夏天逼巴士變體味地獄 噴香水止臭狐有反效果？營養師揭補充「2營養成分」係關鍵

每逢夏季，香港的巴士、港鐵車廂常瀰漫著一股汗臭與悶酸味。部分人士即使噴灑香水，體味依然濃烈，甚至產生更怪異的混合氣味。事實上，體臭未必單純由流汗引起。台灣營養師林岑指出，體味問題往往與體內代謝及腸道環境息息相關，單靠外在遮蓋難以根治。

營養師林岑強調腸道壞菌過多是體臭的主因之一。當蛋白質在腸道中發酵，產生的氣味分子（如吲哚、硫化物）會進入血液，最後經由皮膚與呼吸排出。

3大體味類型及成因

1. 狐臭味：研究發現，患有狐臭的人士，其腸道菌相與一般人有異，特別是會產生異味的「短鏈脂肪酸產生菌」比例較高。這些代謝物在特定濃度下會產生類似臭酸或腐敗油脂的氣味，並透過血液循環影響全身。此外，較高的BMI指數亦會增加狐臭的盛行率。

2. 經期油耗味：女性在生理期期間，由於荷爾蒙大幅波動，會導致脂肪酸與酮類的排出增加，產生類似油耗的氣味。若經前綜合症（PMS）徵狀明顯，這種體味變化通常會更易被察覺，反映體內正處於較高的代謝壓力或荷爾蒙失衡狀態。

3. 呼吸腐敗味：若呼吸出現異常異味，需留意是否與肝功能下降（如肝臟受損、肝硬化等）有關。當肝臟無法正常代謝酚類或硫化物時，這些物質會在體內累積，並透過呼吸排出，形成所謂的「肝病氣息」，氣味帶有腐敗感。

4種飲食法改善體味

針對體味困擾，與其依賴香水遮蓋，不如從內在環境入手：

攝取高纖與多酚： 多吃全穀類、深綠色蔬菜及莓果類。這些食物有助抑制腸道中蛋白質發酵，減少異味代謝物的產生。

減少動物性蛋白質： 過量攝取紅肉與高蛋白飲食，容易在腸道產生異味分子，令排氣或糞便氣味更濃烈。

控制辛香料攝取： 蔥、薑、蒜等含硫化物的辛香料，過度進食會令口氣與體味變得更為濃郁。

補充「2營養成分」係關鍵

除了調整日常飲食，補充特定的營養素亦是改善體味的關鍵。鎂作為人體不可或缺的礦物質，除了參與神經傳導與壓力調節、有助穩定情緒及維持代謝正常外，更能有效促進腸道蠕動，令排便更為順暢，避免廢物積聚產生異味。此外，適量補充益生菌能協助調整腸道內的菌叢比例，維持微生態環境穩定，從生理根源減少氣味分子的產生，讓身體由內而外保持清新。

汗味竟非源自汗水？醫生教5招擊退汗臭

重症科醫生黃軒曾經指出，剛流出的汗水其實幾乎無味，汗臭的真相在於皮膚表面的「細菌」。當細菌開始分解汗水中的蛋白質和脂肪，產生的化學物質才是那股刺鼻臭味的來源。因此，想解決體臭，必須從「流汗量」與「細菌數量」雙管齊下！

5招擊退腋下汗臭味

當知道汗臭是因為細菌與汗水，就可以從這2方面入手解決。黃軒列出5個解決方法：

1. 維持個人衛生 抗菌皂洗2部位

曾有科學研究指出，有規律地清潔皮膚，能有效減少皮膚表面細菌數量，從而降低體味發生的機率高達98.3%。想切斷「臭」味源頭，最直接有效的方法是保持身體清潔，每日洗澡；更可以使用抗菌皂或特定部位的清潔液，徹底清潔腋下、鼠蹊等易出汗部位，可減少95至99%的細菌數量。

2. 選用透氣衣物 讓皮膚呼吸

透氣性差的衣物容易令汗水滯留在皮膚表面，創造一個溫暖潮濕的環境，容易滋生細菌。建議選擇寬鬆透氣的天然質料如棉麻、竹纖維等，幫助汗水蒸發，保持皮膚乾爽，減少細菌滋生的機會。運動時，可選擇專業的排汗衣物。

3. 調整飲食 告別異味

食物也可能影響體味，因為某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋蔥、咖哩，以及紅肉，其代謝產物可能會透過汗水排出，加重體味。適量減少這些食物的攝取，多吃蔬果，補充水分，有助身體排毒，體味更清新。

4. 壓力管理 改善體味

壓力也會讓身體「變臭」。當人體感到壓力或焦慮時，體內會分泌更多的腎上腺素，刺激大汗腺分泌富含蛋白質和脂肪的汗水，這正是細菌的最愛。建議學習管理壓力的技巧，如冥想、瑜伽、規律運動等，有益身心健康之餘，更可改善體味。

5. 揀選止汗劑/香體露

止汗劑（Antiperspirants）含有鋁鹽等成分，能暫時阻塞汗腺，減少汗水的分泌；當汗水變少，細菌難以進行分解，自然降低了異味的產生，可降低汗腺排汗量達20至50%。香體露（Deodorants）主要作用是抑制細菌生長，或利用香味掩蓋異味，不能減少汗水排出，但有效控制異味。

甚麼時機用止汗劑/香體露最有效？

不少人都會外出前使用止汗劑，但出門前使用這有可能會發揮不了最大效用。消委會提醒市民，正確方法是在晚上睡前使用，因為睡前汗腺不活躍，只要抹乾皮膚，在皮膚上薄搽或噴一次即可，這做法除了能減少被衣服擦掉的機會，亦可讓止汗劑有足夠時間發揮作用、阻塞汗腺。

消委會建議，選購止汗劑/香體劑前要先了解以下重點：

先檢視成分標籤，看看是否含有曾令自己皮膚或呼吸道過敏的物質或其他受關注的物質，例如鋁、鋯、香料或酒精成分等。

呼吸道易過敏人士建議選用走珠裝或膏裝等非噴霧裝產品，減少吸入刺激物質的機會。

使用新產品時，宜先在手臂內側試用，沒有皮膚過敏反應才使用。

一般止汗劑或香體劑只適用於腋窩、手肘等少數部位，不宜全身使用。

不要用於受損的皮膚或剛剃毛的皮膚上，以免刺激皮膚。

普通噴霧產品：

使用時應與皮膚距離約15cm噴出適量噴霧，由於噴霧體積細小，容易經呼吸道吸入體內，或影響呼吸管道。

走珠裝產品：

用前要先搖勻，開蓋直接用滾珠塗抹在皮膚即可，緊記在使用前後都需用紙巾清潔滾珠以保持衞生，亦不宜跟別人共用。

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