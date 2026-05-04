巴裔男高級文憑起步 苦讀伊院護士盼作醫患橋樑 「每逢艱難 必有安舒」

在冰冷的病房裏，最溫暖的良藥往往是一句同聲同氣的安慰。2017年來港定居的巴裔Abbas Safeer，由高級文憑苦讀起步，成功躋身伊院護士學校。他立志成為醫患橋樑，更以金句「每逢艱難，必有安舒」撫慰病患。

巴裔男高級文憑起步 苦讀伊院護士盼作醫患橋樑

據醫院管理局在Facebook發布的影片指，2017年從巴基斯坦來港定居的Abbas Safeer憶述自己自小已立下投身醫護的志願：「細個見到長輩病，好想幫佢哋，但當時我有心無力，乜都做唔到。呢件事啟發咗我，想成為一個可以幫到病人嘅護士。」他深信追求夢想的道路不只一條。來港落地生根後，他並非一蹴而就，而是先從醫護與健保行政高級文憑讀起，並利用課餘時間積極參與與健康相關的義工工作，默默累積經驗。

皇天不負有心人，Abbas Safeer現時更是伊利沙伯醫院護士學校二年級學生，滿懷感恩地表示：「老師嘅悉心教導、同學嘅幫助、病人嘅鼓勵，都令我更有滿足感，更相信自己可以照顧好病人。」Abbas Safeer最大的心願是化身語言及文化的橋樑，打破醫患之間的溝通隔閡。他更特別用家鄉話（烏都語），分享了一句暖心金句：「患病的各位，請不用擔心，保持堅強。每逢艱難，必有安舒。」

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醫管局三年半全日制註冊護士現正接受報名

醫院管理局指出，醫管局三年半全日制註冊護士（普通科）訓練課程現正接受報名。完成課程相等於取得資歷架構第五級*資歷，並符合資格向香港護士管理局申請成為註冊護士（普通科）。

報名日期： 由即日起至 2026 年 8 月 7 日

立即報名： 按此進入

查詢熱線： 2300 6300/2300 6400/2300 6500

（註：資歷名冊登記號碼: 21/000118/L5 ；資歷名冊登記有效期: 1.9.2021 – 31.8.2026。課程正進行香港學術及職業資歷評審局的定期覆審。）

資料來源：醫院管理局

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