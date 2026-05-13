流感殺到 旅遊達人梁芷珮確診甲流　「醫生話而家社區爆發緊！」附9大症狀及預防方法

43歲TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）昨日（12日）她卻在社交平台自爆確診甲型流感，並出現多種嚴重症狀，形容病情之猛烈令她始料不及，更呼籲大眾加強防範：「醫生話而家社區爆發緊！」

甲型流感症狀兇猛 全身無力、高燒、骨痛

梁芷珮在帖文中透露，日前開始感到身體不適，隨後證實感染甲型流感。她形容發病過程非常痛苦，出現了「全身無力、高燒、骨痛及咳嗽」等徵狀，令平日精力充沛的她只能癱軟在家中。她直言：「冇唸過係咁癲。」幸好在服用醫生處方的特效藥後，情況已有所好轉，但目前仍感到無力及骨痛，尚未完全康復。梁芷珮引述醫生指，目前本港社區正處於甲型流感爆發期，且該病毒的傳染性極高，呼籲大眾加強防範：「醫生話而家社區爆發緊，同埋甲型流感係好易傳染㗎！大家要小朋友（小心）呀！」

疑室內大型賽事成感染源頭

消息傳出後，不少網民留言慰問，同時亦有網民推測其感染源頭。有人指出梁芷珮日前曾參加於室內舉行的HYROX大型體能賽事，懷疑是在現場「中招」。由於該類室內賽事參與人數眾多（涉及約2萬人），場地通風條件有限，加上參賽者在運動期間呼吸急促、大量排汗，確實存在極高的呼吸道病毒傳播風險。

除了群眾聚集的風險，亦有專業意見指出，運動後大量出汗若隨即進入冷氣地方，或因高強度比賽導致體力透支、免疫力暫時下降，均會增加病毒入侵的機會。專家提醒，在流感高峰期進行群體運動時，應更注意個人衞生及運動後的保暖，若出現不適應及早求醫。

甲型流感/乙型流感 哪種死亡率最高？

根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人類的季節性流感病毒有3種類型：甲型、乙型和丙型。其中甲型與乙型流感佔感染的大多數，而多年來流感疫情爆發，通常都與甲型病毒有關。

1. 如何分辨甲型流感？

常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感染後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。

嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發

2. 如何分辨乙型流感？

常見症狀：與甲型流感相似。

傳染力/嚴重程度/死亡率：病情一般較甲型流感輕微，死亡率較低。演化速率較甲型流感病毒低2至3倍。

衞生署指，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感後能自行康復，症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

流感有哪些症狀？與一般感冒有何分別？

據衞生署資料，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。其症狀、可能出現的併發症和痊癒期，與普通感冒有何分別？

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒

併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛

流感/感冒 潛伏期：

流感：約1-4日

感冒：約1-3日

流感/感冒 流行期：

流感：每年1月至3月，或4月及7至8月

感冒：一年四季

流感/感冒 痊癒期：

流感：約2-7日可自行痊癒

感冒：約2-5日可自行痊癒

傳染途徑：

流感：透過飛沬直接傳播，或經接觸間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物

痊癒方法：

流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情

感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上

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