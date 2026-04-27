手臂生滿「雞皮粒粒」點算好？拆解毛囊角化症 營養師推菠菜食療救膚

夏日穿著短袖吊帶時，不少人的手臂外側都長滿粉紅、紅棕色的「雞皮粒粒」，這些「雞皮粒粒」外觀似粉刺、怎樣也擠不走。專家分析，這並非青春痘，而是「毛囊角化症」，與體質相關的角質代謝異常有關，雖無法根治，但透過藥物及飲食調理，改善皮膚光滑度。

毛囊角化症是甚麼？原來無法根治！

「雞皮粒粒」是毛囊角化症？皮膚科醫生黃晨昊曾在個人專頁解釋，毛囊角化症是由於毛孔發生過度角質化，老舊角質堆疊及堵塞毛孔，外觀便呈現出一粒粒暗沉粗糙、像「雞皮」的紅棕色小疹子，無法擠出粉刺內容物。毛囊角化症的常見部位包括手臂外側、大腿、小腿。黃醫生指出，治療重點在於軟化並去除過度堆積的角質。常用外用藥物包括：

毛囊角化症是甚麼？

A酸

水楊酸

杜鵑花酸

果酸

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市售的酸類產品濃度往往不足，效果有限；黃醫生解釋，毛囊角化症「無法根治，只能控制」；若想見效，可考慮到醫院進行果酸換膚，或使用醫生處方的A酸、水楊酸。若希望在重要場合展現光滑肌膚，建議提前一、兩個月開始進行去角質護理。

營養師教吃菠菜助角質代謝 煮菠菜宜用油炒

營養師林俐岑分享，她的兒子自幼有毛囊角化症，長大後仍未自行好轉。她觀察到，當孩子攝取較多紅蘿蔔、菠菜等蔬菜時，皮膚角化狀況就會明顯改善，臉部變得光滑。營養師指出，菠菜有如「皮膚救星」，主要有以下原因：

1. 豐富的維他命A（β-胡蘿蔔素）

菠菜富含β-胡蘿蔔素，進入人體後轉化為維他命A，能調節角質代謝，防止角質過度堆積於毛囊開口處，幫助角質栓代謝，使皮膚恢復平滑。

2. 抗氧化與抗發炎成分

菠菜含維他命C、E，以及葉黃素、槲皮素等植化素，有助減緩毛囊周圍的發炎反應如紅腫、疼痛等，保護皮膚免受環境壓力傷害。

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3. 提升皮膚保水度

皮囊角化症要留意保濕與代謝，而菠菜具有充足營養，強化皮膚屏障，減少水分流失。

煮菠菜宜用油炒？讓效果加倍的3招技巧

對於有毛囊角化症困擾的朋友，營養師建議多攝取富含β-胡蘿蔔素的深綠色及橘黃色蔬菜，宜搭配油脂、改善角質代謝。煮菠菜時要配合以下3大秘訣：

煮食菠菜貼士｜1. 用油炒

維他命A是脂溶性，菠菜最好用油炒或隨餐攝取堅果、牛油梨等健康油脂，提升吸收率，或搭配含脂肪的肉類同吃；用油炒比汆燙更能釋放脂溶性維他命。

煮食菠菜貼士｜2. 多元搭配

除菠菜外，下列蔬菜同樣富含β-胡蘿蔔素，可交替食用，幫助攝取抗發炎植化素：

深綠色蔬菜：番薯葉、紅莧菜、芥蘭、羽衣甘藍

橘黃色蔬菜：紅蘿蔔、番薯、南瓜、紅甜椒

煮食菠菜貼士｜3. 避免久煮

菠菜草酸含量高，建議先水煮再烹調，減少草酸攝取，同時保留營養。

資料來源：皮膚科醫生黃晨昊、營養師林俐岑

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