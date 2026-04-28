內地興起「精靈耳」醫美潮 失敗案例曝光 致面癱險失明 醫生警告：耳後皮膚非常薄

近期內地社交平台吹起一股俗稱「精靈耳」的整形怪風，不少人為了讓臉部視覺上更顯瘦，不惜代價改變耳朵形狀。這種追求極致美感的背後，往往隱藏著鮮為人知的醫療風險。

美容機構吹捧「精靈耳」整容顯臉小 後果嚴重

內地近年興起「精靈耳」整容，原理是透過在耳後注射玻尿酸或植入假體，令耳朵外側向上挺拔、上半部變尖，從而營造出耳廓外翻、修飾臉型的視覺效果。這類手術近年導致多宗嚴重醫療事故。上海一名女士在接受玻尿酸注射後出現栓塞，面部神經嚴重受損導致面癱，甚至連閉眼都成問題。上海第九人民醫院整復外科主治醫生許楓形容：「她來的時候，我們首先看到她是嚴重的注射區域靜脈瘀血，也就是我們通常說的栓塞，表現就是整塊皮膚是暗紅色，而且伴有劇痛。」

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醫生警告：耳後皮膚非常薄 硅膠假體撐不住

除了注射風險，植入假體的後遺症同樣驚人。北京一名患者在術後忍受長達3個月的劇痛，即便手術已過7 年，異物感仍揮之不去。中國醫學科學院整形外科醫院副主任醫生郭鑫指出，耳朵後方的組織結構並不適合承載假體：「耳後皮膚非常薄，硅膠假體撐不住的，就像我們所看到一樣，皮膚薄得已經比紙還薄，時時刻刻可能穿出來。然後她的耳廓打了好多玻尿酸，皮膚也是透亮，感覺搖搖欲墜的，說不準哪天破了，玻尿酸流出來。」郭鑫醫生警告，若假體位置過深，「如果放在特別深層，會壓壞你神經，天天頭痛。」

耳部神經密集屬高難度操作

央視曾實地調查美容機構，發現職員多對風險避而不談，僅以「技術成熟」、「醫生經驗豐富」作為說辭，甚至宣稱「我想告訴你的是老闆娘都能放心在這裡做手術，第一手術技術方面是成熟的，第二手術經驗來說又不是一兩年的醫生，所以在技術這一塊、解剖層次這一塊都是沒有問題的。」

然而，現實情況遠比推銷詞殘酷。許楓醫師在診斷受損患者時發現，其面部肌肉運動功能近乎喪失：「來笑一笑，用力、齜牙、閉眼，這樣拉口角、往下拉，這邊有點動。吹口哨，這邊整體肌肉運動都不太行。皺眉、抬眉毛。」嚴重的面癱甚至危及視力，許醫師補充指：「她受損的一側，閉眼睛的時候，露了非常明顯的一條縫，我們叫露白。睡覺的時候，角膜會暴露在外面，那麼一個晚上之後，會導致角膜發炎潰瘍，最嚴重的會失明。」

專家一致強調，人體耳部血管神經極為密集且結構複雜。醫療專家提醒消費者，任何醫美手術前都必須充分了解不良反應與後遺症，切勿輕視耳朵整形的潛在殺傷力。

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