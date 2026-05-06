精蟲大軍「縮水」！揭全球精子數量下跌60% 男性不育佔3至5成 拆解生育力下降之謎

科學家與醫學專家一致觀察到，全球男性的生育能力呈現普遍有下跌趨勢！然而背後原因仍然撲朔迷離。網上陰輿論滿天飛，有人指元兇是手機輻射，有人怪罪電動車。但專家指：「現實，永遠比想像中更複雜。」到底男士們的「精蟲部隊」發生甚麼事？為何會「大縮水」？

驚人數字：精子數量6成大蒸發

外媒報道，2017年發表於《牛津期刊：人類生殖更新》的大型研究發現，自1973年以來，西方國家的精子數量，居然大幅下跌了近60%；2023年的更新數據證實了同樣的結果。流行病學專家Hagai Levine警告，如果再不正視問題，分分鐘影響人類存亡——他更用「礦坑裡的金絲雀」去形容精子數量「我們目前的環境一定出了很大的問題！」

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然而，這些發現也受到其他研究的反駁。2025年克里夫蘭診所對過去53年研究的一項分析發現，精子數量保持穩定。「沒有證據顯示精子下降會導致生育能力急劇崩潰」主要研究作者、克里夫蘭診所的生殖泌尿科醫生Scott Lundy指出：「大多數男性，即使精子數量適度下降，仍然可以順利懷孕。」

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潛在元兇：生活壞習慣逐個捉

紐約哥倫比亞大學生育中心Alex Robles醫生指出，臨床上見到越來越多夫婦不育與男方有關——至少三分一個案涉及「男人問題」。究竟哪些因素令「蟲蟲」變得無氣無力？

1. 肥、煙、酒、毒

多種生活方式因素，包括肥胖、吸煙都可能導致男性生育力下降。過量飲酒和使用大麻會直接導致生育力下降。

2. 發燒、感染疾病

全身發炎、感染，甚至剛從流感或新冠肺炎等引起的高燒，都會在3個月內令精子數量「斷崖式下跌」。

3. 微塑膠？手機放褲袋？

社交媒體上瘋傳，手機放前褲袋會損害男性生育力、微塑膠會導致不育；雖然專家表示這種影響在生理上是可能的，但目前沒有科學證據支持這種說法。不過，有證據顯示，干擾內分泌的化學物質（例如塑膠產品釋出之化學物），確實有機會擾亂內分泌，男士們宜小心為妙。

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破除迷思：不育是女性引起？Supplement可壯陽？

Robles醫生話指出，另一個常見的迷思是認為不孕主要是女性的問題，事實上男性因素佔所有不育個案的三分之一至一半，所以不育有很大機會由男性引起。

坊間有不少「補充品」聲稱提升精子數量，但專家指此說法並無強而有力的科學證據支持，與其亂花錢，不如專注管理好生活習慣。

4招提升「蟲蟲戰力」

專家一致建議從以下幾點入手：

保持健康體重：肥胖會影響荷爾蒙平衡，減去多餘脂肪對心血管與生殖系統都有益。 遠離煙酒：吸煙、過量飲酒會直接損害精子質量，戒除後有機會恢復。 管理慢性疾病：高血壓、糖尿病等慢性病會影響全身血管，包括生殖系統。 避免熱力：長時間泡熱水澡、桑拿、或將筆記型電腦放在大腿上使用，都可能影響精子生產。

若大家與伴侶努力一段時間仍未有好消息，不妨盡早尋求專業協助——先進行評估、精液分析、荷爾蒙檢測和病史詢問，同時也探討生活方式因素。

資料來源：New York Post

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