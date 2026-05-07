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惠澤病人！新一代血癌標靶藥轉為專用藥物 每年藥費最高50萬減至240元 醫管局料約400名患者受惠

醫生教室
更新時間：13:28 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:28 2026-05-07 HKT

新一代治療血癌的口服標靶藥物「達沙替尼」（Dasatinib），自上月起由自費藥物正式轉為醫院管理局專用藥物。在政府提供的高額資助下，病人每年的藥費開支由過往約25萬至50萬元，大幅調低至僅約240元。醫管局預計約有 400名病人可從中受惠，涉及每年約4,900萬元的額外開支。

藥物臨床應用與優勢

第二代口服標靶藥物「達沙替尼」主要用於治療急性淋巴性白血病或慢性骨髓性白血病。過往病人需每月自費 2 萬至 4 萬元購買，對家庭造成沉重經濟壓力。醫管局總藥劑師崔俊明指出，「達沙替尼」相較第一代標靶藥物起效更快、藥效更強，且服用次數較少，而副作用則與第一代相若。當病人對第一代藥物出現抗藥性或不適用時，此藥成為關鍵的治療選擇。

擴大藥物名冊涵蓋範圍

在公營醫療收費改革下，醫管局藥物名冊年初至今已新增11項新藥，包括治療淋巴癌的「格菲妥單抗」及治療骨髓纖維化疾病的「莫洛替尼」等。在新增的藥物中，有8項獲政府高額資助，預計涉及1.3億元額外開支，惠及約150名病人。目前醫管局藥物名冊已涵蓋約1,500種藥物。

放寬基金審查強化安全網

為進一步分擔病人開支，醫管局於年初放寬了撒瑪利亞基金的經濟審查準則。數據顯示，首三個月非綜援受助人的申請個案錄得上升，藥物及非藥物項目合共接獲逾3,200宗申請，獲批資助金額高達7.3億元。醫管局表示，將持續監察臨床研究與藥物發展，若數據充足且證實安全性良好，會考慮將更多自費藥物納入專用藥物名冊或安全網，以確保病人能獲得適切的治療。

（醫管局提供 )
（醫管局提供 )

 甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

  1. 65歲以上人士，風險會隨著年齡增加
  2. 暴露於大量輻射的環境
  3. 過往接受過某些抗癌藥物治療
  4. 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物
  5. 病毒感染
  6. 吸煙
  7. 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症
  8. 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

  1. 定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。
  2. 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。
  3. 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。
  4. 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。
  5. 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高
  6. 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：醫管局

延伸閱讀：癌症專家公開防癌必吃9大食物 1類蔬菜功效強 這樣吃防3種癌

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