。也有女士想趁年輕卵子質素較好，先『儲起』做保險。亦有部分人是因為醫療原因，例如要做癌症治療，怕影響生育能力。」

迷思一：雪卵愈早愈好？

不少人以為雪卵愈早愈好，任何年齡進行都無所謂。其實醫學界早已明確指出，30至35歲是雪卵的黃金期，這個階段女性卵巢儲存量充足，卵子數量和質素穩定，解凍存活率以及日後受孕成功率都處於最高水平。而35歲是重要的分水嶺，過了這個年紀，卵巢機能會急速衰退，卵子數量銳減、染色體異常率大增，流產風險亦會隨之上升。至於20歲左右的年輕女性，自然懷孕機會極高，過早雪卵會造成資源浪費，並非合理選擇。

迷思二：雪卵等於保證懷孕？

坊間普遍誤以為雪卵等於保證成功懷孕，事實上並非如此。現時本港廣泛採用「玻璃化」凍卵技術，卵子解凍存活率大約維持80至90%，35歲前儲存的卵子存活率會更高，但過程中仍然會有少部分卵子出現耗損。即使卵子解凍後存活，還要成功受精以及發展成可以移植的胚胎。胚胎著床率也視乎年紀、胚胎質素、子宮環境和整個試管嬰兒(IVF)過程影響，因此並非雪卵就一定可以成功懷孕。

迷思三：雪卵後就能安心等到四、五十歲才懷孕？

很多人以為雪卵後就能延遲生育到任何年齡。事實上，即使卵子在年輕時儲起，四、五十歲懷孕仍有高齡風險，包括流產、妊娠糖尿病、高血壓、胎盤問題和早產等風險明顯上升。雪卵能改善卵子質素問題，但不能完全消除高齡懷孕的風險。

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7大不良習慣影響卵子質素 雪卵前可進行兩項檢查

鄭醫生表示，年齡是影響卵子數量與質素的關鍵，35歲後卵巢功能退化速度明顯加快。若加上以下不良習慣及外在因素，會進一步影響卵子質素：

長期熬夜、壓力過大、飲食失衡、吸煙及肥胖等不良習慣，會擾亂內分泌，加速卵子老化。

環境毒素與作息紊亂亦會損害卵巢健康。

她提醒，有意雪卵的女士可接受兩項檢查，包括AMH抽血評估卵子儲備，以及超聲波檢查卵泡數量與排卵針反應。卵巢儲備嚴重不足或卵泡數量極低的人士，醫生有機會不建議進行雪卵療程。

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35歲前儲存這數量活產率達90% 本港撤銷10年儲存期限

至於雪卵療程，鄭醫生表示一般要在月經開始時先用荷爾蒙促發卵泡，然後定時接受超聲波掃描以監察卵泡生長的狀況，一般大約兩星期後進行手術，經陰道超聲波引導下從體內取出卵子，再由胚胎學家分析卵子狀況，把成熟的卵子進行冷凍。她建議，在取卵之前，均衡飲食和調整好作息時間都是重要的，希望可以從中保持良好的卵子質素。

到底要儲存多少粒卵子才夠？醫生建議35歲以下女士最少儲存20粒成熟卵子，根據醫學研究，儲存20粒或以上優質卵子，日後活產率可達90%以上，超過35歲成功率則會逐步下降。

舊有規例下，本港卵子儲存上限為10年。但隨著2025年新規生效之後，卵子儲存的期限已經不再受限制，女士可以按個人需要自行決定儲存時間。相較海外雪卵，本港的雪卵服務更適合本地女性，醫療技術成熟且質素高，大多採用玻璃化冷凍技術，卵子存活率高，加上語言和地理便利，覆診、後續人工受孕療程都更方便快捷。女性應把握30至35 歲黃金期規劃，才能真正掌握生育自主權。

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