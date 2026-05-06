木棉花開多區「飛絮暴雪」! 網民大呼鼻敏感發作 中醫推介4款湯水與穴位急救
發佈時間：10:00 2026-05-06 HKT
香港早前（3日）迎來暴雨，適逢五月木棉花期結束，全港多區出現白色棉絮飄散的奇景。不少網民在Threads分享片段，顯示在強風與雨水夾雜下，棉絮如白雪狂飛，場面震撼，有網民形容畫面充滿「末日感」。這場「五月雪」卻令不少鼻敏患者直言：「我個鼻仲痕緊」，註冊中醫李廣冀接受《星島頭條》訪問，拆解木棉絮致敏的成因及應對方法。
各區驚現「暴雪」奇景
每年 5、6 月，木棉絮包裹著種子隨風飄散，本是自然界傳播種子的方式。但對於患有呼吸道敏感的人士而言，這些充斥在空氣中的飛絮卻是強大的致敏原。中醫認為，外來棉絮只是誘因，體質失調才是病發的根本。
中醫拆解鼻敏感3大成因
李廣冀醫師指出，鼻敏感主要與肺、脾、腎三臟功能失調有關，其中「肺虛寒」是核心病機：
-
肺氣虛弱： 肺主皮毛，開竅於鼻。肺氣不足則防禦能力薄弱，難以抵禦棉絮、花粉等外邪，引發鼻痕、噴嚏等反應。
-
脾虛濕困： 脾為生痰之源。若平日嗜飲凍飲或食生冷食物（如雪糕），易導致脾虛，使濕濁上犯鼻竅，加重鼻塞。
-
腎陽不足： 腎主納氣。腎虛會影響氣管敏感患者，令其在接觸外邪時更容易觸發咳嗽或氣喘。
即時緩解方法 穴位按摩助疏通鼻竅
若吸入微細棉絮引發不適，除佩戴口罩外，可透過穴位按壓即時紓緩：
-
鼻痕及噴嚏： 按壓迎香穴（鼻翼兩旁凹陷處）及印堂穴（兩眉中心），每次3至5分鐘，有助疏通鼻竅。
-
眼痕及流眼水： 按摩風池穴（後頸髮際兩側凹陷處）及合谷穴（虎口位），具祛風止痕之效。
-
喉嚨癢及咳嗽： 輕揉天突穴（胸骨上窩中央），並飲用溫熱蜂蜜水或以鹽水漱口。
-
氣管不適： 可熱敷背部肺俞穴區域，有助溫肺散寒。
-
日常護理： 回家後應立即以生理鹽水清洗鼻腔，並用溫水洗臉，清除殘留棉絮。
４款健脾補肺湯水
醫師推介以下湯水作日常調理，增強身體抵抗力：
五指毛桃防風抗敏湯
材料：五指毛桃30克、防風10克、白朮15克、北芪15克、瘦肉適量
功效：五指毛桃補氣祛濕而不燥，配合防風祛風解表、白朮健脾，適合肺脾氣虛型鼻敏感，增強衛外功能，減少棉絮引發的過敏反應。
辛夷花白芷通竅湯
材料：辛夷花10克（包煎）、白芷10克、蒼耳子6克、紅棗5枚、生薑2片
功效：專攻鼻竅不通，辛夷花、白芷為治鼻淵要藥，能通鼻止涕，適合鼻塞嚴重、分泌物多時飲用。
淮山百合潤肺湯
材料：鮮淮山30克、百合20克、南北杏各10克、無花果4枚、豬肺半個（或瘦肉）
功效：潤肺健脾，適合氣管敏感、乾咳少痰人士，潤燥同時補益肺氣。
蟲草花響螺滋腎湯
材料：蟲草花15克、響螺片2片、杞子10克、圓肉10克、雞腳4隻
功效：補肺益腎，適合腎虛型過敏體質，長期飲用可增強免疫力，減少復發。
醫師亦提醒抗敏湯水需因應個人體質選用。若體質偏熱（口乾、便秘），不宜過用溫補，減少圓肉、紅棗；若偏寒（怕冷、手腳凍），則可酌加生薑、圓肉。建議先諮詢註冊中醫師辨證論治，以達最佳調理效果。
資料來源：李廣冀醫師
延伸閱讀：流感感冒加快康復 必吃5類食物 防7大致命併發症！維他命C幾時食最好？