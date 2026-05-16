乳癌治療新曙光？拆解由HR+、HER2到三陰性 新一代ADC藥物關鍵作用

乳癌是香港女性最常見的癌症之一。隨着分子診斷技術進步，以及新一代標靶藥、抗體藥物複合體（簡稱 ADC ）和免疫治療相繼面世，乳癌治療在 2026 年已明顯邁向更精準、更多元、亦更個人化的新階段。

過去不少人對乳癌的印象，仍停留在手術、化療、電療等傳統框架；但現時臨床治療已不再只是按期數安排療程，而是更重視腫瘤的受體表達、生物特性，以及背後的分子變化。究竟 HR+ 、 HER2 陽性、 HER2 低表達與三陰性乳癌有何分別？近年治療策略又有甚麼關鍵改變？以下施俊健醫生（臨床腫瘤科專科）逐一拆解。

乳癌分型不只是分類 而是治療地圖

施俊健醫生指出，乳癌之所以要分為 HR+ 、 HER2 陽性及三陰性，最重要原因是這些類型的腫瘤在生物學行為、復發風險、藥物敏感度及預後方面都不一樣。

所謂 HR+ ，即荷爾蒙受體陽性乳癌，代表癌細胞帶有雌激素受體和／或黃體素受體，通常對內分泌治療較敏感； HER2 陽性乳癌則是癌細胞表面 HER2 蛋白過度表現或基因擴增，可使用 HER2 標靶治療；至於三陰性乳癌，因缺乏這三項主要標記，過去治療選擇曾相對較少，因此一向被視為較具挑戰性的一型。

換言之，這些分類並非單純用來命名，而是臨床上真正影響用藥策略的依據。乳癌分型就像一張治療地圖，幫助醫護團隊決定病人適合哪一類藥物、應該先走哪一步，以及後續如何調整治療路線。

乳癌分型不只是分類 而是治療地圖

診斷方式改變：由大分類走向精細分層

施醫生表示，相比 5 年前，乳癌診斷最明顯的變化，是醫學界已不再只停留在「 HR+ 、 HER2 陽性或陰性」這種大方向分類，而是進一步發展至更細緻的分層判讀。

其中最具代表性的變化，是 HER2 檢測概念的演變。以往 HER2 多被分為陽性或陰性，但近年臨床開始愈來愈重視 HER2 低表達（ HER2-low ）甚至超低表達（ HER2-ultralow ）的概念。雖然這些類別未必等同傳統 HER2 陽性乳癌，但由於新一代 ADC 藥物可針對這些低表達腫瘤發揮作用，令病理報告的判讀變得更具治療意義。

除此之外，分子檢測在乳癌治療中的角色亦大幅提升。對 HR+ 晚期乳癌而言， PIK3CA 、 ESR1 等基因或分子變化愈來愈影響後續藥物選擇；而在三陰性乳癌方面， PD-L1 及 BRCA1/2 基因檢測亦已成為改變治療策略的重要依據。

施俊健醫生強調， 2026 年的乳癌診斷，已不只是回答「屬於哪一型」，而是更進一步了解「腫瘤為何對某些治療敏感，或為何會產生抗藥性」，這正是精準醫療的核心。

HR+ 乳癌：最常見類型 治療重點轉向長期控制

HR+ 乳癌是目前最常見的乳癌類型。施醫生表示，近兩年 HR+ 乳癌治療最大的改變，是 CDK4/6 抑制劑的角色愈來愈重要，並逐步由晚期治療延伸至部分高風險早期乳癌。

過去， HR+ 乳癌的核心治療主要是內分泌治療；但到了近年， CDK4/6 抑制劑與內分泌治療的組合，已大幅改變晚期 HR+ 乳癌的標準治療模式。對很多病人而言，這種組合不但能更有效地延長疾病控制時間，亦能將進入傳統化療的時間盡量推後。

