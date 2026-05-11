痘痘貼點揀好？一文分清含藥性/不含藥性/微針型幾時用 拆解5大常見錯誤

暗瘡貼/痘痘貼已成為不少人對抗暗瘡的日常法寶，既能遮蓋惱人痘痘，又可幫助癒合。然而，市面上痘痘貼種類繁多，從含藥性、不含藥性到微針型，適用不同的痘痘類型。用得對，痘痘快速消退；用錯，反而可能刺激皮膚，甚至加劇問題。

3類痘痘貼：含藥性/不含藥性/微針型幾時用？

使用痘痘貼有許多好處，從防止摳抓痘痘、避免進一步刺激，到提供紫外線防護、幫助癒合等。挑選痘痘貼時，可根據痘痘類型，選擇合適活性成份及不同的痘痘貼：

痘痘貼 痘痘類型 含藥性 丘疹

膿皰

結節性或囊腫型痘痘 不含藥性 一般粉刺

白頭粉刺 微針型 深層結節性或囊腫型痘痘

1. 含藥性痘痘貼：對付發炎痘痘

含藥性痘痘貼含有活性成分如水楊酸、過氧化苯、茶樹精油，有助殺死致痘細菌並緩解發炎，促進活性成分被皮膚吸收。這類貼片能減少腫塊、疼痛和發紅，對治療發炎性痘痘（如丘疹）相當有效，亦可能有助縮小結節性或囊腫型痘痘造成的病灶。

2. 不含藥性痘痘貼：加速癒合

非含藥痘痘貼即為親水性膠體敷料（類似人工皮），常用於術後傷口，幫助加速癒合過程。它們大多非常薄，貼著出門也比較不明顯。其作用原理是：

吸出毛孔中的水分

防止再次感染

作為濕氣屏障，幫助加速復原並預防痘疤形成

3. 微針型痘痘貼：針對深層囊腫型痘痘

微針型痘痘貼其實完全無痛，貼片一側含有可溶解的微針（非常細小的針），應用於治療囊腫型或結節型痘痘，有助穿透並將活性成分輸送到更深層皮膚。效果可能因個人體質和痘痘深度而異。

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5個常見錯誤 你用對了嗎？

美國皮膚科醫生Marisa Garshick分享5大常見的痘痘貼使用錯誤，可能降低效果甚至傷害皮膚。

1. 用錯了暗瘡類型

痘痘貼適合用於單顆、丘疹和紅色凸起或含膿的痘痘，有助吸出液體，可每天一次或視需要使用。但不適合用於大面積暗瘡或黑頭。因為它能覆蓋的表面積有限；同時對黑頭效果較差，黑頭通常需要水楊酸或A酸類成分來暢通毛孔。

2. 貼少於6小時/超過8小時

痘痘貼設計要貼在皮膚上至少6至8小時，例如夜間清潔臉部後貼上。親水性膠體需要時間吸收液體，幫助痘痘消平。如果佩戴少於6小時，貼片通常還沒有足夠時間膨脹——而膨脹正是它吸收液體、達成任務的跡象。

另一方面，貼超過8小時也不一定更有效；一旦親水性膠體吸收飽和，繼續戴著不會有額外好處。尤其是敏感肌或痘痘肌人士，長時間佩戴甚至可能導致周圍區域刺激或毛孔阻塞。

3.與其他成分疊加使用

痘痘貼應貼在清潔、乾燥的皮膚上，避免疊在含有其他成分的護膚產品之上，否則可能增加刺激風險。因為痘痘貼的屏障特性會將底下成分封在皮膚上，反而增強其效力和滲透力，導致刺激或敏感加劇（可能表現為紅、脫皮、乾燥、灼熱或刺痛）。此外，如果皮膚上已有其他成分，也可能阻礙痘痘貼中活性成分的滲透，使貼片本身效果變差。

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4. 用於敏感肌

敏感肌膚的人特別容易受到刺激，應避免使用痘痘貼。任何人如果對活性成分有過敏反應，或者患有濕疹或酒糟性皮膚炎，都應避免使用。

若皮膚經常發紅、刺痛、灼熱，對含香料或活性成分的產品產生反應，或對天氣變化反應加劇，就可能是敏感肌。如果你是敏感肌又有痘痘困擾，可選擇溫和的活性成分（如菸鹼醯胺），並緩慢導入，同時搭配無香料的保濕產品，有助維持皮膚屏障。

5.用來預防痘痘

痘痘貼是用來處理已經冒出來的痘痘，而非預防性。其作用是從現有痘痘中吸出液體，但如果沒有發炎或膿液堆積，貼痘痘貼就沒甚麼幫助。有些痘痘貼中的水楊酸可以治療單顆痘痘，但無法防止臉上其他地方長出新痘。

資料來源：Healthline、Everyday Health

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