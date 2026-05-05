看門口必備！港大醫學院研發中風急救鼻噴劑 送院前一噴減8成腦損傷

中風治療爭分奪秒，每一秒都至關重要。若錯失黃金治療時間，往往會導致永久性殘疾，為全球醫療系統帶來沉重負擔。港大醫學院聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心（ABIC）成功研發「納米乾粉鼻噴劑」，中風患者只需在送院前簡單一噴，藥物便可經鼻腔直達大腦，能減少超過八成腦梗死，為缺血性中風的院前急救帶來重大突破；這項技術更於第51屆日內瓦國際發明展奪得兩項最高榮譽。

中風治療｜納米粉末突破血腦屏障、直送大腦

中風治療的最大難題，在於藥物難以跨越大腦的「血腦屏障」（Blood-Brain Barrier）。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰談到這項發明的靈感時表示：「中風會在幾分鐘內奪走大腦功能，但太多患者錯過了這短暫的治療窗口。」

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為攻克此難題，團隊成功開發「鼻腦遞送納米噴劑」，將神經藥物製成納米包裹微米粉末，結合納米與吸入科技；當粉末噴入鼻腔，會迅速分解成納米狀態，即可將神經治療藥物直接傳送到大腦，即使在患者到達醫院之前也能迅速發揮神經保護作用，實現院前急救方案。

中風治療｜院前急救潛力 守護認知運動功能

許多中風患者往往在送往醫院途中已錯過最佳治療時機，這款無創鼻噴劑的最大突破，患者簡單一按即可在送醫前保護認知與運動能力，降低醫療負擔，展現巨大潛力。

在臨床前動物模型數據證實，在中風發生後30分鐘內使用該乾粉鼻噴劑，能顯著減少超過80%的腦梗死體積。換句話說，即使患者在送院途中，也能即時獲得腦部保護，大大降低永久性損傷的風險。

ABIC的邵子桐博士強調，這項技術並非取代現有醫院治療，而是作為送院前「爭分奪秒」的輔助措施。她道出這項技術的真正價值：「中風後最關鍵的是時間，哪怕能守護大腦多10分鐘，也許就能決定病人日後能否走路或說話。」這款便攜、易用、無創的鼻噴劑，不僅有望降低中風患者的致殘率，更能減輕醫療負擔，是居家必備的「看門口」藥物。

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中風治療｜獲國際殊榮肯定 望拓展至更多腦部疾病

這項突破性研究早前在「HKUMedXelerate2025」中脫穎而出，其後代表香港出戰第51屆日內瓦國際發明展，一舉奪得最高榮譽——「特別大獎：中國代表團獎」及「評判特別嘉許金獎」，足證其創新性與臨床應用潛力獲得國際權威肯定。

周聖峰教授分享研發理念時表示：「隨着全球人口老化，我們希望把救助送到患者身邊，因為每一秒都至關重要。這項創新有望保護大腦、守護生活質素，並為其他神經疾病患者開闢新的可能。」

目前，這款「納米乾粉鼻噴劑」主要針對缺血性中風的院前急救，未來有望將此技術應用於其他神經系統疾病，如腦創傷、阿茲海默症或帕金遜症等，提供嶄新解決方案。

資料來源：HKU Med、HKU、ABIC

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