大腸癌新藥｜英國研究證九周免疫治療 近六成患者腫瘤消失 全數病情受控

大腸癌治療迎來革命性突破！倫敦大學一項研究顯示，32名確診第2或第3期大腸癌的患者，在術前接受九星期的免疫治療藥物「Pembrolizumab」後，全部人的腫瘤受控。33個月後，近六成患者體內已無癌細胞蹤跡，其餘患者的病情亦未有惡化。研究團隊形容結果「極為鼓舞」，有望改寫大腸癌的治療模式。

全部32人病情受控 59%達無腫瘤狀態

該項由倫敦大學學院（University College London）主導的研究，招募了32名確診第二期或第三期大腸癌的患者。他們均帶有一種名為「dMMR/MSI-H」（錯配修復缺陷／高度微衛星不穩定）的基因特徵——此類患者約佔腸癌病例的10%至15%，傳統化療效果往往不理想。

【同場加映】大腸癌常見徵狀

研究團隊並未採用標準的六個月術前化療方案，而是讓患者服用九周的免疫治療藥物「Pembrolizumab」（商品名Keytruda）。這種藥物能激活患者自身的免疫系統，精準識別並殺死癌細胞。結果令人驚嘆：

追蹤33個月時， 59%患者（約19人）完全無腫瘤

其餘患者腫瘤持續受控，未見復發

按照傳統治療預期，至少25%患者會在此期間復發

73歲患者親述：癌細胞消失了

73歲的Christopher Burston來自多塞特郡，是試驗參與者之一。他回憶道：「醫生說，癌細胞基本上已經消失了。我感覺幾乎恢復正常。我覺得自己非常幸運，如今我的主要問題是年齡，而不是癌症或任何疾病。」

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傳統化療副作用較大，而Pembrolizumab屬於「免疫檢查點抑制劑」，它協助免疫系統重新識別並攻擊腫瘤。對於dMMR/MSI-H基因特徵的腸癌患者，效果尤為顯著，適用於第二期或第三期局部腫瘤（尚未擴散），替代術前化療，縮短療程至9周。

未來方向：預測哪些患者對治療有效

研究負責人Dr. Kai-Keen Shiu表示：「經過近三年時間，沒有一位患者出現癌症復發，這是極其令人振奮的結果。更令人興奮的是，我們現在可能可以透過個人化血液測試和免疫分析，預測哪些患者對治療有反應。」

大腸癌有哪些症狀？成因是甚麼？

衞生署資料顯示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病；癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。大腸癌是香港常見的癌症，是男性第2位最常見的癌症。

大腸癌常見徵狀：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）

糞便形狀改變（幼條狀）

大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

手腳冰冷

疲倦

心跳加速

氣喘

面色蒼白

頭暈

大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸；有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現瘜肉、潰瘍或其他形態腫塊，但大部份腫塊多為良性的，唯亦有小部份瘜肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。年紀愈大人士，患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。大腸癌的成因/風險因素包括：

飲食中的纖維含量不足

進食大量紅肉和加工肉食

缺乏體能活動

肥胖

飲酒

吸煙

資料來源：UCL

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