木棉花開多區「飛絮暴雪」! 網民大呼鼻敏感發作 中醫推介4款湯水與穴位急救

香港早前（3日）迎來暴雨，適逢五月木棉花期結束，全港多區出現白色棉絮飄散的奇景。不少網民在Threads分享片段，顯示在強風與雨水夾雜下，棉絮如白雪狂飛，場面震撼，有網民形容畫面充滿「末日感」。這場「五月雪」卻令不少鼻敏患者直言：「我個鼻仲痕緊」，註冊中醫李廣冀接受《星島頭條》訪問，拆解木棉絮致敏的成因及應對方法。

各區驚現「暴雪」奇景

每年 5、6 月，木棉絮包裹著種子隨風飄散，本是自然界傳播種子的方式。但對於患有呼吸道敏感的人士而言，這些充斥在空氣中的飛絮卻是強大的致敏原。中醫認為，外來棉絮只是誘因，體質失調才是病發的根本。

中醫拆解鼻敏感3大成因

李廣冀醫師指出，鼻敏感主要與肺、脾、腎三臟功能失調有關，其中「肺虛寒」是核心病機：

肺氣虛弱： 肺主皮毛，開竅於鼻。肺氣不足則防禦能力薄弱，難以抵禦棉絮、花粉等外邪，引發鼻痕、噴嚏等反應。

脾虛濕困： 脾為生痰之源。若平日嗜飲凍飲或食生冷食物（如雪糕），易導致脾虛，使濕濁上犯鼻竅，加重鼻塞。

腎陽不足： 腎主納氣。腎虛會影響氣管敏感患者，令其在接觸外邪時更容易觸發咳嗽或氣喘。

即時緩解方法 穴位按摩助疏通鼻竅

若吸入微細棉絮引發不適，除佩戴口罩外，可透過穴位按壓即時紓緩：

鼻痕及噴嚏： 按壓 迎香穴 （鼻翼兩旁凹陷處）及 印堂穴 （兩眉中心），每次3至5分鐘，有助疏通鼻竅。

眼痕及流眼水： 按摩 風池穴 （後頸髮際兩側凹陷處）及 合谷穴 （虎口位），具祛風止痕之效。

喉嚨癢及咳嗽： 輕揉 天突穴 （胸骨上窩中央），並飲用溫熱蜂蜜水或以鹽水漱口。

氣管不適： 可熱敷背部 肺俞穴 區域，有助溫肺散寒。

日常護理： 回家後應立即以生理鹽水清洗鼻腔，並用溫水洗臉，清除殘留棉絮。

４款健脾補肺湯水

醫師推介以下湯水作日常調理，增強身體抵抗力：

五指毛桃防風抗敏湯

材料：五指毛桃30克、防風10克、白朮15克、北芪15克、瘦肉適量

功效：五指毛桃補氣祛濕而不燥，配合防風祛風解表、白朮健脾，適合肺脾氣虛型鼻敏感，增強衛外功能，減少棉絮引發的過敏反應。

辛夷花白芷通竅湯

材料：辛夷花10克（包煎）、白芷10克、蒼耳子6克、紅棗5枚、生薑2片

功效：專攻鼻竅不通，辛夷花、白芷為治鼻淵要藥，能通鼻止涕，適合鼻塞嚴重、分泌物多時飲用。

淮山百合潤肺湯

材料：鮮淮山30克、百合20克、南北杏各10克、無花果4枚、豬肺半個（或瘦肉）

功效：潤肺健脾，適合氣管敏感、乾咳少痰人士，潤燥同時補益肺氣。

蟲草花響螺滋腎湯

材料：蟲草花15克、響螺片2片、杞子10克、圓肉10克、雞腳4隻

功效：補肺益腎，適合腎虛型過敏體質，長期飲用可增強免疫力，減少復發。

醫師亦提醒抗敏湯水需因應個人體質選用。若體質偏熱（口乾、便秘），不宜過用溫補，減少圓肉、紅棗；若偏寒（怕冷、手腳凍），則可酌加生薑、圓肉。建議先諮詢註冊中醫師辨證論治，以達最佳調理效果。

資料來源：李廣冀醫師

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