78歲荷里活影星苦陷「等死」邊緣！CAR-T細胞療法成救星 奇蹟治癒血癌 港大引入此技術 73歲末期病人2個月內大幅好轉

現年78歲荷里活巨星 Sam Neill，當年憑《侏羅紀公園》中「恐龍博士」一角成為影迷的集體回憶。近年一直與癌魔搏鬥的他，日前於社交平台分享喜訊，表示在參加澳洲一項臨床試驗並接受「CAR-T 細胞療法」後，體內的癌細胞已奇蹟消失。事實上，這項突破性療法亦已引入香港，香港大學團隊更曾成功令一名73歲的末期血癌患者，在短短兩個月內病情大幅好轉。

影壇巨星抗癌成功Sam Neill 走出等死邊緣

根據英國多家媒體報道，Sam Neill於2022年確診患上罕見的「血管免疫母細胞 T 細胞淋巴瘤」（angioimmunoblastic T-cell lymphoma），屬第三期血癌。他親自交代心路歷程時透露，過去幾年主要接受化療，但效果欠佳，更一度陷入「等死」邊緣。

在萬念俱灰之際，他決定嘗試針對淋巴瘤的「CAR-T 細胞療法」。治療效果出乎意料地理想，上週檢查證實體內已無癌細胞。他欣喜地表示：「對此我感到非常高興，確實非常開心地說，我的身體中沒有癌症。一切都很正常。我們都感到非常驚訝。」目前他正積極爭取澳洲政府將這項昂貴治療納入公共醫療系統。

港大率先引入內地技術

香港大學李嘉誠醫學院與瑪麗醫院臨床團隊，亦已率先採用 CAR-T 細胞治療血癌。團隊最近成功為首名多發性骨髓瘤患者進行治療，不僅療效顯著，且未出現嚴重併發症。這是香港首次使用內地製造的先進 CAR-T 細胞產品，為引入內地新型細胞治療技術開創先例。

本地73歲末期患者重獲新生

一名73歲男患者於 2024 年確診末期骨髓瘤，當時所有常規治療均失效。他因腫瘤壓迫導致嚴重疼痛及失禁，需要導尿管排尿，且完全臥床無法行動。院方於2024年12月31日為其安排 CAR-T 細胞治療。至2025年1月，CT 掃描顯示治療反應極佳，至去年初他已幾乎完全康復，不但能自理生活，更能獨立前往診所覆診。

CAR-T 細胞療法原理：改造自身免疫細胞

CAR-T 細胞療法是一種利用患者自身免疫系統殲滅癌細胞的突破性方案。技術通過「血液成份分離術」從患者血液中提取 T 淋巴細胞，運往工廠進行基因改造，植入能精準辨識癌細胞的「嵌合抗原受體」（CAR），再重新注入患者體內發揮抗癌作用。針對骨髓瘤的療法專門攻擊名為 B 細胞成熟抗原（BCMA）的蛋白質。

骨髓瘤常見於40至50歲人士，會引發貧血、骨質破壞及腎功能損害。傳統一線藥物或幹細胞移植後仍有高復發風險。港大醫學院內科學系講座教授鄺沃林表示：「目前，瑪麗醫院是香港唯一提供骨髓瘤 CAR-T 細胞免疫療法的醫院。現有的先導 CAR-T 細胞治療計劃，目標是每年治療五至十名骨髓瘤患者。」這項技術為傳統治療無效的患者帶來了重生的希望。

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