藍莓冷知識 急凍處理有「神功效」！護眼效果不及這1款平民蔬菜？

大眾普遍認為新鮮食材必然較健康，急凍食物則次一等。然而，南達科他州立大學（SDSU）一項研究指出急凍藍莓的營養價值甚至比新鮮藍莓更高，關鍵在於低溫處理對植物細胞的影響。另一個有趣迷思，當大家講到「護眼」會想起藍莓，但其功效並非咁勁！

1.急凍藍莓營養價值更高？

研究顯示，急凍藍莓的抗氧化劑——花青素的濃度在冷凍後會有所提升。花青素具有卓越的抗衰老與抗癌功效，能中和人體內的自由基，降低細胞受損與患癌風險。此外，花青素有助紓緩身體發炎反應，並具備降低血壓及預防心臟病的功能。由於急凍後的藍莓花青素更易被人體吸收，其健康效益更勝新鮮藍莓。藍莓的抗氧化劑主要存於皮層內，在急凍過程中形成的冰晶會破壞表皮細胞結構，猶如為身體攝取抗氧化劑開啟了「快速通道」。相較之下，新鮮藍莓的細胞結構完整，人體未必能全數吸收其養分。

鎖鮮與抑菌： 急凍過程能減慢食物細胞的代謝速度，減少營養流失，同時抑制酶促反應，延緩變質。此外，低溫環境會抽走部分水分，能有效壓抑細菌滋生。

保質期長： 急凍藍莓可保存長達一年，而新鮮藍莓存放兩周已開始變壞。

衞生保障： 大多數急凍水果在包裝前已進行清洗程序，衞生標準相對穩定。

2.藍莓不是真正護眼之王？

藍莓富含抗氧化物花青素（Anthocyanins）外，更重要的是—葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin）。研究指出，血液中這兩種營養素的濃度越高，眼睛健康也越好。

雖然藍莓確實含有上述成分，但其含量與深綠色蔬菜相比卻大相徑庭。若以每杯份量計算，蕃薯葉含有高達5150微克的葉黃素和玉米黃素，其濃度竟然是藍莓的44倍。此外，常見的菠菜和芥蘭分別含有3660微克及3590微克，兩者的營養含量均比藍莓高出30多倍。即使是西蘭花，其護眼成分也比藍莓高出約10倍。

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顏色差異影響營養密度

再者，即使是同一品種的蔬果，顏色深淺也會直接影響營養素的含量。以奇異果為例，青奇異果的葉黃素及玉米黃素含量約為金奇異果的 5 倍。而在燈籠椒的類別中，青燈籠椒所含的相關營養素更比紅燈籠椒高出6倍以上。因此，若市民希望更有效地保護視力，除了攝取藍莓外，均衡食用各類深綠色蔬菜才是更理想的選擇。

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3.藍莓表面白霜愈多代表愈新鮮

藍莓表層常覆蓋一層薄薄的白色粉末，常被誤認為殘留雜質而被過度清洗。營養學家 Mellissa 強調，這層白霜實為「果粉」（Epicuticular Wax），是藍莓天然的保護屏障，具備鎖水保鮮、防蟲及抑制真菌侵襲的功能。事實上，果粉的分布密度是判斷新鮮度的關鍵指標，粉末越多，代表果實品質愈佳。

選購高品質藍莓時，Mellissa 建議可翻轉盒底觀察外觀，優質藍莓應果實飽滿、表皮乾爽且果蒂完整；若發現果實起皺、乾癟或溢出汁液，則顯示存放過久，不宜購買。

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