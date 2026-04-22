鬼滅歌姬LiSA演唱會 粉絲難忍台下「體臭圍攻」教你5招擊退汗味

日本歌姬LiSA演唱《鬼滅之刃》主題曲紅遍全球，日前在武道館舉辦 15 週年演唱會，本應是熱血沸騰的音樂盛事，事後卻在社交平台爆發大規模「體臭抗議」，嚴重影響觀賞體驗，醫生教你5招擊退汗味！

粉絲睇騷撐偶像 難忍「體臭圍攻」

多位粉絲在X發文，直指現場部分群眾散發的體味濃烈到像「鼻子被打好幾拳」「好想扯甩自己個鼻」，雖然原發文者已刪除帳號，仍引發廣大爭議。不少網民認為，參加密閉空間的大型活動，保持清潔是基本禮貌。過去甚至有電競選手因對手體味太重而無法專心對戰。知名聲優高橋李依也曾特別手繪插圖，溫柔叮嚀粉絲：「出發前一定要洗澡」，就是為了避免這種「氣味公害」破壞偶像與粉絲共處的珍貴時光。

汗味竟非源自汗水？醫生教5招擊退汗臭

重症科醫生黃軒曾經指出，剛流出的汗水其實幾乎無味，汗臭的真相在於皮膚表面的「細菌」。當細菌開始分解汗水中的蛋白質和脂肪，產生的化學物質才是那股刺鼻臭味的來源。因此，想解決體臭，必須從「流汗量」與「細菌數量」雙管齊下！

5招擊退腋下汗臭味

當知道汗臭是因為細菌與汗水，就可以從這2方面入手解決。黃軒列出5個解決方法：

1. 維持個人衛生 抗菌皂洗2部位

曾有科學研究指出，有規律地清潔皮膚，能有效減少皮膚表面細菌數量，從而降低體味發生的機率高達98.3%。想切斷「臭」味源頭，最直接有效的方法是保持身體清潔，每日洗澡；更可以使用抗菌皂或特定部位的清潔液，徹底清潔腋下、鼠蹊等易出汗部位，可減少95至99%的細菌數量。

2. 選用透氣衣物 讓皮膚呼吸

透氣性差的衣物容易令汗水滯留在皮膚表面，創造一個溫暖潮濕的環境，容易滋生細菌。建議選擇寬鬆透氣的天然質料如棉麻、竹纖維等，幫助汗水蒸發，保持皮膚乾爽，減少細菌滋生的機會。運動時，可選擇專業的排汗衣物。

3. 調整飲食 告別異味

食物也可能影響體味，因為某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋蔥、咖哩，以及紅肉，其代謝產物可能會透過汗水排出，加重體味。適量減少這些食物的攝取，多吃蔬果，補充水分，有助身體排毒，體味更清新。

4. 壓力管理 改善體味

壓力也會讓身體「變臭」。當人體感到壓力或焦慮時，體內會分泌更多的腎上腺素，刺激大汗腺分泌富含蛋白質和脂肪的汗水，這正是細菌的最愛。建議學習管理壓力的技巧，如冥想、瑜伽、規律運動等，有益身心健康之餘，更可改善體味。

5. 揀選止汗劑/香體露

止汗劑（Antiperspirants）含有鋁鹽等成分，能暫時阻塞汗腺，減少汗水的分泌；當汗水變少，細菌難以進行分解，自然降低了異味的產生，可降低汗腺排汗量達20至50%。香體露（Deodorants）主要作用是抑制細菌生長，或利用香味掩蓋異味，不能減少汗水排出，但有效控制異味。

甚麼時機用止汗劑/香體露最有效？

不少人都會外出前使用止汗劑，但出門前使用這有可能會發揮不了最大效用。消委會提醒市民，正確方法是在晚上睡前使用，因為睡前汗腺不活躍，只要抹乾皮膚，在皮膚上薄搽或噴一次即可，這做法除了能減少被衣服擦掉的機會，亦可讓止汗劑有足夠時間發揮作用、阻塞汗腺。

消委會建議，選購止汗劑/香體劑前要先了解以下重點：

先檢視成分標籤，看看是否含有曾令自己皮膚或呼吸道過敏的物質或其他受關注的物質，例如鋁、鋯、香料或酒精成分等。

呼吸道易過敏人士建議選用走珠裝或膏裝等非噴霧裝產品，減少吸入刺激物質的機會。

使用新產品時，宜先在手臂內側試用，沒有皮膚過敏反應才使用。

一般止汗劑或香體劑只適用於腋窩、手肘等少數部位，不宜全身使用。

不要用於受損的皮膚或剛剃毛的皮膚上，以免刺激皮膚。

普通噴霧產品：

使用時應與皮膚距離約15cm噴出適量噴霧，由於噴霧體積細小，容易經呼吸道吸入體內，或影響呼吸管道。

走珠裝產品：

用前要先搖勻，開蓋直接用滾珠塗抹在皮膚即可，緊記在使用前後都需用紙巾清潔滾珠以保持衞生，亦不宜跟別人共用。

延伸閱讀：汗味似油漬恐患脂肪肝？5種汗味自測健康 營養師教吃6種食物減狐臭