施俊健醫生認為，這種改變的意義不只是「多了一種藥」，而是整體治療思維的轉變。晚期 HR+ 乳癌不再是當內分泌治療失效後便很快進入化療，而是可根據不同的分子改變，例如 ESR1 突變或 PIK3CA 突變，選擇更對應腫瘤耐藥機制的藥物。這代表病人有機會在維持生活品質的同時，獲得更長的無惡化控制期。

HR+ 早期與晚期治療：從固定路線走向精準排序

在早期 HR+ 乳癌方面，部分高復發風險病人已可考慮在輔助治療階段加入 CDK4/6 抑制劑，以降低侵襲性復發風險，令臨床上對早期病人的風險評估與後續藥物選擇，比過往更精準。

而在晚期治療上，口服新藥與內分泌治療的組合，正重新定義治療路線。現時不少 HR+ 晚期病人可透過內分泌治療、 CDK4/6 抑制劑，以及後續更具針對性的口服治療，在相當長的一段時間內避免或延遲化療。

對病人而言，最重要的突破是治療目標正由「短期縮小腫瘤」轉向「延長疾病控制時間、改善生活品質及爭取更長的無化療期」。對不少晚期 HR+ 病人來說，這類治療策略已愈來愈接近慢病化管理。

HER2 乳癌：標靶治療持續進化

HER2 乳癌一直是標靶治療發展最快的領域之一，而 2026 年其中一個最矚目的方向，便是 HER2 低表達與 ADC 的臨床應用。

施俊健醫生指出，若要向病人簡單解釋 HER2-low ，可把 HER2 想像成腫瘤表面的一個「標記」或「停靠點」。以往只有 HER2 高度表達的腫瘤才被視為適合 HER2 標靶治療，但如今即使癌細胞只帶有少量 HER2 表達，新一代 ADC 仍可借助這個「停靠點」，把藥物更精準地送進癌細胞內。

這種概念的出現，實際上改變了不少病人的治療機會。過去被歸類為 HER2 陰性的部分乳癌病人，現時有可能因被精細劃分而成為 HER2-low ， ADC 治療，這也是近年乳癌治療最重要的突破之一。

HER2 弱陽性與 ADC ：打開新的治療大門

對傳統 HER2 陽性乳癌而言，治療亦不斷進步。在早期 HER2 陽性乳癌中，術前新輔助治療與雙標靶策略已愈來愈重要。病人在手術前先接受治療，不但可幫助縮小腫瘤，亦讓醫生透過手術後是否仍有殘餘病灶，進一步判斷復發風險，並決定術後是否需要加強治療。

施俊健醫生表示，這種策略的好處，在於治療不再只是「一開始定案，之後照做」，而是可以按病人對治療的實際反應再作調整。若術後仍有殘餘侵襲性病灶，便有機會使用更進一步的術後治療，以減低復發風險。

至於轉移性 HER2 乳癌，近年新一代 ADC 的出現，進一步提升了疾病控制與存活改善的可能性。 HER2 領域的治療已由以往單一標靶藥主導，逐步走向雙標靶、 ADC 、不同療程排序及個人化風險管理並行的新時代。

治療更貼近生活：早期與晚期 HER2 病人的實際受益

對病人而言， HER2 乳癌治療進步的意義不只在於數據改善，更在於治療方式對生活的實際影響。術前新輔助治療令醫生更早掌握病人反應，從而更精準安排術後治療；而新一代藥物則有助更有效控制病情、減少過早復發，亦令部分病人有機會在病情穩定下維持工作、家庭角色及日常生活節奏。

這反映現代乳癌治療已不只關注「能否治療」，更重視「如何更好地治療」。

三陰性乳癌：從高挑戰性走向多元治療

三陰性乳癌過去之所以令人擔心，主要因其侵襲性較高、復發風險較大，而且治療選擇曾經明顯少於其他分型。不過這種情況在近年已有顯著改變。

首先，在早期三陰性乳癌中，免疫治療加入術前及術後治療策略，已成為重要進展。對部分第二期或第三期病人而言，把免疫治療與化療結合，不但有助提高病理完全緩解率，亦可進一步改善復發相關結果，甚至整體存活。

在晚期三陰性乳癌方面，治療已不再只是單純依賴化療。若病人的腫瘤屬 PD-L1 陽性，第一線便有機會使用免疫治療組合；而對某些合適病人， ADC 亦已成為非常重要的後續甚至前移治療選項。

PD-L1 與基因檢測：三陰性乳癌治療的關鍵分水嶺

施俊健醫生指出，對三陰性乳癌病人而言， PD-L1 檢測和基因檢測的重要性比以往更高。若晚期病人為 PD-L1 陽性，便可能從免疫治療中獲得更大益處；若帶有 BRCA1/2 基因突變，則有機會考慮 PARP 抑制劑。

這些檢測結果，已不是可做可不做的附加資訊，而是直接影響治療路線的重要依據。換句話說，三陰性乳癌的治療關鍵，已由「有甚麼藥可用」進一步提升至「先做對檢測，再選對治療」。

晚期三陰性乳癌：有機會爭取更長時間控制

那麼，晚期三陰性乳癌是否真的有機會長期控制？施俊健醫生認為，答案比過去更樂觀。雖然三陰性乳癌整體上仍屬較具挑戰性的類型，但在免疫治療、 ADC 及 PARP 抑制劑逐漸成熟後，部分病人確實有機會達到更長時間控制，甚至顯著延長生存。

關鍵不在於單一藥物，而是在治療一開始便做對分層、選對第一步，並按腫瘤特性安排最合適的藥物排序。這種策略性的用藥思維，正是三陰性乳癌治療在 2026 年最重要的改變之一。

乳癌治療趨勢：從「做多」走向「做精」

總結 2026 年乳癌治療的整體發展，施俊健醫生認為最關鍵的趨勢，就是由「做多」走向「做精」。

所謂「做多」，是指過去較常用一套較廣泛、較制式的方式處理同一類病人；而所謂「做精」，則是先透過病理、分子、生物標記及治療反應，了解病人真正需要甚麼，再作出更精準的治療選擇。

以 HR+ 乳癌為例，重點是盡量延長無化療期，並按 ESR1 、 PIK3CA 等分子變化調整藥物； HER2 乳癌則愈來愈重視治療反應導向策略、 HER2-low 的重新分類意義，以及 ADC 的應用；三陰性乳癌則強調先做 PD-L1 及 BRCA 等檢測，再決定免疫治療、 PARP 抑制劑及 ADC 的排序。

對病人的意義在於，治療不只愈來愈多，更愈來愈貼近個人需要，有助減少不必要副作用，並在病情控制與生活品質之間取得更好平衡。

總結： 2026 年乳癌病人的希望，來自更早、更準地用對藥

談到 2026 年乳癌病人的最大希望，施俊健醫生用一句話總結：乳癌治療最大的改變，不只是藥物愈來愈多，而是醫學界愈來愈能根據腫瘤真正的生物學特徵，把最適合的治療更早、更準確地用在最合適的病人身上。

HR+ 病人而言，希望來自更長期的疾病控制與更完整的內分泌／標靶治療路線；對 HER2 乳癌病人而言，希望來自新一代雙標靶與 ADC 治療，以及 HER2 低表達所帶來的新機會；而對三陰性乳癌病人來說，希望則來自免疫治療、 ADC 與基因導向治療逐步改寫過去的限制。

施俊健醫生深信，在 2026 年，乳癌已不再只是「同一種病」，而是一組需要精準辨識、精準分層、精準治療的疾病。對病人來說，這意味的不只是科技進步，更是真正可感受到的治療希望。

撰文：臨床腫瘤科專科施俊健醫生

延伸閱讀：本港乳癌年增5500宗新症 營養師推介12種食物防乳癌 多吃1種患癌風險降20%